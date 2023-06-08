«Манчестер Сити» — «Интер»: Василий Уткин дал прогноз на исторический для «горожан» финал Лиги чемпионов
10 июня в 22.00 по московскому времени в Стамбуле пройдет финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Манчестер Сити»
В минувший уик-энд «Сити» приблизился к заветному треблу. «Горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, добавив в свою копилку второй трофей в этом сезоне. Ранее они оформили чемпионство в АПЛ, которое стало для них уже третьим подряд. Правда, окончить чемпионат на хорошей ноте команде Пепа Гвардиолы не удалось: «Сити» уступил «Брентфорду» со счетом 0:1.
Финальную игру с «Интером» пропустит Зак Стеффен.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
В какой форме «Интер»
«Интер» провел неоднозначный сезон. «Нерадзурри» победили в Кубке Италии и дошли до финала еврокубка, однако в серии А они заняли только третье место. Впрочем, к финалу ЛЧ коллектив Симоне Индзаги подходит в приподнятом настроении и с трехматчевой серией побед. Помимо успеха в национальном Кубке (2:1 с «Фиорентиной») «Интеру» удалось выиграть в двух последних турах чемпионата: у «Аталанты» (3:2) и «Торино» (1:0).
В финальной игре с «Сити» не сыграют Генрих Мхитарян, Хоакин Корреа и Далберт Энрике.
«Манчестер Сити» — «Интер»: статистика личных встреч
Коллективы никогда прежде не проводили между собой официальных игр. Их история личных встреч насчитывает только два товарищеских матча. Один из них состоялся в 2010 году и окончился сухой победой «Интера» (3:0). Впрочем, через год успех праздновал уже «Сити» (3:0).
Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня
«Интер» прекрасно понимает, что «Сити» играет на высоких скоростях, поэтому угнаться за соперником будет непросто. Чтобы сбить темп, «нерадзурри» явно станут фолить, рискуя получить «горчичник». «Горожане» — фавориты финала, и они точно будут сверхмотивированными, ведь победа принесет им первый в их истории трофей Лиги чемпионов. Именно поэтому самой интересной ставкой мне видится победа «Сити» с учетом «верхового» тотала желтых карточек у «Интера», — считает Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 желтых карточек «Интера» можно взять за коэффициент 2.90.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9