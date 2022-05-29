Италия — Аргентина: Месси выиграет новый трофей со сборной?
1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Межконтинентальный суперфинал получил название «Финалиссима». Он начнется в 21.45 по московскому времени, в России показан не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Аргентину. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности исхода. На успех Италии котировка чуть выше — 2.85 (35%), на ничью — 3.20 (28%).
На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.46.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.
Аналитики считают, что соперники не обменяются голами: на «обе забьют» коэффициент 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.80.
Победа Италии в дополнительное время оценена котировкой 10.5, в серии пенальти — 12.5. Для Аргентины те же варианты доступны за 10.5 и 12.0.
Италия — Аргентина: прогноз и анализ матча континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
Анализировать составы и возможности сборных в начале июня — неблагодарное и бессмысленное занятие. Многие чемпионаты только завершились, большинство футболистов только остыли от матчей за клубы, а тут уже надо ехать в сборную. Конечно, кто-то откажется от вызова, кто-то приедет играть на «одной ноге». В общем, нововведенный УЕФА и КОНМЕБОЛ матч между чемпионами Европы и Кубка Америки — такая себе затея.
При анализе предстоящей встречи можно полагаться исключительно на статистику прошлых встреч. Например, Аргентина не проигрывает Италии уже пять матчей — с 1982 года. Смешно, правда? Эта выкладка вряд ли как-то повлияет на результат нового матча.
Самая интересная история, которую обсуждают в контексте «Финалиссимы» — участие в игре защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. У 25-летнего футболиста итальянский паспорт, но на молодежном уровне выступал за Аргентину. Обе сборные хотят заиграть его у себя именно в предстоящем матче.
Возможно, борьба за Сенеси возбудит команды и сподвигнет на огненный, агрессивный матч. Если что, на индивидуальный тотал Италии больше 1.5 мяча коэффициент 2.85, на ИТБ2 (1.5) — 2.70.
Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина
Скорее всего, матч получится скромным и нерезультативным, как финал Лиги конференций. Такого рода игра за титул — футбольная новинка, шанс стать чемпионом, в отличие от клубных еврокубков, предоставляется раз в жизни. Команды не станут лезть вперед большими силами и, вероятно, засушат игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0