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«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?

Ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» 15 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Стефан Савич.
Фото AFP
Команды Криштиану никогда не покидали турнир после встречи с «матрасниками».

15 марта 2022 года «Манчестер Юнайтед» примет мадридский «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико
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Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» 15 марта 2022 года

Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.18 — это примерно 44% вероятности. Успех «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 180 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал турнира оценивается коэффициентом 1.61. Аналогичный выбор в пользу «Атлетико» доступен за 2.40.

Ф1(0) идет за 1.54, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.

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История противостояния

До нынешнего розыгрыша в Лиге чемпионов пути команд в еврокубках пересеклись только в сезоне-1991/92. Соперники сошлись во втором раунде Кубка обладателей кубков. «Атлетико» выиграл дома со счетом 3:0, а встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью 1:1.

«Атлетико» взял верх над англичанами со счетом 4:1 по сумме двух встреч, но уже в следующем раунде покинул турнир.

Первая встреча между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью со счетом 1:1. Выходит, что между собой соперники провели всего три матча.

Зато у «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» много матчей против клубов из страны, которую представляет соперник.

«Манчестер Юнайтед» провел 29 домашних еврокубковых матчей против команд из Испании — 11 побед, 12 ничьих и шесть поражений.

«Атлетико» 16 раз гостил в Англии в турнирах под эгидой УЕФА — три победы, семь ничьих и шесть поражений.

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«Манчестер Юнайтед»: главные тренды

Манкунианцы забили шесть мячей в трех домашних матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов — в среднем по два гола за игру. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.17.

«Юнайтед» отличился после перерыва в пяти из семи матчей турнира. Сделать ставку на гол англичан во втором тайме можно за 1.71.

Обоюдное взятие ворот фиксировалось в каждом из трех домашних матчей «Манчестер Юнайтед» в нынешней Лиге чемпионов. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

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«Атлетико»: главные тренды

Мадридцы отличились больше одного раза в двух из трех гостевых матчей нынешней Лиги чемпионов. Сделают это снова? ИТБ2 (1.5) оценивается котировкой 3.30.

В каждом из трех гостевых матчей «Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов фиксировалось два или более взятия ворот. Вы можете поставить на тотал голов больше 2 с коэффициентом 1.63.

Удаление — неотъемлемая часть гостевых матчей «Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов. Красная карточка была в каждом из трех предыдущих. Поставить на продление данной серии можно за 4.00.

Лучшие бомбардиры соперников

Криштиану Роналду — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов с шестью голами.

У «Атлетико» чаще всего забивает Гризманн в нынешнем розыгрыше турнира — четыре раза.

В первом матче противостояния им не удалось отличиться — получится ли исправить это на «Олд Траффорд»?

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Рекорд Роналду против «Атлетико»

Криштиану провел 36 матчей против «Атлетико» за всю карьеру и забил в них 25 мячей.

Статистика Роналду против «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов:

· шесть побед;

· три ничьи;

· два поражения;

· семь голов;

· три результативные передачи;

· две желтые карточки.

Команды Криштиану Роналду никогда не покидали розыгрыш Лиги чемпионов после встречи с «Атлетико». Каждый раз мадридцев тренировал Симеоне.

«Реал» с Роналду дважды обыграл «Атлетико» в финале ЛЧ, а также прошел «матрасников» в четвертьфинале сезона-2014/15 и в полуфинале-2016/17.

Кроме того, хет-трик Криштиану помог «Ювентусу» пройти команду Симеоне в 1/8 финала турнира в сезоне-2018/19. В следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира туринцы попали в одну группу с «Атлетико» — набрали четыре очка за два матча с ними и финишировали выше в турнирной таблице.

Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
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Кр. Советов – Зенит
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