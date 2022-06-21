Джикия поделился мнением о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход защитника Самуэля Жиго из московского клуба, а также поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Жиго был сильным партерном, но жизнь продолжается. Все профессионалы, взрослые люди. У «Спартака» много качественных футболистов, я не занимаюсь селекцией.

С Зиньковским я в хороших отношениях, он качественный футболист. Посмотрим, как будет», — сказал Джикия.

Также защитник высказался о речи нападающего команды Квинси Промеса перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Речь Промеса в раздевалке? Квинси давно в «Спартаке». У нас каждую игру можно кто-то говорит. Это нормально у нас в команде. Каждый желающий может сказать что-то до игры. Это круто. Квинси огромный молодец», — сказал он.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.