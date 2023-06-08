Карлос Алькарас — Новак Джокович: 22-кратный чемпион «ТБШ» не выиграет «Ролан Гаррос» из-за очередного испанца
9 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся первая и третья ракетки мира — победитель последнего US Open Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион «ТБШ» Новак Джокович. Встреча начнется приблизительно в 15.45 по московскому времени, в России она показана не будет. Испанец в прошлом году выиграл единственную очную битву теннисистов.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что Алькарас остановит Джоковича на пути к очередному титулу. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех серба котируется за 2.75 (33%).
Считаете, что Новак не уступит крупно? Ф2(+3.5) гейма идет за 2.00. Если же вы, наоборот, верите в его разгром, оформите Ф1(-3.5) за 1.86.
Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 38.5 — в 1.89. Из десяти матчей турнира на двоих соперники провели всего один «верховой».
Эксперты полагают, что Карлос не отдаст Новаку ни одного сета: наиболее вероятный точный счет — 3:0 за коэффициент 3.05. При этом на выигранную сербом одну партию можно поставить за 1.33.
Тотал больше 11.5 эйсов доступен за 1.90, ТМ 11.5 — за 1.80.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович
Конечно, противостояние Алькараса и Джоковича заслуживает финала, но жребий рассудил иначе. С другой стороны, можно с большой долей вероятности утверждать, что победитель их очного матча впоследствии выиграет титул — уж очень хороши что Новак, что Карлос.
Испанец смотрится мощнее, изобретательнее и свежее. И это несмотря на то, что сетка у него была труднее, чем у Ноле: в трех последних матчах он без потери сета переиграл Шаповалова, Музетти и Циципаса. Джокович же очень долго искал себя в противостоянии с Хачановым и нашел только на тай-брейке второго сета — Алькарас к тому моменту был бы уже далеко впереди.
В любом случае испанец превосходит серба в движении и силе ударов, что будет очень важно в таком равном противостоянии. И это поможет Карлосу пробиться в финал.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) гейма за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9