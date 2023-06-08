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Сегодня, 20:25

«Локомотив» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ-2022/23. Самый прибыльный матч — «Спартак» — «Пари НН»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Официальный сайт «Спартака»
Празднование «Зенита».
Фото Getty Images
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Букмекерская компания PARI подвела итоги РПЛ сезона-2022/23, в которой в пятый раз подряд победил «Зенит». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.

«Зенит» снова уверенно выиграл РПЛ, и теперь ему остался всего один шаг, чтобы сравняться со «Спартаком» по числу побед в чемпионате России. Интриги в борьбе за золото, по сути, не было в течение всего сезона, поскольку основные конкуренты подопечных Сергея Семака очень по-разному провели осеннюю и весеннюю части турнира и в целом были далеки от того, чтобы навязать «Зениту» серьезную борьбу за титул. А вот битва за серебро шла до последнего и разрешилась лишь в последнем, 30-м туре. ЦСКА, несмотря на поражение от «Спартака» в дерби, сохранил второе место, уверенно обыграв «Ростов» (4:1). Красно-белые же провалили второй круг в целом и концовку сезона в частности, потеряв много очков там, где нужно было спокойно побеждать.

Празднование «Зенита».
Фото Getty Images

Интрига сохранялась и внизу таблицы, где только в 30-м туре стало ясно, кто сохранит прописку в чемпионате, а кому придется пройти через стыковые матчи. За право остаться в числе лучших «Пари НН» сражается с московской «Родиной» (3:0 в первом матче), а «Факел» — с «Енисеем» (1:0). В первую лигу при этом вылетели «Химки» и «Торпедо», вместо них в следующем сезоне сыграют казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Самым крупным событием РПЛ по обороту оказался матч «Спартак» — «Краснодар», в котором события развивались очень драматично. Тогда «южане» открыли счет и удвоили преимущество в начале второго тайма, но москвичи проснулись и восстановили статус-кво. После еще одного обмена голами победного результата добился именно «Спартак», выиграв 4:3. В целом в топ-5 по обороту вошли четыре матча с участием «Спартака» и три с участием «Зенита». Более того, противостояния чемпиона страны с красно-белыми заняли вторую и четвертую строчки в этом топе соответственно. Меньше всего клиентам были интересны матчи последнего тура «Оренбург» — «Динамо» (3:0) и «Урал» — «Сочи» (1:0).

Самым прибыльным матчем РПЛ для PARI оказалась битва «Спартака» и «Пари НН» в предпоследнем туре, которую подопечным Гильермо Абаскаля было необходимо выиграть, чтобы обойти ЦСКА в борьбе за серебро. Но матч завершился нулевой ничьей. На него пришлось почти 2,5% от всей прибыли компании по итогам чемпионата. На втором месте оказалась еще одна нулевая ничья — между «Зенитом» и «Ростовом» в 23-м туре. А вот самым убыточным для букмекеров, то есть наиболее удачным для бетторов, стал матч второго тура ЦСКА — «Сочи», в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0. На втором и третьем месте по убытку для PARI расположились обе встречи «Спартака» с «Краснодаром» (4:3 и 4:1 в пользу москвичей).

Если суммировать все игры 16 участников чемпионата, то только три команды принесли PARI отрицательный результат: «Сочи», «Краснодар» и особенно «Локомотив». Самыми прибыльными командами для PARI оказались «Факел» (почти 15%), «Зенит» (около 13%) и «Спартак» (чуть более 11%).

Любопытно, что самый крупный объем ставок в разрезе по дням, когда проходили матчи РПЛ, пришелся на 18 марта 2023 года. В этот день в рамках 20-го тура, в частности, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (2:0), а «Локомотив» переиграл «Краснодар» (3:2). Также стоит отметить, что чаще всего клиенты PARI ставили на РПЛ в лайве, но и в прематче букмекер принял большое количество пари: соотношение ставок составило 55,8% против 44,2% в пользу лайва.

Среди крупных выигрышей клиентов на матчах турнира выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 1 190 400 рублей. Игрок поставил 372 000 рублей на то, что в первом тайме матча «Крылья Советов» — «Урал» будет как минимум один мяч, по коэффициенту 4.20. Эта ставка могла не сыграть: футболист самарцев Гленн Бейл забил лишь на четвертой добавленной к тайму минуте.

Одним из самых серьезных проигрышей клиентов оказалась ставка в 1 000 000 рублей на ТМ 1.5 в матче «Спартак» — «Ростов» по коэффициенту 2.02. Тогда Александр Соболев уберег красно-белых от поражения, забив гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Другой клиент поставил столько же денег на победу «Сочи» над «Крыльями «Советов» по коэффициенту 2.72 и проиграл: самарцы выиграли матч со счетом 2:1.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
4
2
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Промес не забил пенальти «Крыльям Советов» и подарил клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 5 миллионов рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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