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Италия — Аргентина: Месси выиграет новый трофей со сборной?

Прогноз и ставка на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лео Месси (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press
Лео сделает для этого все возможное.

1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Межконтинентальный суперфинал получил название «Финалиссима». Он начнется в 21.45 по московскому времени, в России показан не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Аргентину. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности исхода. На успех Италии котировка чуть выше — 2.85 (35%), на ничью — 3.20 (28%).

На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.46.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.

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Аналитики считают, что соперники не обменяются голами: на «обе забьют» коэффициент 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.80.

Победа Италии в дополнительное время оценена котировкой 10.5, в серии пенальти — 12.5. Для Аргентины те же варианты доступны за 10.5 и 12.0.

Италия — Аргентина: прогноз и анализ матча континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Анализировать составы и возможности сборных в начале июня — неблагодарное и бессмысленное занятие. Многие чемпионаты только завершились, большинство футболистов только остыли от матчей за клубы, а тут уже надо ехать в сборную. Конечно, кто-то откажется от вызова, кто-то приедет играть на «одной ноге». В общем, нововведенный УЕФА и КОНМЕБОЛ матч между чемпионами Европы и Кубка Америки — такая себе затея.

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При анализе предстоящей встречи можно полагаться исключительно на статистику прошлых встреч. Например, Аргентина не проигрывает Италии уже пять матчей — с 1982 года. Смешно, правда? Эта выкладка вряд ли как-то повлияет на результат нового матча.

Самая интересная история, которую обсуждают в контексте «Финалиссимы» — участие в игре защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. У 25-летнего футболиста итальянский паспорт, но на молодежном уровне выступал за Аргентину. Обе сборные хотят заиграть его у себя именно в предстоящем матче.

Возможно, борьба за Сенеси возбудит команды и сподвигнет на огненный, агрессивный матч. Если что, на индивидуальный тотал Италии больше 1.5 мяча коэффициент 2.85, на ИТБ2 (1.5) — 2.70.

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Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина

Скорее всего, матч получится скромным и нерезультативным, как финал Лиги конференций. Такого рода игра за титул — футбольная новинка, шанс стать чемпионом, в отличие от клубных еврокубков, предоставляется раз в жизни. Команды не станут лезть вперед большими силами и, вероятно, засушат игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.80.

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Сборная Италии по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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