Джикия: «До последнего допускал, что Бакаев останется. Футболка «Зенита» ему не идет»

Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаев в «Зенит».

15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«После финала Кубка действительно долго общались с Зелимханом. Я до последнего думал, что получится остаться. Я хотел, чтобы он остался. Но это жизнь. Так бывает.

Виделись с Бакаевым до того, как он прилетел в Питер. Но после официального подписания мы не говорили. «Зенит» сейчас готовится к турниру, у них тренировки. Когда я ему звонил, он был не один. Мы не могли поговорить откровенно. Может быть, сегодня созвонимся. До последнего допускал, что Бакаев останется. Даже в тот день, когда он подписал контракт с «Зенитом». Футболка «Зенита» ему не идет.

Как я встречу Бакаева? Пожмем друг другу руки и разойдемся. Здоровья ему в 30 турах, удачи и успехов в 28. Не знаю, в честь кого он взял 7-й номер. Знаю только про 14-й номер», — сказал Джикия.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.