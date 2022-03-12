Роналду снова заткнул хейтеров. Криштиану отгрузил хет-трик «Тоттенхэму»
Матч на «Олд Траффорд» был важной зарубой в борьбе за 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. И «Манчестер Юнайтед» подходил к ней после обидной ничьей с «Уотфордом» (0:0) и разгрома от «Манчестер Сити» (1:4). Тогда как «Тоттенхэм» приехал после двух побед кряду с суммарным счетом 9:0, отвалтузив «Лидс» и «Эвертон».
Антонио Конте не скрывает задач «шпор». Несмотря на нестабильную игру, команда до сих пор претендует на лигочемпионскую четверку.
«Мне нравится работать в «Тоттенхэме». Моя цель — бороться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы побеждать. Мои душа и сердце хотят этого. Надеюсь, мы сможем это сопоставить. В январе мы показали, что можем исправить ситуацию. Нам нужно быть лучше и лучше, чтобы оказаться в четверке лучших, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — говорил итальянец перед матчем.
У «красных дьяволов» случился скандал, связанный с главной звездой. По официальной информации, против соседей из «Сити» Криштиану Роналду не сыграл из-за проблем с бедром. При этом он не присутствовал на трибунах, а улетел на лечение домой, в Португалию. К счастью, со «шпорами» восстановившийся форвард вышел с первых минут.
Долго раскачиваться Роналду не пришлось. Уже на 12-й минуте игры 37-летний португалец издали пульнул прямо в «девятку» ворот Уго Льориса. Этот мяч стал всего вторым для нападающего в 2022 году и 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Благодаря этому Роналду забил 10 и более голов в рамках чемпионата страны в 16-м сезоне подряд.
«Тоттенхэм» ринулся отыгрываться и добился успеха со второй попытки. Первый гол, забитый Беном Дэвисом, отменили из-за положения вне игры. Зато на 34-й минуте матча судьи уже помогли «шпорам». После навеса Деяна Кулушевски в штрафную хозяев поля мяч попал в руку Алексу Теллесу — Харри Кейн воспользовался этой возможностью забить с пенальти.
Криштиану долго не горевал и всего спустя четыре минуты вновь вывел свой клуб вперед. Чтобы засчитать мяч, арбитру Джонатану Моссу пришлось послушать видеоассистентов — Джейдон Санчо получил передачу из глубины в правильном положении. Добежав до штрафной «Тоттенхэма», англичанин прострелил на Роналду, который забил 806-й гол в карьере.
Во втором тайме «шпоры» долго не могли отыграться, пока на помощь не пришел Харри Магуайр. Защитник «МЮ» срезал мяч в свои ворота после прострела Серхио Регилона.
Однако Роналду не собирался довольствоваться ничьей в такой вечер, когда у него снова получалось все и он был королем. На 82-й минуте Алекс Теллес навесил с углового на португальца, а тот со «второго этажа» забил третий мяч в игре. После чего Криштиану под овации ушел с поля. Может, его так мотивировали новости о реформе «Золотого мяча»?
«МЮ» снова в гонке за место в Лиге чемпионов. А уже во вторник — матч с «Атлетико», одним из самых любимых соперников Роналду в карьере.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|
4
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
5
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
6
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
|12.03
|15:30
|
Брайтон – Ливерпуль
|0 : 2
|12.03
|18:00
|
Брентфорд – Бернли
|2 : 0
|12.03
|20:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|3 : 2
|13.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|13.03
|17:00
|
Лидс – Норвич
|- : -
|13.03
|17:00
|
Саутгемптон – Уотфорд
|- : -
|13.03
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|13.03
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|13.03
|19:30
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|14.03
|23:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5