Источник: «Фрайбург» проявляет интерес к Фомину

«Фрайбург» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, на вечере прощания с бывшим главным тренером московского клуба Сандро Шварцем после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2), немецкий специалист сообщил 25-летнему россиянину, что им интересуются в Германии.

Отмечается, что у представителей полузащитника спрашивали о возможном переходе во немецкий клуб.

При этом Фомин предварительно одобрил идею перехода, даже не спросив о возможной зарплате.

Отступные за игрока в контракте с «Динамо» составляют 12 миллионов евро. Но из-за возможного ухода из московского клуба полузащитника Никола Моро и Себастьяна Шиманьски, бело-голубые могут продлить контракт с Фоминым. Однако приоритет полузащитника — переход в европейский клуб.

В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.