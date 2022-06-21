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Сегодня, 11:43

Джикия поделился мнением о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход защитника Самуэля Жиго из московского клуба, а также поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Жиго был сильным партерном, но жизнь продолжается. Все профессионалы, взрослые люди. У «Спартака» много качественных футболистов, я не занимаюсь селекцией.

С Зиньковским я в хороших отношениях, он качественный футболист. Посмотрим, как будет», — сказал Джикия.

Также защитник высказался о речи нападающего команды Квинси Промеса перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Речь Промеса в раздевалке? Квинси давно в «Спартаке». У нас каждую игру можно кто-то говорит. Это нормально у нас в команде. Каждый желающий может сказать что-то до игры. Это круто. Квинси огромный молодец», — сказал он.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Антон Зиньковский
Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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