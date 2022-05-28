Португалия с Роналду остановит Францию с Мбаппе? Чего ждать от Лиги наций УЕФА

Конкуренция в Лиге А безумно высокая.

В 2021 году сборная Франции не без проблем впервые в своей истории стала победителем Лиги наций УЕФА. Команда с Килианом Мбаппе и Каримом Бензема в атаке набрала 16 очков в группе, вышла в финальную часть, но там дважды была на волоске от поражения — в полуфинале в два мяча горела Бельгии (в итоге 3:2), а в финале уступала Испании (2:1).

Мощнейший и разнообразный коллектив Дидье Дешама — главный претендент на победу в новом розыгрыше турнира. Но у него есть несколько противников, которые навяжут борьбу и постараются перехватить титул.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили перспективы сильнейших команд Лиги А.

Кто потеснит сборную Франции?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на победу трехцветных коэффициент 4.50. На то, что они не выиграют трофей, котировка 1.20. Такие цифры обусловлены тем, что помимо мощи, французы обладают солидной удачей — при жеребьевке попали в довольно легкую группу.

Соперниками команды Дидье Дешама стали далеко не супертопы европейского футбола — Австрия, Дания и Хорватия. В остальных квартетах есть хотя бы по две большие команды: Испания и Португалия в группе 2, Италия и Германия в группе 3, Бельгия и Нидерланды — в группе 4.

Одинаковые шансы на победу у Бельгии и Испании (7.50). Команды заняли первые места в квалификации к ЧМ-2022 и напрямую вышли в финальную часть мундиаля. Но им есть за что извиниться перед фанатами: несмотря на яркие составы, обе провалили Евро-2020 — поочередно проиграли Италии и не поборолись за золото.

Сами чемпионы Европы — только пятые претенденты на победу в Лиге наций. Котировка на них — 10.0, такая же, как на Англию — финалиста ЧЕ. Сборная «Трех львов» без проблем пробилась на предстоящий ЧМ, а вот «Скуадра адзурра» опозорилась — проиграла в стыковых матчах Северной Македонии (0:1). Для нее Лига наций станет отдушиной, так что стоит ждать от команды Роберто Манчини итоговой победы — она вложит в турнир максимум усилий.

Кто еще поборется за победу в Лиге наций?

Учитывая, что «МЮ» с Криштиану Роналду пролетел мимо Лиги чемпионов, главный секс-символ футбола постарается показать 100%-й результат в играх за сборную. В одной команде с ним играют Бернарду, Феликс и другие интересные игроки, поэтому европейские бразильцы могут рассчитывать как минимум на плей-офф, а как максимум — на трофей. Никто ведь не ждал, что они победят в турнире в 2019-м? Котировка — 11.0.

Коэффициент 12.0 — на Германию и Нидерланды — неудачников последних крупных турниров. Успех остальных сборных оценен следующим образом: