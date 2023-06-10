«Краснодар» — ЦСКА: Чалов разнесет ослабленную оборону «быков»
11 июня состоится финал FONBET Кубка России по футболу. В матче за трофей схлестнутся «Краснодар» и ЦСКА — одни из лучших команд завершившегося сезона РПЛ. Игра пройдет в Москве на крупнейшем стадионе страны «Лужники». Арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение москвичам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш «быков» предложено взять за 4.00 (25%), даже на ничью котировка меньше — 3.50 (27%).
Также доступны более безопасные рынки на итоговую победу любой из команд в турнире. Триумф «Краснодара» идет за 2.55, ЦСКА — за 1.57.
Соперники в этом сезоне встречались друг с другом четыре раза, причем дважды — в Кубке на этапе 1/4 финала Пути РПЛ. Небольшое преимущество на стороне армейцев: они победили в двух матчах и уступили только в одном. При этом у «быков» серия из двух встреч без поражений против коллектива Владимира Федотова. Поставить на то, что номинальные хозяева хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.78.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество москвичей:
• ничья 1:1 дана за 7.00;
• победа ЦСКА 1:0 — за 8.00;
• 2:1 — за 9.00.
В прошедшем сезоне РПЛ команды вошли в топ-5 по результативности, а в двух из четырех очных матчей заколачивали на двоих минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий финал доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.
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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ финала FONBET Кубка России 11 июня 2023 года
Обе команды мощно провели вторую часть сезона-2022/23. Армейцы, которые большую часть сезона шли в РПЛ четвертыми, в итоге вырулили на вторую строчку и претендуют на победу в Кубке. Предстоящий финал турнира станет для команды первым за семь лет.
Коллектив Федотова подъехал ко встрече с «Краснодаром» в хорошей форме. ЦСКА проиграл лишь однажды за последние 16 матчей во всех турнирах и за это время даже расправился с «Зенитом» в чемпионате (1:0). Также у москвичей нет проблем с составом — перед финалом доступны все ключевые исполнители. Радует и форма отдельных игроков. Например, Федор Чалов в этом сезоне настрелял 23+6 по системе «гол+пас» за 40 игр во всех соревнованиях.
«Краснодар» тоже набрал неплохой ход. Команда Владимира Ивича уступила лишь однажды в последних 14 встречах во всех турнирах. Причем, как и ЦСКА, «быки» потерпели поражение в матче со «Спартаком». В Кубке черно-зеленые вообще идут на серии из шести побед. Правда, три из них клуб праздновал только в серии пенальти.
У «быков», в отличие от армейцев, хватает травмированных: в самом конце сезона получил повреждение основной центральный защитник Кайо, также давно недоступен его коллега по амплуа Егор Сорокин. Еще вне игры атакующие полузащитники Кади Боржес и Никита Кривцов.
Прогноз и ставка на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА
Соперники дважды в этом чемпионате устроили яркие матчи, в которых армейцы громили соперника (3:0 и 4:1). На финише сезона москвичи нередко выдавали результативные встречи: в пяти из последних семи игр во всех турнирах забивали минимум два мяча. А хорошую форму набрал не только Чалов. Например, Хесус Медина вонзил по голу в трех из четырех прошедших поединков Кубка. У «Краснодара» же предвидятся проблемы в центре обороны без Кайо и Сорокина, который мог бы подменить бразильца.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9