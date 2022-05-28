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«Спартак» — «Динамо»: голы в ворота красно-белых — главный тренд финала БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
Если команда Ваноли пропустит, то одним не ограничится.

29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сойдутся «Спартак» и «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники». В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в победу «Динамо». На успех бело-голубых можно поставить с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности. Победу «Спартака» оценили коэффициентом 2.90 (34%), ничью — 3.50 (27%).

На то, что обладателем Кубка России станет «Динамо», котировка 1.87. На трофей в руках игроков «Спартака» рекомендовано поставить за 2.04.

Обе команды обменялись голами с соперниками в четырех из пяти последних матчей. «Обе забьют» идет за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Соперники по финалу на протяжении турнира играли достаточно результативно — пять из шести матчей с их участием закончились тремя и более забитыми мячами. На ТБ 2.5 коэффициент 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

Пенальти в основное время оценен в 2.30, удаление — в 2.55.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Динамо» — клубы-противоположности. Но финал БЕТСИТИ Кубка России расставит их по местам

«Спартак» — «Динамо»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Динамо» — 38% ставок пришлись именно на победу команды Сандро Шварца. В ничью по итогам основного времени верят 28% игроков, в успех «Спартака» — 34%.

«Спартак» — «Динамо»: главные тренды финала

Красно-белые забили первыми в четырех последних матчах. На то, что именно они откроют счет, можно поставить за 2.10.

Если «Спартак» пропускает в финале Кубка России, то не менее двух мячей. На тотал больше 1.5 гола «Динамо» коэффициент 2.44.

Бело-голубые единственный Кубок России выиграли в 1995-м в серии пенальти. Считаете, что динамовцы станут двукратными победителями снова в серии 11-метровых? Котировка — 6.30.

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«Динамо» в этом сезоне ни разу не победило на чужом поле в Москве. Получается, «Спартак» не проиграет в основное время, а взять этот вариант можно за 1.58.

Красно-белые добились всего одной волевой победы в прошедшем сезоне РПЛ — над «Ростовом». Если команда Ваноли пропустит первой, то на ее успех лучше не ставить.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
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