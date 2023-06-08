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Карлос Алькарас — Новак Джокович: 22-кратный чемпион «ТБШ» не выиграет «Ролан Гаррос» из-за очередного испанца

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович 9 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Getty Images

9 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся первая и третья ракетки мира — победитель последнего US Open Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион «ТБШ» Новак Джокович. Встреча начнется приблизительно в 15.45 по московскому времени, в России она показана не будет. Испанец в прошлом году выиграл единственную очную битву теннисистов.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что Алькарас остановит Джоковича на пути к очередному титулу. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех серба котируется за 2.75 (33%).

Считаете, что Новак не уступит крупно? Ф2(+3.5) гейма идет за 2.00. Если же вы, наоборот, верите в его разгром, оформите Ф1(-3.5) за 1.86.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 38.5 — в 1.89. Из десяти матчей турнира на двоих соперники провели всего один «верховой».

Эксперты полагают, что Карлос не отдаст Новаку ни одного сета: наиболее вероятный точный счет — 3:0 за коэффициент 3.05. При этом на выигранную сербом одну партию можно поставить за 1.33.

Тотал больше 11.5 эйсов доступен за 1.90, ТМ 11.5 — за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

Конечно, противостояние Алькараса и Джоковича заслуживает финала, но жребий рассудил иначе. С другой стороны, можно с большой долей вероятности утверждать, что победитель их очного матча впоследствии выиграет титул — уж очень хороши что Новак, что Карлос.

Испанец смотрится мощнее, изобретательнее и свежее. И это несмотря на то, что сетка у него была труднее, чем у Ноле: в трех последних матчах он без потери сета переиграл Шаповалова, Музетти и Циципаса. Джокович же очень долго искал себя в противостоянии с Хачановым и нашел только на тай-брейке второго сета — Алькарас к тому моменту был бы уже далеко впереди.

В любом случае испанец превосходит серба в движении и силе ударов, что будет очень важно в таком равном противостоянии. И это поможет Карлосу пробиться в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) гейма за 1.71.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
 3 : 1
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Ахмат – Краснодар
 2 : 2
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Александр Соболев

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