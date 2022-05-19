«Крылья Советов» — «Локомотив»: команды забудут про оборону в последнем матче сезона
В заключительном 30-м туре чемпионата России московский «Локомотив» заедет в Самару в гости к «Крыльям Советов». Встреча состоится на «Солидарность Самара Арене» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru в 16.55 мск или в повторе в 2.15 на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают убедительным фаворитом хозяев. На победу «крылышек» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья, котировка — 3.70 (27%). Успех «Локомотива» идет за 4.20 (21%).
Считаете такие расклады ошибочными? Можете взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.38 или с форой (0) за 3.10 — в случае ничьей сумма ставки вернется на счет.
Есть вариант еще лучше — Х2 за 1.96.
Матч будет украшен не одним и даже не двумя голами. На три и более забитых мяча коэффициент 1.63, на обратный исход — 2.37.
Из пяти последних встреч «Крылья» и «Локо» обменялись точными ударами в четырех. Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.34.
Аналитики в первую очередь ждут голы от хозяев: на ИТБ2 (1.5) котировка смешная — 1.69, у гостей такой же вариант доступен за 2.65.
Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, комбо этих событий — за 5.50.
«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
«Локомотив» — один из немногих топ-клубов, которого почти не коснулись скандалы в конце сезона. Пока «Зенит» бодается за контракт с Дзюбой, ЦСКА один за другим опровергает инсайды об уходе лидеров, а «Спартак» налаживает внутреннюю коммуникацию, у красно-зеленых все относительно спокойно. Клуб не выделяется в медиапространстве и спокойно докатывает чемпионат. Проблем с легионерами и другими игроками нет — все они хотят продолжить выступать за клуб.
Единственное, чего в избытке у железнодорожников, — слабенькие матчи. В последнем туре они с трудом отыгрались со счета 1:3 против «Динамо», а до этого чудом дожали «Рубин». Прежде поражения шли вперемешку с ничьими. Летом москвичам предстоит отладить игру и встать на новые рельсы, иначе подняться выше шестого места не получится.
«Крылья» тоже прилично трясет. За победами над «Рубином» и «Сочи» последовали два минимальных поражения от «Уфы» и «Ростова». Снова две победы — проигрыши «Спартаку» и «Химкам». Казалось, после разгрома «Динамо» 5:2 самарцы проведут остаток сезона на дикой уверенности в себе, но уже в следующем туре они уступили «Ахмату».
Если не брать в расчет кубковый матч 2017 года, где «Крылья» выиграли в дополнительное время, последняя их победа над «Локо» случилась 11 лет и 17 матчей назад. Но сейчас они как никогда будут близки к успеху, потому что выглядят точно не хуже москвичей. В первую очередь благодаря яркой игре в атаке.
Но нападение команды Заура Хапова тоже не дремлет и впечатляет. Вероятно, команды проявят лучшие качества уже в первом тайме — ждать нет смысла. Поэтому можно с уверенностью взять тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»
Ничто не помешает соперникам сыграть результативно, ведь они не борются за почетные места наверху таблицы — «Локо» может стать максимум пятым в случае поражения ЦСКА, а «Крылья» при любых раскладах останутся в топ-8. А когда ничто не удерживает, можно порадовать себя и фанатов результативной игрой. Тем более атакующие футболисты обоих коллективов явно сильнее, чем игроки обороны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0