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Джикия: «До последнего допускал, что Бакаев останется. Футболка «Зенита» ему не идет»

Джикия прокомментировал переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаев в «Зенит».

15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«После финала Кубка действительно долго общались с Зелимханом. Я до последнего думал, что получится остаться. Я хотел, чтобы он остался. Но это жизнь. Так бывает.

Виделись с Бакаевым до того, как он прилетел в Питер. Но после официального подписания мы не говорили. «Зенит» сейчас готовится к турниру, у них тренировки. Когда я ему звонил, он был не один. Мы не могли поговорить откровенно. Может быть, сегодня созвонимся. До последнего допускал, что Бакаев останется. Даже в тот день, когда он подписал контракт с «Зенитом». Футболка «Зенита» ему не идет.

Как я встречу Бакаева? Пожмем друг другу руки и разойдемся. Здоровья ему в 30 турах, удачи и успехов в 28. Не знаю, в честь кого он взял 7-й номер. Знаю только про 14-й номер», — сказал Джикия.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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