Промес не забил пенальти «Крыльям Советов» и подарил клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 5 миллионов рублей
«Спартак» закрыл сезон РПЛ поражением от «Крыльев Советов» и остался на третьем месте в турнирной таблице. В последнем туре красно-белые в случае поражения ЦСКА от «Ростова» могли стать вторыми, но армейцы уже в стартовые 33 минуты четырежды поразили ворота южан и сняли вопросы о победителе. В результате команда Абаскаля резко потеряла мотивацию и уступила в Самаре (0:1). Этим воспользовался клиент ФОНБЕТ, который поставил 1 774 286 рублей на победу хозяев под коэффициент 2.70. Таким образом, его выигрыш составил 4 790 572 рубля.
Сказать, что ставка прошла без нервов, невозможно. Уже в первые 20 минут встречи «Спартак» имел четыре шикарные возможности отличиться. На восьмой минуте Пруцев не забил из района 11 метров, затем дважды не лучшим образом пробил Промес, а на 18-й Игнатов выстрелил в штангу.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
К концу тайма страсти накалились, и это вылилось в удаление Георгия Джикии. Правда, защитник красно-белых находился среди запасных и не оставил свою команду в меньшинстве. Зато на карточку сели четыре других игрока гостей — Игнатов, Денисов, Литвинов и Чернов. Завершили первую половину команды обменом опасными ударами, но счет так и не был открыт.
Самое интересное случилось во второй 45-минутке. «Крылья» мощно вышли из раздевалки и сначала создали один момент (Ежов не реализовал выход один на один), а затем Гарре после сумасшедшего слаломного прохода прошил Максименко. Радости фанатов не было предела, но на 65-й случился эмоциональный взрыв еще больших масштабов — Фролов потащил пенальти от Промеса. Голландец не реализовал второй 11-метровый подряд — совсем недавно он не справился на точке в матче с ЦСКА.
В оставшиеся 25 минут вратарь самарцев еще несколько раз выручил команду и помог ей удержать победный счет, а также остаться в РПЛ — «Крылья» на два очка опередили «Факел» и «Нижний Новгород», которые сыграют в стыках. А красно-белые так и не преобразовали в забитый мяч ни один из 17 ударов по воротам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9