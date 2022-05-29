Прогноз и ставка на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Лео сделает для этого все возможное.

1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Межконтинентальный суперфинал получил название «Финалиссима». Он начнется в 21.45 по московскому времени, в России показан не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Аргентину. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности исхода. На успех Италии котировка чуть выше — 2.85 (35%), на ничью — 3.20 (28%).

На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.46.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.

Аналитики считают, что соперники не обменяются голами: на «обе забьют» коэффициент 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.80.

Победа Италии в дополнительное время оценена котировкой 10.5, в серии пенальти — 12.5. Для Аргентины те же варианты доступны за 10.5 и 12.0.

Италия — Аргентина: прогноз и анализ матча континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Анализировать составы и возможности сборных в начале июня — неблагодарное и бессмысленное занятие. Многие чемпионаты только завершились, большинство футболистов только остыли от матчей за клубы, а тут уже надо ехать в сборную. Конечно, кто-то откажется от вызова, кто-то приедет играть на «одной ноге». В общем, нововведенный УЕФА и КОНМЕБОЛ матч между чемпионами Европы и Кубка Америки — такая себе затея.

При анализе предстоящей встречи можно полагаться исключительно на статистику прошлых встреч. Например, Аргентина не проигрывает Италии уже пять матчей — с 1982 года. Смешно, правда? Эта выкладка вряд ли как-то повлияет на результат нового матча.

Самая интересная история, которую обсуждают в контексте «Финалиссимы» — участие в игре защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. У 25-летнего футболиста итальянский паспорт, но на молодежном уровне выступал за Аргентину. Обе сборные хотят заиграть его у себя именно в предстоящем матче.

Возможно, борьба за Сенеси возбудит команды и сподвигнет на огненный, агрессивный матч. Если что, на индивидуальный тотал Италии больше 1.5 мяча коэффициент 2.85, на ИТБ2 (1.5) — 2.70.

Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина

Скорее всего, матч получится скромным и нерезультативным, как финал Лиги конференций. Такого рода игра за титул — футбольная новинка, шанс стать чемпионом, в отличие от клубных еврокубков, предоставляется раз в жизни. Команды не станут лезть вперед большими силами и, вероятно, засушат игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.80.