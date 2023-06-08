«Локомотив» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ-2022/23. Самый прибыльный матч — «Спартак» — «Пари НН»

Букмекерская компания PARI подвела итоги РПЛ сезона-2022/23, в которой в пятый раз подряд победил «Зенит». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах одного из самых популярных футбольных турниров.

«Зенит» снова уверенно выиграл РПЛ, и теперь ему остался всего один шаг, чтобы сравняться со «Спартаком» по числу побед в чемпионате России. Интриги в борьбе за золото, по сути, не было в течение всего сезона, поскольку основные конкуренты подопечных Сергея Семака очень по-разному провели осеннюю и весеннюю части турнира и в целом были далеки от того, чтобы навязать «Зениту» серьезную борьбу за титул. А вот битва за серебро шла до последнего и разрешилась лишь в последнем, 30-м туре. ЦСКА, несмотря на поражение от «Спартака» в дерби, сохранил второе место, уверенно обыграв «Ростов» (4:1). Красно-белые же провалили второй круг в целом и концовку сезона в частности, потеряв много очков там, где нужно было спокойно побеждать.

Празднование «Зенита». Фото Getty Images

Интрига сохранялась и внизу таблицы, где только в 30-м туре стало ясно, кто сохранит прописку в чемпионате, а кому придется пройти через стыковые матчи. За право остаться в числе лучших «Пари НН» сражается с московской «Родиной» (3:0 в первом матче), а «Факел» — с «Енисеем» (1:0). В первую лигу при этом вылетели «Химки» и «Торпедо», вместо них в следующем сезоне сыграют казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Самым крупным событием РПЛ по обороту оказался матч «Спартак» — «Краснодар», в котором события развивались очень драматично. Тогда «южане» открыли счет и удвоили преимущество в начале второго тайма, но москвичи проснулись и восстановили статус-кво. После еще одного обмена голами победного результата добился именно «Спартак», выиграв 4:3. В целом в топ-5 по обороту вошли четыре матча с участием «Спартака» и три с участием «Зенита». Более того, противостояния чемпиона страны с красно-белыми заняли вторую и четвертую строчки в этом топе соответственно. Меньше всего клиентам были интересны матчи последнего тура «Оренбург» — «Динамо» (3:0) и «Урал» — «Сочи» (1:0).

Самым прибыльным матчем РПЛ для PARI оказалась битва «Спартака» и «Пари НН» в предпоследнем туре, которую подопечным Гильермо Абаскаля было необходимо выиграть, чтобы обойти ЦСКА в борьбе за серебро. Но матч завершился нулевой ничьей. На него пришлось почти 2,5% от всей прибыли компании по итогам чемпионата. На втором месте оказалась еще одна нулевая ничья — между «Зенитом» и «Ростовом» в 23-м туре. А вот самым убыточным для букмекеров, то есть наиболее удачным для бетторов, стал матч второго тура ЦСКА — «Сочи», в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0. На втором и третьем месте по убытку для PARI расположились обе встречи «Спартака» с «Краснодаром» (4:3 и 4:1 в пользу москвичей).

Если суммировать все игры 16 участников чемпионата, то только три команды принесли PARI отрицательный результат: «Сочи», «Краснодар» и особенно «Локомотив». Самыми прибыльными командами для PARI оказались «Факел» (почти 15%), «Зенит» (около 13%) и «Спартак» (чуть более 11%).

Любопытно, что самый крупный объем ставок в разрезе по дням, когда проходили матчи РПЛ, пришелся на 18 марта 2023 года. В этот день в рамках 20-го тура, в частности, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (2:0), а «Локомотив» переиграл «Краснодар» (3:2). Также стоит отметить, что чаще всего клиенты PARI ставили на РПЛ в лайве, но и в прематче букмекер принял большое количество пари: соотношение ставок составило 55,8% против 44,2% в пользу лайва.

Среди крупных выигрышей клиентов на матчах турнира выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 1 190 400 рублей. Игрок поставил 372 000 рублей на то, что в первом тайме матча «Крылья Советов» — «Урал» будет как минимум один мяч, по коэффициенту 4.20. Эта ставка могла не сыграть: футболист самарцев Гленн Бейл забил лишь на четвертой добавленной к тайму минуте.

Одним из самых серьезных проигрышей клиентов оказалась ставка в 1 000 000 рублей на ТМ 1.5 в матче «Спартак» — «Ростов» по коэффициенту 2.02. Тогда Александр Соболев уберег красно-белых от поражения, забив гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Другой клиент поставил столько же денег на победу «Сочи» над «Крыльями «Советов» по коэффициенту 2.72 и проиграл: самарцы выиграли матч со счетом 2:1.