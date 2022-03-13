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Сегодня, 14:15

«Рубин» — «Ростов»: Карпин унизит команду Слуцкого в гостях

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов»
Виталий Пудздрав
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
Дома казанцы ужасно играют против ростовчан уже много лет.

14 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Рубин» и «Ростов». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

«Рубин» — «Ростов»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Рубин». На казанцев можно поставить с котировкой 1.92 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Ростова» есть в линии за 4.50 (22%).

Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) за 1.73.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.

 
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«Рубин» — «Ростов»: прогноз и анализ матча

Кажется, что у коллектива Слуцкого совсем нет шансов против «Ростова» на своем поле. Карпин, который недавно вернулся на пост главного тренера, должен дать команде дополнительную мотивацию. Но и без этого, если верить статистике, «Ростов» в грядущем матче ждет успех.

Казанцы не побеждают ростовчан на своем поле с марта 2015 года. Так что и в этой встрече поставим на то, что «Ростов» не проиграет, за 2.17.

В матчах «Рубина» против «Ростова» на своем поле прослеживается одна интересная тенденция: хозяева не забивают гостям на протяжении четырех лет. Возьмем неплохую ставку на то, что «Рубин» не забьет, за 4.90. Учитывая серьезную нестабильность «Рубина», есть вероятность, что эта тенденция продлится.

 
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«Рубин» — «Ростов»: ставка на матч

«Рубин» крайне плохо играет против «Ростова» на своем поле. Клуб не может обыграть соперника с 2015 года, но и это еще не самое страшное для казанцев.

Татарстанская команда не может забить уже три матча подряд. Поставим на то, что «Рубин» не сможет забить и сейчас, поймав большой коэффициент в 4.90.

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет» за 4.90.

 
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РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Рубин – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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