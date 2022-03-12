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Сегодня, 23:10

Роналду снова заткнул хейтеров. Криштиану отгрузил хет-трик «Тоттенхэму»

Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»
Леонид Александров
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
«МЮ» обыграл конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.
Англия. Премьер-лига. 29-й тур
12 мар, 20:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Криштиану Роналду, 12 (1:0), Кейн, 35 (1:1), Криштиану Роналду, 38 (2:1), Магуайр, 72 (2:2), Криштиану Роналду, 81 (3:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Алекс Теллес Погба Фред Матич (Кавани, 80) Криштиану Роналду (Линделеф, 83) Рэшфорд (Эланга, 68) Санчо
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Регилон Ромеро Дайер Дэвис (Бергвайн, 87) Хейбьерг Бентанкур (Уинкс, 88) Сон Хын Мин Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 78)
Предупреждения
Фред 35’, Погба 85’  -  Дайер 30’
Судьи
Мосс (Англия)

Матч на «Олд Траффорд» был важной зарубой в борьбе за 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. И «Манчестер Юнайтед» подходил к ней после обидной ничьей с «Уотфордом» (0:0) и разгрома от «Манчестер Сити» (1:4). Тогда как «Тоттенхэм» приехал после двух побед кряду с суммарным счетом 9:0, отвалтузив «Лидс» и «Эвертон».

Антонио Конте не скрывает задач «шпор». Несмотря на нестабильную игру, команда до сих пор претендует на лигочемпионскую четверку.

«Мне нравится работать в «Тоттенхэме». Моя цель — бороться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы побеждать. Мои душа и сердце хотят этого. Надеюсь, мы сможем это сопоставить. В январе мы показали, что можем исправить ситуацию. Нам нужно быть лучше и лучше, чтобы оказаться в четверке лучших, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — говорил итальянец перед матчем.

У «красных дьяволов» случился скандал, связанный с главной звездой. По официальной информации, против соседей из «Сити» Криштиану Роналду не сыграл из-за проблем с бедром. При этом он не присутствовал на трибунах, а улетел на лечение домой, в Португалию. К счастью, со «шпорами» восстановившийся форвард вышел с первых минут.

Долго раскачиваться Роналду не пришлось. Уже на 12-й минуте игры 37-летний португалец издали пульнул прямо в «девятку» ворот Уго Льориса. Этот мяч стал всего вторым для нападающего в 2022 году и 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Благодаря этому Роналду забил 10 и более голов в рамках чемпионата страны в 16-м сезоне подряд.

«Тоттенхэм» ринулся отыгрываться и добился успеха со второй попытки. Первый гол, забитый Беном Дэвисом, отменили из-за положения вне игры. Зато на 34-й минуте матча судьи уже помогли «шпорам». После навеса Деяна Кулушевски в штрафную хозяев поля мяч попал в руку Алексу Теллесу — Харри Кейн воспользовался этой возможностью забить с пенальти.

Криштиану долго не горевал и всего спустя четыре минуты вновь вывел свой клуб вперед. Чтобы засчитать мяч, арбитру Джонатану Моссу пришлось послушать видеоассистентов — Джейдон Санчо получил передачу из глубины в правильном положении. Добежав до штрафной «Тоттенхэма», англичанин прострелил на Роналду, который забил 806-й гол в карьере.

Криштиану Роналду. Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах

Во втором тайме «шпоры» долго не могли отыграться, пока на помощь не пришел Харри Магуайр. Защитник «МЮ» срезал мяч в свои ворота после прострела Серхио Регилона.

Однако Роналду не собирался довольствоваться ничьей в такой вечер, когда у него снова получалось все и он был королем. На 82-й минуте Алекс Теллес навесил с углового на португальца, а тот со «второго этажа» забил третий мяч в игре. После чего Криштиану под овации ушел с поля. Может, его так мотивировали новости о реформе «Золотого мяча»?

«МЮ» снова в гонке за место в Лиге чемпионов. А уже во вторник — матч с «Атлетико», одним из самых любимых соперников Роналду в карьере.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
5
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
6
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 - : -
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 - : -
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 - : -
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
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