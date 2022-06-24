Пресс-атташе «Динамо»: «Некоторые наши игроки сказали, что больше не подадут руку Умярову»

Пресс-атташе «Динамо» рассказала о реакции игроков команды на эпизод с пенальти Фомина в матче со «Спартаком»

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции игроков московского клуба на эпизод с пенальти полузащитника бело-голубых Даниила Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Напомним, что Фомин при счете 1:2 в пользу «Спартака» не забил пенальти на 99-й минуте матча. Перед ударом полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сбивал его различными провокациями.

«Уверена, что Даниил подаст руку Наилю, но при этом некоторые наши игроки сказали, что больше не подадут руку Умярову. Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут общаться. Они показывают, что проявление не фейр-плей неприемлемо», — сказала Лысенко в эфире matchtv.ru.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.