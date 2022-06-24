Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 13:59

Пресс-атташе «Динамо»: «Некоторые наши игроки сказали, что больше не подадут руку Умярову»

Пресс-атташе «Динамо» рассказала о реакции игроков команды на эпизод с пенальти Фомина в матче со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полина Лысенко.
Фото Telegram-канал Полины Лысенко

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции игроков московского клуба на эпизод с пенальти полузащитника бело-голубых Даниила Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Напомним, что Фомин при счете 1:2 в пользу «Спартака» не забил пенальти на 99-й минуте матча. Перед ударом полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сбивал его различными провокациями.

«Уверена, что Даниил подаст руку Наилю, но при этом некоторые наши игроки сказали, что больше не подадут руку Умярову. Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут общаться. Они показывают, что проявление не фейр-плей неприемлемо», — сказала Лысенко в эфире matchtv.ru.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Даниил Фомин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
14
8
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Джикия: «До последнего допускал, что Бакаев останется. Футболка «Зенита» ему не идет»
Джикия поделился мнением о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»
Джикия рассказал о своем восстановлении после повреждения глаза
Источник: «Фрайбург» проявляет интерес к Фомину
Бывший нападающий «Спартака» сравнил московский клуб с «Реалом»
Шишкин назвал значимой победу «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Новый тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о целях команды на сезон
Форвард Владимир Ильин рассказал об эмоциях от возвращения в «Ахмат»
Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». А может, он рванет в Катар»
Агент Сафонов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке»
Мозес — потеря для «Спартака»? Где окажется Дзюба? Мнение агента Сафонова
Лантратов готов остаться в «Химках» на следующий сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров: «После начала хейта написал Фомину. Даниил — хороший парень, поэтому все понял»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости