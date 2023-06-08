Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:30

«Манчестер Сити» — «Интер»: Василий Уткин дал прогноз на исторический для «горожан» финал Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кевин де Брёйне.
Фото Global Look Press

10 июня в 22.00 по московскому времени в Стамбуле пройдет финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

В какой форме «Манчестер Сити»

В минувший уик-энд «Сити» приблизился к заветному треблу. «Горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, добавив в свою копилку второй трофей в этом сезоне. Ранее они оформили чемпионство в АПЛ, которое стало для них уже третьим подряд. Правда, окончить чемпионат на хорошей ноте команде Пепа Гвардиолы не удалось: «Сити» уступил «Брентфорду» со счетом 0:1.

Финальную игру с «Интером» пропустит Зак Стеффен.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

В какой форме «Интер»

«Интер» провел неоднозначный сезон. «Нерадзурри» победили в Кубке Италии и дошли до финала еврокубка, однако в серии А они заняли только третье место. Впрочем, к финалу ЛЧ коллектив Симоне Индзаги подходит в приподнятом настроении и с трехматчевой серией побед. Помимо успеха в национальном Кубке (2:1 с «Фиорентиной») «Интеру» удалось выиграть в двух последних турах чемпионата: у «Аталанты» (3:2) и «Торино» (1:0).

В финальной игре с «Сити» не сыграют Генрих Мхитарян, Хоакин Корреа и Далберт Энрике.

«Манчестер Сити» — «Интер»: статистика личных встреч

Коллективы никогда прежде не проводили между собой официальных игр. Их история личных встреч насчитывает только два товарищеских матча. Один из них состоялся в 2010 году и окончился сухой победой «Интера» (3:0). Впрочем, через год успех праздновал уже «Сити» (3:0).

Квинси Промес в&nbsp;матче с &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Промес не забил пенальти «Крыльям Советов» и подарил клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 5 миллионов рублей

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня

«Интер» прекрасно понимает, что «Сити» играет на высоких скоростях, поэтому угнаться за соперником будет непросто. Чтобы сбить темп, «нерадзурри» явно станут фолить, рискуя получить «горчичник». «Горожане» — фавориты финала, и они точно будут сверхмотивированными, ведь победа принесет им первый в их истории трофей Лиги чемпионов. Именно поэтому самой интересной ставкой мне видится победа «Сити» с учетом «верхового» тотала желтых карточек у «Интера», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 желтых карточек «Интера» можно взять за коэффициент 2.90.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каролина Мухова — Арина Соболенко: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости