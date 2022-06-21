Джикия рассказал о своем восстановлении после повреждения глаза

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, что после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) агент 28-летнего россиянина Вадим Шпинев рассказал, что у его клиента были проблемы с глазом .

«Сейчас с глазом все хорошо. 19-го числа был на заключительном осмотре. Все прошло хорошо. Я лечился 15 дней. Сейчас проверил глаза еще раз, все хорошо.

Не хочу делать геройских заявлений по глазу. Да, была вероятность, что все усугубится, плохо видел. Играть в финале или нет — был мой выбор. Я долго ждал этого матча. Сколько смог, столько сыграл», — сказал Джикия.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.