«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
15 марта 2022 года «Манчестер Юнайтед» примет мадридский «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» 15 марта 2022 года
Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.18 — это примерно 44% вероятности. Успех «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а ничья — 3.30 (29%).
При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 180 рублей в случае успеха хозяев.
Выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал турнира оценивается коэффициентом 1.61. Аналогичный выбор в пользу «Атлетико» доступен за 2.40.
Ф1(0) идет за 1.54, а Ф2(0) — за 2.60.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.
История противостояния
До нынешнего розыгрыша в Лиге чемпионов пути команд в еврокубках пересеклись только в сезоне-1991/92. Соперники сошлись во втором раунде Кубка обладателей кубков. «Атлетико» выиграл дома со счетом 3:0, а встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью 1:1.
«Атлетико» взял верх над англичанами со счетом 4:1 по сумме двух встреч, но уже в следующем раунде покинул турнир.
Первая встреча между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью со счетом 1:1. Выходит, что между собой соперники провели всего три матча.
Зато у «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» много матчей против клубов из страны, которую представляет соперник.
«Манчестер Юнайтед» провел 29 домашних еврокубковых матчей против команд из Испании — 11 побед, 12 ничьих и шесть поражений.
«Атлетико» 16 раз гостил в Англии в турнирах под эгидой УЕФА — три победы, семь ничьих и шесть поражений.
«Манчестер Юнайтед»: главные тренды
Манкунианцы забили шесть мячей в трех домашних матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов — в среднем по два гола за игру. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.17.
«Юнайтед» отличился после перерыва в пяти из семи матчей турнира. Сделать ставку на гол англичан во втором тайме можно за 1.71.
Обоюдное взятие ворот фиксировалось в каждом из трех домашних матчей «Манчестер Юнайтед» в нынешней Лиге чемпионов. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
«Атлетико»: главные тренды
Мадридцы отличились больше одного раза в двух из трех гостевых матчей нынешней Лиги чемпионов. Сделают это снова? ИТБ2 (1.5) оценивается котировкой 3.30.
В каждом из трех гостевых матчей «Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов фиксировалось два или более взятия ворот. Вы можете поставить на тотал голов больше 2 с коэффициентом 1.63.
Удаление — неотъемлемая часть гостевых матчей «Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов. Красная карточка была в каждом из трех предыдущих. Поставить на продление данной серии можно за 4.00.
Лучшие бомбардиры соперников
Криштиану Роналду — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов с шестью голами.
У «Атлетико» чаще всего забивает Гризманн в нынешнем розыгрыше турнира — четыре раза.
В первом матче противостояния им не удалось отличиться — получится ли исправить это на «Олд Траффорд»?
Рекорд Роналду против «Атлетико»
Криштиану провел 36 матчей против «Атлетико» за всю карьеру и забил в них 25 мячей.
Статистика Роналду против «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов:
· шесть побед;
· три ничьи;
· два поражения;
· семь голов;
· три результативные передачи;
· две желтые карточки.
Команды Криштиану Роналду никогда не покидали розыгрыш Лиги чемпионов после встречи с «Атлетико». Каждый раз мадридцев тренировал Симеоне.
«Реал» с Роналду дважды обыграл «Атлетико» в финале ЛЧ, а также прошел «матрасников» в четвертьфинале сезона-2014/15 и в полуфинале-2016/17.
Кроме того, хет-трик Криштиану помог «Ювентусу» пройти команду Симеоне в 1/8 финала турнира в сезоне-2018/19. В следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира туринцы попали в одну группу с «Атлетико» — набрали четыре очка за два матча с ними и финишировали выше в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7