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«Крылья Советов» — «Локомотив»: команды забудут про оборону в последнем матче сезона

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Локомотива» празднуют гол в ворота «Динамо».
Фото ФК «Локомотив»
У соперников есть шанс устроить зрелище.

В заключительном 30-м туре чемпионата России московский «Локомотив» заедет в Самару в гости к «Крыльям Советов». Встреча состоится на «Солидарность Самара Арене» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru в 16.55 мск или в повторе в 2.15 на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Металлург (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают убедительным фаворитом хозяев. На победу «крылышек» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья, котировка — 3.70 (27%). Успех «Локомотива» идет за 4.20 (21%).

Считаете такие расклады ошибочными? Можете взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.38 или с форой (0) за 3.10 — в случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

Есть вариант еще лучше — Х2 за 1.96.

Матч будет украшен не одним и даже не двумя голами. На три и более забитых мяча коэффициент 1.63, на обратный исход — 2.37.

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Из пяти последних встреч «Крылья» и «Локо» обменялись точными ударами в четырех. Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.34.

Аналитики в первую очередь ждут голы от хозяев: на ИТБ2 (1.5) котировка смешная — 1.69, у гостей такой же вариант доступен за 2.65.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, комбо этих событий — за 5.50.

«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

«Локомотив» — один из немногих топ-клубов, которого почти не коснулись скандалы в конце сезона. Пока «Зенит» бодается за контракт с Дзюбой, ЦСКА один за другим опровергает инсайды об уходе лидеров, а «Спартак» налаживает внутреннюю коммуникацию, у красно-зеленых все относительно спокойно. Клуб не выделяется в медиапространстве и спокойно докатывает чемпионат. Проблем с легионерами и другими игроками нет — все они хотят продолжить выступать за клуб.

Единственное, чего в избытке у железнодорожников, — слабенькие матчи. В последнем туре они с трудом отыгрались со счета 1:3 против «Динамо», а до этого чудом дожали «Рубин». Прежде поражения шли вперемешку с ничьими. Летом москвичам предстоит отладить игру и встать на новые рельсы, иначе подняться выше шестого места не получится.

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«Крылья» тоже прилично трясет. За победами над «Рубином» и «Сочи» последовали два минимальных поражения от «Уфы» и «Ростова». Снова две победы — проигрыши «Спартаку» и «Химкам». Казалось, после разгрома «Динамо» 5:2 самарцы проведут остаток сезона на дикой уверенности в себе, но уже в следующем туре они уступили «Ахмату».

Если не брать в расчет кубковый матч 2017 года, где «Крылья» выиграли в дополнительное время, последняя их победа над «Локо» случилась 11 лет и 17 матчей назад. Но сейчас они как никогда будут близки к успеху, потому что выглядят точно не хуже москвичей. В первую очередь благодаря яркой игре в атаке.

Но нападение команды Заура Хапова тоже не дремлет и впечатляет. Вероятно, команды проявят лучшие качества уже в первом тайме — ждать нет смысла. Поэтому можно с уверенностью взять тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»

Ничто не помешает соперникам сыграть результативно, ведь они не борются за почетные места наверху таблицы — «Локо» может стать максимум пятым в случае поражения ЦСКА, а «Крылья» при любых раскладах останутся в топ-8. А когда ничто не удерживает, можно порадовать себя и фанатов результативной игрой. Тем более атакующие футболисты обоих коллективов явно сильнее, чем игроки обороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.84.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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«Рубин» — «Уфа»: Агаларов отправит команду Слуцкого в ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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Краснодар

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