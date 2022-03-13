Дома казанцы ужасно играют против ростовчан уже много лет.

14 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Рубин» и «Ростов». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Премьер».

«Рубин» — «Ростов»: к оэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Рубин». На казанцев можно поставить с котировкой 1.92 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Ростова» есть в линии за 4.50 (22%).

Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.73.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.

«Рубин» — «Ростов»: прогноз и анализ матча

Кажется, что у коллектива Слуцкого совсем нет шансов против «Ростова» на своем поле. Карпин, который недавно вернулся на пост главного тренера, должен дать команде дополнительную мотивацию. Но и без этого, если верить статистике, «Ростов» в грядущем матче ждет успех.

Казанцы не побеждают ростовчан на своем поле с марта 2015 года. Так что и в этой встрече поставим на то, что «Ростов» не проиграет, за 2.17.

В матчах «Рубина» против «Ростова» на своем поле прослеживается одна интересная тенденция: хозяева не забивают гостям на протяжении четырех лет. Возьмем неплохую ставку на то, что «Рубин» не забьет, за 4.90. Учитывая серьезную нестабильность «Рубина», есть вероятность, что эта тенденция продлится.

«Рубин» — «Ростов»: ставка на матч

«Рубин» крайне плохо играет против «Ростова» на своем поле. Клуб не может обыграть соперника с 2015 года, но и это еще не самое страшное для казанцев.

Татарстанская команда не может забить уже три матча подряд. Поставим на то, что «Рубин» не сможет забить и сейчас, поймав большой коэффициент в 4.90.

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет» за 4.90.