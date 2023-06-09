Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений
10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится самый ожидаемый матч европейского сезона — финал Лиги чемпионов. За титул сразятся чемпион Англии «Манчестер Сити» и третья команда Италии — «Интер». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 21.15 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что трофей поднимут футболисты «Сити». На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Интера» — за 7.10 (13%).
Верите, что команда Индзаги сдержит натиск Пепа и компании в течение 90 минут? Вариант Х2 идет за 2.65.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.12. Только в одном матче плей-офф с участием «Интера» прошел «верх».
Триумф «нерадзурри» с форой (+1.5) мяча доступен за 1.65. Если же считаете, что «Сити» победит с серьезным разрывом в счете, возьмите Ф1(-1.5) за 2.25.
Условие «обе забьют» оценено в 1.92, «обе забьют — нет» — 1.90. Кстати, отдельно на гол «Интера» котировка тоже не маленькая — 1.70.
Есть очень интересный вариант для ставки «угловые будут поданы со всех четырех углов поля» за 1.40. Обратный исход предложен за 2.75.
Триумф «Сити» с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.25, «Интера» — за 4.40.
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«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз и анализ финала Лиги чемпионов 10 июня 2023 года
«Манчестер Сити» осталось сделать всего один шаг, чтобы осуществить заветную мечту фанатов и боссов, — ради крупнейшего за 15 лет успеха арабы вложили сотни миллионов евро. Причем «горожане» заходят на победу в Лиге чемпионов во второй раз и снова замахиваются на требл: в 2021-м они выиграли Кубок лиги и АПЛ, но в финале проиграли «Челси». На этот раз оступиться нельзя, потому что все всё должны сделать по уму.
Например, Пеп не может допустить те ошибки, которые совершил два года назад, — испанец давно признал неточности с составом на тот матч. «Это был такой же план на игру, как и на ближайшую субботу. Если я вам в частном порядке объясню причину, по которой я принял такое решение в тот момент, вы, возможно, скажете, что оно было оправданным. Но все просто: «Если я проигрываю — я не прав, если я выигрываю — я прав». В футболе с этим надо смириться», — заявил Гвардиола. После этого он изрек еще одну мудрость: «Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках».
Сделать требл испанцу поможет лучшее трио этого сезона: Гюндоган, де Брейне и Холанн. Норвежец забил сумасшедшие 36 мячей в 35 матчах АПЛ и добавил к ним еще 16: один — в Кубке лиги, три — в Кубке Англии и 12 — в ЛЧ. При этом Эрлинг пока не блещет в решающих матчах, но осознает, что именно благодаря ему «Сити» должен взять европейский трофей — для чего же еще его покупали?
Де Брейне творил магию на протяжении всего сезона: разрезал, выдавал, выпиливал и забивал невероятные голы. Но временами пропадал, и в эти моменты на авансцену выходил Гюндоган. Турецкий полузащитник брал шефство в середине поля и блестяще дергал за ниточки во время атак. В последних матчах Илкай совсем осмелел и выдал несколько перформансов, один из которых принес «Сити» победу над «МЮ» в финале Кубка Англии. Будет очень жаль, если летом он сменит клуб и перейдет в условную «Барселону» — именно туда его сватают в последние недели.
Конечно, эта троица не все, от кого зависит игра «горожан». Они хороши как цельный организм, который не поддается ни одному вирусу. «Интер» — последняя бактерия, которая постарается нарушить его работу, но у Пепа точно есть вакцина, чтобы этого не произошло.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»
В предстоящем финале все будет зависеть исключительно от «Сити». Англичане будут вести игру, а итальянцы — надеяться на контратаки и цепкость защитников. Но под натиском «горожан» во второй половине сезона не выдерживал никто: «Реал», «Арсенал» и «Ливерпуль» получили по четыре мяча, «Бавария» — три. «Интер» же не выглядит монолитом даже на фоне этих команд.
При этом нужно учесть, что команда Гвардиолы выиграла через «верх» только половину матчей плей-офф, но есть нюанс: скользким счет был только в первых играх, а во вторых «Сити» забивал и добивал соперников. В финале, когда номинальные хозяева откроют счет, их будет уже не остановить.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9