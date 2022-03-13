«Рубин» — «Ростов»: Карпин унизит команду Слуцкого в гостях
14 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Рубин» и «Ростов». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Премьер».
«Рубин» — «Ростов»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Рубин». На казанцев можно поставить с котировкой 1.92 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Ростова» есть в линии за 4.50 (22%).
Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.73.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и анализ матча
Кажется, что у коллектива Слуцкого совсем нет шансов против «Ростова» на своем поле. Карпин, который недавно вернулся на пост главного тренера, должен дать команде дополнительную мотивацию. Но и без этого, если верить статистике, «Ростов» в грядущем матче ждет успех.
Казанцы не побеждают ростовчан на своем поле с марта 2015 года. Так что и в этой встрече поставим на то, что «Ростов» не проиграет, за 2.17.
В матчах «Рубина» против «Ростова» на своем поле прослеживается одна интересная тенденция: хозяева не забивают гостям на протяжении четырех лет. Возьмем неплохую ставку на то, что «Рубин» не забьет, за 4.90. Учитывая серьезную нестабильность «Рубина», есть вероятность, что эта тенденция продлится.
«Рубин» — «Ростов»: ставка на матч
«Рубин» крайне плохо играет против «Ростова» на своем поле. Клуб не может обыграть соперника с 2015 года, но и это еще не самое страшное для казанцев.
Татарстанская команда не может забить уже три матча подряд. Поставим на то, что «Рубин» не сможет забить и сейчас, поймав большой коэффициент в 4.90.
Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет» за 4.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7