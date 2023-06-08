«Локомотив» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ-2022/23. Самый прибыльный матч — «Спартак» — «Пари НН»
Букмекерская компания PARI подвела итоги РПЛ сезона-2022/23, в которой в пятый раз подряд победил «Зенит». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.
«Зенит» снова уверенно выиграл РПЛ, и теперь ему остался всего один шаг, чтобы сравняться со «Спартаком» по числу побед в чемпионате России. Интриги в борьбе за золото, по сути, не было в течение всего сезона, поскольку основные конкуренты подопечных Сергея Семака очень по-разному провели осеннюю и весеннюю части турнира и в целом были далеки от того, чтобы навязать «Зениту» серьезную борьбу за титул. А вот битва за серебро шла до последнего и разрешилась лишь в последнем, 30-м туре. ЦСКА, несмотря на поражение от «Спартака» в дерби, сохранил второе место, уверенно обыграв «Ростов» (4:1). Красно-белые же провалили второй круг в целом и концовку сезона в частности, потеряв много очков там, где нужно было спокойно побеждать.
Интрига сохранялась и внизу таблицы, где только в 30-м туре стало ясно, кто сохранит прописку в чемпионате, а кому придется пройти через стыковые матчи. За право остаться в числе лучших «Пари НН» сражается с московской «Родиной» (3:0 в первом матче), а «Факел» — с «Енисеем» (1:0). В первую лигу при этом вылетели «Химки» и «Торпедо», вместо них в следующем сезоне сыграют казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».
Самым крупным событием РПЛ по обороту оказался матч «Спартак» — «Краснодар», в котором события развивались очень драматично. Тогда «южане» открыли счет и удвоили преимущество в начале второго тайма, но москвичи проснулись и восстановили статус-кво. После еще одного обмена голами победного результата добился именно «Спартак», выиграв 4:3. В целом в топ-5 по обороту вошли четыре матча с участием «Спартака» и три с участием «Зенита». Более того, противостояния чемпиона страны с красно-белыми заняли вторую и четвертую строчки в этом топе соответственно. Меньше всего клиентам были интересны матчи последнего тура «Оренбург» — «Динамо» (3:0) и «Урал» — «Сочи» (1:0).
Самым прибыльным матчем РПЛ для PARI оказалась битва «Спартака» и «Пари НН» в предпоследнем туре, которую подопечным Гильермо Абаскаля было необходимо выиграть, чтобы обойти ЦСКА в борьбе за серебро. Но матч завершился нулевой ничьей. На него пришлось почти 2,5% от всей прибыли компании по итогам чемпионата. На втором месте оказалась еще одна нулевая ничья — между «Зенитом» и «Ростовом» в 23-м туре. А вот самым убыточным для букмекеров, то есть наиболее удачным для бетторов, стал матч второго тура ЦСКА — «Сочи», в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0. На втором и третьем месте по убытку для PARI расположились обе встречи «Спартака» с «Краснодаром» (4:3 и 4:1 в пользу москвичей).
Если суммировать все игры 16 участников чемпионата, то только три команды принесли PARI отрицательный результат: «Сочи», «Краснодар» и особенно «Локомотив». Самыми прибыльными командами для PARI оказались «Факел» (почти 15%), «Зенит» (около 13%) и «Спартак» (чуть более 11%).
Любопытно, что самый крупный объем ставок в разрезе по дням, когда проходили матчи РПЛ, пришелся на 18 марта 2023 года. В этот день в рамках 20-го тура, в частности, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (2:0), а «Локомотив» переиграл «Краснодар» (3:2). Также стоит отметить, что чаще всего клиенты PARI ставили на РПЛ в лайве, но и в прематче букмекер принял большое количество пари: соотношение ставок составило 55,8% против 44,2% в пользу лайва.
Среди крупных выигрышей клиентов на матчах турнира выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 1 190 400 рублей. Игрок поставил 372 000 рублей на то, что в первом тайме матча «Крылья Советов» — «Урал» будет как минимум один мяч, по коэффициенту 4.20. Эта ставка могла не сыграть: футболист самарцев Гленн Бейл забил лишь на четвертой добавленной к тайму минуте.
Одним из самых серьезных проигрышей клиентов оказалась ставка в 1 000 000 рублей на ТМ 1.5 в матче «Спартак» — «Ростов» по коэффициенту 2.02. Тогда Александр Соболев уберег красно-белых от поражения, забив гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Другой клиент поставил столько же денег на победу «Сочи» над «Крыльями «Советов» по коэффициенту 2.72 и проиграл: самарцы выиграли матч со счетом 2:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9