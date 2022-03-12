Роналду снова заткнул хейтеров. Криштиану отгрузил хет-трик «Тоттенхэму»

«МЮ» обыграл конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.

Матч на «Олд Траффорд» был важной зарубой в борьбе за 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. И «Манчестер Юнайтед» подходил к ней после обидной ничьей с «Уотфордом» (0:0) и разгрома от «Манчестер Сити» (1:4). Тогда как «Тоттенхэм» приехал после двух побед кряду с суммарным счетом 9:0, отвалтузив «Лидс» и «Эвертон».

Антонио Конте не скрывает задач «шпор». Несмотря на нестабильную игру, команда до сих пор претендует на лигочемпионскую четверку.

«Мне нравится работать в «Тоттенхэме». Моя цель — бороться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы побеждать. Мои душа и сердце хотят этого. Надеюсь, мы сможем это сопоставить. В январе мы показали, что можем исправить ситуацию. Нам нужно быть лучше и лучше, чтобы оказаться в четверке лучших, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — говорил итальянец перед матчем.

У «красных дьяволов» случился скандал, связанный с главной звездой. По официальной информации, против соседей из «Сити» Криштиану Роналду не сыграл из-за проблем с бедром. При этом он не присутствовал на трибунах, а улетел на лечение домой, в Португалию. К счастью, со «шпорами» восстановившийся форвард вышел с первых минут.

Долго раскачиваться Роналду не пришлось. Уже на 12-й минуте игры 37-летний португалец издали пульнул прямо в «девятку» ворот Уго Льориса. Этот мяч стал всего вторым для нападающего в 2022 году и 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Благодаря этому Роналду забил 10 и более голов в рамках чемпионата страны в 16-м сезоне подряд.

«Тоттенхэм» ринулся отыгрываться и добился успеха со второй попытки. Первый гол, забитый Беном Дэвисом, отменили из-за положения вне игры. Зато на 34-й минуте матча судьи уже помогли «шпорам». После навеса Деяна Кулушевски в штрафную хозяев поля мяч попал в руку Алексу Теллесу — Харри Кейн воспользовался этой возможностью забить с пенальти.

Криштиану долго не горевал и всего спустя четыре минуты вновь вывел свой клуб вперед. Чтобы засчитать мяч, арбитру Джонатану Моссу пришлось послушать видеоассистентов — Джейдон Санчо получил передачу из глубины в правильном положении. Добежав до штрафной «Тоттенхэма», англичанин прострелил на Роналду, который забил 806-й гол в карьере.

Во втором тайме «шпоры» долго не могли отыграться, пока на помощь не пришел Харри Магуайр. Защитник «МЮ» срезал мяч в свои ворота после прострела Серхио Регилона.

Однако Роналду не собирался довольствоваться ничьей в такой вечер, когда у него снова получалось все и он был королем. На 82-й минуте Алекс Теллес навесил с углового на португальца, а тот со «второго этажа» забил третий мяч в игре. После чего Криштиану под овации ушел с поля. Может, его так мотивировали новости о реформе «Золотого мяча»?

«МЮ» снова в гонке за место в Лиге чемпионов. А уже во вторник — матч с «Атлетико», одним из самых любимых соперников Роналду в карьере.