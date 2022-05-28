«Спартак» — «Динамо»: голы в ворота красно-белых — главный тренд финала БЕТСИТИ Кубка России
29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сойдутся «Спартак» и «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники». В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в победу «Динамо». На успех бело-голубых можно поставить с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности. Победу «Спартака» оценили коэффициентом 2.90 (34%), ничью — 3.50 (27%).
На то, что обладателем Кубка России станет «Динамо», котировка 1.87. На трофей в руках игроков «Спартака» рекомендовано поставить за 2.04.
Обе команды обменялись голами с соперниками в четырех из пяти последних матчей. «Обе забьют» идет за 1.81, обратный исход — за 2.00.
Соперники по финалу на протяжении турнира играли достаточно результативно — пять из шести матчей с их участием закончились тремя и более забитыми мячами. На ТБ 2.5 коэффициент 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.
Пенальти в основное время оценен в 2.30, удаление — в 2.55.
«Спартак» — «Динамо»: ставки игроков БЕТСИТИ
Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Динамо» — 38% ставок пришлись именно на победу команды Сандро Шварца. В ничью по итогам основного времени верят 28% игроков, в успех «Спартака» — 34%.
«Спартак» — «Динамо»: главные тренды финала
Красно-белые забили первыми в четырех последних матчах. На то, что именно они откроют счет, можно поставить за 2.10.
Если «Спартак» пропускает в финале Кубка России, то не менее двух мячей. На тотал больше 1.5 гола «Динамо» коэффициент 2.44.
Бело-голубые единственный Кубок России выиграли в 1995-м в серии пенальти. Считаете, что динамовцы станут двукратными победителями снова в серии 11-метровых? Котировка — 6.30.
«Динамо» в этом сезоне ни разу не победило на чужом поле в Москве. Получается, «Спартак» не проиграет в основное время, а взять этот вариант можно за 1.58.
Красно-белые добились всего одной волевой победы в прошедшем сезоне РПЛ — над «Ростовом». Если команда Ваноли пропустит первой, то на ее успех лучше не ставить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0