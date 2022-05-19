У соперников есть шанс устроить зрелище.

В заключительном 30-м туре чемпионата России московский «Локомотив» заедет в Самару в гости к «Крыльям Советов». Встреча состоится на «Солидарность Самара Арене» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru в 16.55 мск или в повторе в 2.15 на телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают убедительным фаворитом хозяев. На победу «крылышек» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья, котировка — 3.70 (27%). Успех «Локомотива» идет за 4.20 (21%).

Считаете такие расклады ошибочными? Можете взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.38 или с форой (0) за 3.10 — в случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

Есть вариант еще лучше — Х2 за 1.96.

Матч будет украшен не одним и даже не двумя голами. На три и более забитых мяча коэффициент 1.63, на обратный исход — 2.37.

Из пяти последних встреч «Крылья» и «Локо» обменялись точными ударами в четырех. Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.34.

Аналитики в первую очередь ждут голы от хозяев: на ИТБ2 (1.5) котировка смешная — 1.69, у гостей такой же вариант доступен за 2.65.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, комбо этих событий — за 5.50.

«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

«Локомотив» — один из немногих топ-клубов, которого почти не коснулись скандалы в конце сезона. Пока «Зенит» бодается за контракт с Дзюбой, ЦСКА один за другим опровергает инсайды об уходе лидеров, а «Спартак» налаживает внутреннюю коммуникацию, у красно-зеленых все относительно спокойно. Клуб не выделяется в медиапространстве и спокойно докатывает чемпионат. Проблем с легионерами и другими игроками нет — все они хотят продолжить выступать за клуб.

Единственное, чего в избытке у железнодорожников, — слабенькие матчи. В последнем туре они с трудом отыгрались со счета 1:3 против «Динамо», а до этого чудом дожали «Рубин». Прежде поражения шли вперемешку с ничьими. Летом москвичам предстоит отладить игру и встать на новые рельсы, иначе подняться выше шестого места не получится.

«Крылья» тоже прилично трясет. За победами над «Рубином» и «Сочи» последовали два минимальных поражения от «Уфы» и «Ростова». Снова две победы — проигрыши «Спартаку» и «Химкам». Казалось, после разгрома «Динамо» 5:2 самарцы проведут остаток сезона на дикой уверенности в себе, но уже в следующем туре они уступили «Ахмату».

Если не брать в расчет кубковый матч 2017 года, где «Крылья» выиграли в дополнительное время, последняя их победа над «Локо» случилась 11 лет и 17 матчей назад. Но сейчас они как никогда будут близки к успеху, потому что выглядят точно не хуже москвичей. В первую очередь благодаря яркой игре в атаке.

Но нападение команды Заура Хапова тоже не дремлет и впечатляет. Вероятно, команды проявят лучшие качества уже в первом тайме — ждать нет смысла. Поэтому можно с уверенностью взять тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»

Ничто не помешает соперникам сыграть результативно, ведь они не борются за почетные места наверху таблицы — «Локо» может стать максимум пятым в случае поражения ЦСКА, а «Крылья» при любых раскладах останутся в топ-8. А когда ничто не удерживает, можно порадовать себя и фанатов результативной игрой. Тем более атакующие футболисты обоих коллективов явно сильнее, чем игроки обороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.84.