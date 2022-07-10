Команды поддержат тренд квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов постепенно подбирается ко второму раунду квалификации: в первом командам осталось провести только ответные встречи. «Шахтер» из Солигорска в первой игре со словенским «Марибором» добился нулевой ничьи. Ответный матч пройдет 13 июля 2022 года на нейтральном стадионе в Турции — «Сакария Ататюрк». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтер» Солигорск — «Марибор» 13 июля 2022 года

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет явного фаворита. Поставить на победу «Шахтера» в основное время можно с коэффициентом 2.90, вероятность — около 33%. Котировка на успех «Марибора» чуть меньше — 2.70 (36%). Ничья идет за 3.00 (31%).

Если вы уверены в исходе матча, то можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

Ф1(-1.5) идет за 6.10 , Ф2(+1.5) — за 1.13 ;

Ф2(-1.5) можно взять за 5.80 , Ф1(+1.5) — за 1.14 .

Также на матч предложен широкий выбор ставок на забитые мячи:

тотал больше 1.5 гола можно оформить за 1.48 , ТМ 1.5 — за 2.65 ;

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.48 , ТМ 2.5 — за 1.54 .

Вероятность увидеть голы от обеих команд эксперты оценили в 2.13, обратный рынок предложен с котировкой 1.71.

«Шахтер» Солигорск — «Марибор»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 июля 2022 года

В первом матче ни одна из команд так и не вскрыла соперника. Нулевая ничья оставила шансы на выход во второй раунд и «Шахтеру», и «Марибору», а нейтральное поле еще сильнее уравняло возможности соперников на победу.

Команда из Солигорска считалась явным аутсайдером первой встречи, но при этом действовала немного острее соперника. «Шахтер» превзошел оппонента по общему количеству атак (97 против 65), опасным атакам (46 против 36), владению мячом (54% против 46%) и ударам в створ (4 против 2).

Солигорцы испытывают сложности с реализацией не только в матчах Лиги чемпионов: команда немного забивает даже соперникам по чемпионату Беларуси. «Горняки» оформили больше одного мяча всего в трех из прошедших 12 туров. Из 16 команд высшей лиги меньше «Шахтера» отличились всего четыре команды.

Верите, что команду из Солигорска наконец прорвет? Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 3.00, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.39. На «Марибор» эти рынки предложены с котировками 2.90 и 1.41 соответственно.

В отличие от «горняков» для «Марибора» крупные победы не редкость. Сезон-2022/23 в Словении еще не стартовал, но в прошлом розыгрыше команда наколотила 57 мячей за 36 туров (больше не удалось никому). При этом в еврокубках «Марибор» традиционно выступает скучно: в прошлом сезоне дважды по 1:0 обыграл «Урарту» в квалификации Лиги конференций, а в следующем раунде вылетел от «Хаммарбю», забив один мяч за две игры.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» Солигорск — «Марибор» 13 июля 2022 года

Соперники явно испытывают проблемы с реализацией, к тому же в первом квалификационном раунде наметился тренд на нерезультативные встречи: в прошлой сессии — сразу пять нулевых ничьих и четыре результата по 1:0. Вероятно, предстоящая игра не будет сильно отличаться от предыдущей, тем более что команды сыграют на нейтральном поле в Турции. Вряд ли много болельщиков посреди недели отправятся на матч квалификации.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.71.