У «Краснодара» травмированы два центральных защитника.

11 июня состоится финал FONBET Кубка России по футболу. В матче за трофей схлестнутся «Краснодар» и ЦСКА — одни из лучших команд завершившегося сезона РПЛ. Игра пройдет в Москве на крупнейшем стадионе страны «Лужники». Арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение москвичам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш «быков» предложено взять за 4.00 (25%), даже на ничью котировка меньше — 3.50 (27%).

Также доступны более безопасные рынки на итоговую победу любой из команд в турнире. Триумф «Краснодара» идет за 2.55, ЦСКА — за 1.57.

Соперники в этом сезоне встречались друг с другом четыре раза, причем дважды — в Кубке на этапе 1/4 финала Пути РПЛ. Небольшое преимущество на стороне армейцев: они победили в двух матчах и уступили только в одном. При этом у «быков» серия из двух встреч без поражений против коллектива Владимира Федотова. Поставить на то, что номинальные хозяева хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество москвичей:

• ничья 1:1 дана за 7.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 9.00.

В прошедшем сезоне РПЛ команды вошли в топ-5 по результативности, а в двух из четырех очных матчей заколачивали на двоих минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий финал доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ финала FONBET Кубка России 11 июня 2023 года

Обе команды мощно провели вторую часть сезона-2022/23. Армейцы, которые большую часть сезона шли в РПЛ четвертыми, в итоге вырулили на вторую строчку и претендуют на победу в Кубке. Предстоящий финал турнира станет для команды первым за семь лет.

Коллектив Федотова подъехал ко встрече с «Краснодаром» в хорошей форме. ЦСКА проиграл лишь однажды за последние 16 матчей во всех турнирах и за это время даже расправился с «Зенитом» в чемпионате (1:0). Также у москвичей нет проблем с составом — перед финалом доступны все ключевые исполнители. Радует и форма отдельных игроков. Например, Федор Чалов в этом сезоне настрелял 23+6 по системе «гол+пас» за 40 игр во всех соревнованиях.

«Краснодар» тоже набрал неплохой ход. Команда Владимира Ивича уступила лишь однажды в последних 14 встречах во всех турнирах. Причем, как и ЦСКА, «быки» потерпели поражение в матче со «Спартаком». В Кубке черно-зеленые вообще идут на серии из шести побед. Правда, три из них клуб праздновал только в серии пенальти.

У «быков», в отличие от армейцев, хватает травмированных: в самом конце сезона получил повреждение основной центральный защитник Кайо, также давно недоступен его коллега по амплуа Егор Сорокин. Еще вне игры атакующие полузащитники Кади Боржес и Никита Кривцов.

Прогноз и ставка на финал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Соперники дважды в этом чемпионате устроили яркие матчи, в которых армейцы громили соперника (3:0 и 4:1). На финише сезона москвичи нередко выдавали результативные встречи: в пяти из последних семи игр во всех турнирах забивали минимум два мяча. А хорошую форму набрал не только Чалов. Например, Хесус Медина вонзил по голу в трех из четырех прошедших поединков Кубка. У «Краснодара» же предвидятся проблемы в центре обороны без Кайо и Сорокина, который мог бы подменить бразильца.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.92.

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