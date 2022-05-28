Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Если команда Ваноли пропустит, то одним не ограничится.

29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сойдутся «Спартак» и «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники». В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в победу «Динамо». На успех бело-голубых можно поставить с котировкой 2.55, это примерно 39% вероятности. Победу «Спартака» оценили коэффициентом 2.90 (34%), ничью — 3.50 (27%).

На то, что обладателем Кубка России станет «Динамо», котировка 1.87. На трофей в руках игроков «Спартака» рекомендовано поставить за 2.04.

Обе команды обменялись голами с соперниками в четырех из пяти последних матчей. «Обе забьют» идет за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Соперники по финалу на протяжении турнира играли достаточно результативно — пять из шести матчей с их участием закончились тремя и более забитыми мячами. На ТБ 2.5 коэффициент 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

Пенальти в основное время оценен в 2.30, удаление — в 2.55.

«Спартак» — «Динамо»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Динамо» — 38% ставок пришлись именно на победу команды Сандро Шварца. В ничью по итогам основного времени верят 28% игроков, в успех «Спартака» — 34%.

«Спартак» — «Динамо»: главные тренды финала

Красно-белые забили первыми в четырех последних матчах. На то, что именно они откроют счет, можно поставить за 2.10.

Если «Спартак» пропускает в финале Кубка России, то не менее двух мячей. На тотал больше 1.5 гола «Динамо» коэффициент 2.44.

Бело-голубые единственный Кубок России выиграли в 1995-м в серии пенальти. Считаете, что динамовцы станут двукратными победителями снова в серии 11-метровых? Котировка — 6.30.

«Динамо» в этом сезоне ни разу не победило на чужом поле в Москве. Получается, «Спартак» не проиграет в основное время, а взять этот вариант можно за 1.58.

Красно-белые добились всего одной волевой победы в прошедшем сезоне РПЛ — над «Ростовом». Если команда Ваноли пропустит первой, то на ее успех лучше не ставить.