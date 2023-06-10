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«Краснодар» — ЦСКА: Чалов разнесет ослабленную оборону «быков»

Прогноз и ставка на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
У «Краснодара» травмированы два центральных защитника.

11 июня состоится финал FONBET Кубка России по футболу. В матче за трофей схлестнутся «Краснодар» и ЦСКА — одни из лучших команд завершившегося сезона РПЛ. Игра пройдет в Москве на крупнейшем стадионе страны «Лужники». Арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение москвичам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш «быков» предложено взять за 4.00 (25%), даже на ничью котировка меньше — 3.50 (27%).

Также доступны более безопасные рынки на итоговую победу любой из команд в турнире. Триумф «Краснодара» идет за 2.55, ЦСКА — за 1.57.

Соперники в этом сезоне встречались друг с другом четыре раза, причем дважды — в Кубке на этапе 1/4 финала Пути РПЛ. Небольшое преимущество на стороне армейцев: они победили в двух матчах и уступили только в одном. При этом у «быков» серия из двух встреч без поражений против коллектива Владимира Федотова. Поставить на то, что номинальные хозяева хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.78.

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество москвичей:

• ничья 1:1 дана за 7.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 9.00.

В прошедшем сезоне РПЛ команды вошли в топ-5 по результативности, а в двух из четырех очных матчей заколачивали на двоих минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий финал доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ финала FONBET Кубка России 11 июня 2023 года

Обе команды мощно провели вторую часть сезона-2022/23. Армейцы, которые большую часть сезона шли в РПЛ четвертыми, в итоге вырулили на вторую строчку и претендуют на победу в Кубке. Предстоящий финал турнира станет для команды первым за семь лет.

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Коллектив Федотова подъехал ко встрече с «Краснодаром» в хорошей форме. ЦСКА проиграл лишь однажды за последние 16 матчей во всех турнирах и за это время даже расправился с «Зенитом» в чемпионате (1:0). Также у москвичей нет проблем с составом — перед финалом доступны все ключевые исполнители. Радует и форма отдельных игроков. Например, Федор Чалов в этом сезоне настрелял 23+6 по системе «гол+пас» за 40 игр во всех соревнованиях.

«Краснодар» тоже набрал неплохой ход. Команда Владимира Ивича уступила лишь однажды в последних 14 встречах во всех турнирах. Причем, как и ЦСКА, «быки» потерпели поражение в матче со «Спартаком». В Кубке черно-зеленые вообще идут на серии из шести побед. Правда, три из них клуб праздновал только в серии пенальти.

У «быков», в отличие от армейцев, хватает травмированных: в самом конце сезона получил повреждение основной центральный защитник Кайо, также давно недоступен его коллега по амплуа Егор Сорокин. Еще вне игры атакующие полузащитники Кади Боржес и Никита Кривцов.

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Прогноз и ставка на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Соперники дважды в этом чемпионате устроили яркие матчи, в которых армейцы громили соперника (3:0 и 4:1). На финише сезона москвичи нередко выдавали результативные встречи: в пяти из последних семи игр во всех турнирах забивали минимум два мяча. А хорошую форму набрал не только Чалов. Например, Хесус Медина вонзил по голу в трех из четырех прошедших поединков Кубка. У «Краснодара» же предвидятся проблемы в центре обороны без Кайо и Сорокина, который мог бы подменить бразильца.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.92.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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