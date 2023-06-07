Промес не забил пенальти «Крыльям Советов» и подарил клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 5 миллионов рублей

Счастливчик поверил в самарцев, которым три очка были нужнее, чем москвичам.

«Спартак» закрыл сезон РПЛ поражением от «Крыльев Советов» и остался на третьем месте в турнирной таблице. В последнем туре красно-белые в случае поражения ЦСКА от «Ростова» могли стать вторыми, но армейцы уже в стартовые 33 минуты четырежды поразили ворота южан и сняли вопросы о победителе. В результате команда Абаскаля резко потеряла мотивацию и уступила в Самаре (0:1). Этим воспользовался клиент ФОНБЕТ, который поставил 1 774 286 рублей на победу хозяев под коэффициент 2.70. Таким образом, его выигрыш составил 4 790 572 рубля.

Сказать, что ставка прошла без нервов, невозможно. Уже в первые 20 минут встречи «Спартак» имел четыре шикарные возможности отличиться. На восьмой минуте Пруцев не забил из района 11 метров, затем дважды не лучшим образом пробил Промес, а на 18-й Игнатов выстрелил в штангу.

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К концу тайма страсти накалились, и это вылилось в удаление Георгия Джикии. Правда, защитник красно-белых находился среди запасных и не оставил свою команду в меньшинстве. Зато на карточку сели четыре других игрока гостей — Игнатов, Денисов, Литвинов и Чернов. Завершили первую половину команды обменом опасными ударами, но счет так и не был открыт.

Самое интересное случилось во второй 45-минутке. «Крылья» мощно вышли из раздевалки и сначала создали один момент (Ежов не реализовал выход один на один), а затем Гарре после сумасшедшего слаломного прохода прошил Максименко. Радости фанатов не было предела, но на 65-й случился эмоциональный взрыв еще больших масштабов — Фролов потащил пенальти от Промеса. Голландец не реализовал второй 11-метровый подряд — совсем недавно он не справился на точке в матче с ЦСКА.

В оставшиеся 25 минут вратарь самарцев еще несколько раз выручил команду и помог ей удержать победный счет, а также остаться в РПЛ — «Крылья» на два очка опередили «Факел» и «Нижний Новгород», которые сыграют в стыках. А красно-белые так и не преобразовали в забитый мяч ни один из 17 ударов по воротам.