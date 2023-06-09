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Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений

Прогноз и ставка на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Пеп Гвардиола.
Фото Getty Images
Этот мужчина может летом укатить в «Барселону».

10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится самый ожидаемый матч европейского сезона — финал Лиги чемпионов. За титул сразятся чемпион Англии «Манчестер Сити» и третья команда Италии — «Интер». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 21.15 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что трофей поднимут футболисты «Сити». На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Интера» — за 7.10 (13%).

Верите, что команда Индзаги сдержит натиск Пепа и компании в течение 90 минут? Вариант Х2 идет за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.12. Только в одном матче плей-офф с участием «Интера» прошел «верх».

Триумф «нерадзурри» с форой (+1.5) мяча доступен за 1.65. Если же считаете, что «Сити» победит с серьезным разрывом в счете, возьмите Ф1(-1.5) за 2.25.

Условие «обе забьют» оценено в 1.92, «обе забьют — нет» — 1.90. Кстати, отдельно на гол «Интера» котировка тоже не маленькая — 1.70.

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Есть очень интересный вариант для ставки «угловые будут поданы со всех четырех углов поля» за 1.40. Обратный исход предложен за 2.75.

Триумф «Сити» с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.25, «Интера» — за 4.40.

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«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз и анализ финала Лиги чемпионов 10 июня 2023 года

«Манчестер Сити» осталось сделать всего один шаг, чтобы осуществить заветную мечту фанатов и боссов, — ради крупнейшего за 15 лет успеха арабы вложили сотни миллионов евро. Причем «горожане» заходят на победу в Лиге чемпионов во второй раз и снова замахиваются на требл: в 2021-м они выиграли Кубок лиги и АПЛ, но в финале проиграли «Челси». На этот раз оступиться нельзя, потому что все всё должны сделать по уму.

Например, Пеп не может допустить те ошибки, которые совершил два года назад, — испанец давно признал неточности с составом на тот матч. «Это был такой же план на игру, как и на ближайшую субботу. Если я вам в частном порядке объясню причину, по которой я принял такое решение в тот момент, вы, возможно, скажете, что оно было оправданным. Но все просто: «Если я проигрываю — я не прав, если я выигрываю — я прав». В футболе с этим надо смириться», — заявил Гвардиола. После этого он изрек еще одну мудрость: «Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках».

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Сделать требл испанцу поможет лучшее трио этого сезона: Гюндоган, де Брейне и Холанн. Норвежец забил сумасшедшие 36 мячей в 35 матчах АПЛ и добавил к ним еще 16: один — в Кубке лиги, три — в Кубке Англии и 12 — в ЛЧ. При этом Эрлинг пока не блещет в решающих матчах, но осознает, что именно благодаря ему «Сити» должен взять европейский трофей — для чего же еще его покупали?

Де Брейне творил магию на протяжении всего сезона: разрезал, выдавал, выпиливал и забивал невероятные голы. Но временами пропадал, и в эти моменты на авансцену выходил Гюндоган. Турецкий полузащитник брал шефство в середине поля и блестяще дергал за ниточки во время атак. В последних матчах Илкай совсем осмелел и выдал несколько перформансов, один из которых принес «Сити» победу над «МЮ» в финале Кубка Англии. Будет очень жаль, если летом он сменит клуб и перейдет в условную «Барселону» — именно туда его сватают в последние недели.

Конечно, эта троица не все, от кого зависит игра «горожан». Они хороши как цельный организм, который не поддается ни одному вирусу. «Интер» — последняя бактерия, которая постарается нарушить его работу, но у Пепа точно есть вакцина, чтобы этого не произошло.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

В предстоящем финале все будет зависеть исключительно от «Сити». Англичане будут вести игру, а итальянцы — надеяться на контратаки и цепкость защитников. Но под натиском «горожан» во второй половине сезона не выдерживал никто: «Реал», «Арсенал» и «Ливерпуль» получили по четыре мяча, «Бавария» — три. «Интер» же не выглядит монолитом даже на фоне этих команд.

При этом нужно учесть, что команда Гвардиолы выиграла через «верх» только половину матчей плей-офф, но есть нюанс: скользким счет был только в первых играх, а во вторых «Сити» забивал и добивал соперников. В финале, когда номинальные хозяева откроют счет, их будет уже не остановить.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.10.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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Александр Соболев

Спартак

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