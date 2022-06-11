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Источник: «Фрайбург» проявляет интерес к Фомину

«Фрайбург» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Фомину
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Фрайбург» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, на вечере прощания с бывшим главным тренером московского клуба Сандро Шварцем после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2), немецкий специалист сообщил 25-летнему россиянину, что им интересуются в Германии.

Отмечается, что у представителей полузащитника спрашивали о возможном переходе во немецкий клуб.

При этом Фомин предварительно одобрил идею перехода, даже не спросив о возможной зарплате.

Отступные за игрока в контракте с «Динамо» составляют 12 миллионов евро. Но из-за возможного ухода из московского клуба полузащитника Никола Моро и Себастьяна Шиманьски, бело-голубые могут продлить контракт с Фоминым. Однако приоритет полузащитника — переход в европейский клуб.

В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://t.me/karpinside/21378
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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