«Краснодар» — «Ахмат»: молодежь Галицкого не будет рисковать в последнем матче сезона
21 мая 2022 года в заключительном туре чемпионата России «Краснодар» примет дома «Ахмат». Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру не покажут, но в записи ее можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» в 23.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 21 мая 2022 года
«Краснодар» — фаворит матча с минимальным преимуществом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «быков» выставлен коэффициент 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Ахмата» идет за 2.60 (38%), ничья — за 3.90 (23%).
Ожидается довольно результативный матч: на «обе забьют» котировка — 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.30.
Также высока вероятность увидеть тотал больше 2.5 мяча — он идет за 1.74, а ТМ 2.5 — за 2.17.
Примерно равные шансы у команд забить по два гола и более. У «Краснодара» тотал больше 1.5 мяча идет за 2.17, ИТМ (1.5) — 1.69. У «Ахмата» — 2.18 и 1.68 соответственно.
Последний раз арбитры назначили пенальти в матче краснодарцев и грозненцев в 2019 году. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.35, на удаление — 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.
«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
Краснодарцы в условиях дефицита игроков и составом, полностью состоящим из футболистов академии, проводят феноменальную концовку сезона. «Быки» набрали 10 очков в четырех последних матчах и даже опередили в таблице ЦСКА, который еще недавно всерьез претендовал на медали. Да, победы у «Краснодара» скромные — все в один мяч, — но какая разница, если результат достигается.
«Ахмат» тоже встрепенулся под конец чемпионата. Грозненцы сначала неожиданно прибили дома ЦСКА (2:0), а затем дважды добились побед 1:0 — над «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». В результате команда Андрея Талалаева поднялась на седьмое место и может завершить чемпионат сразу за топ-командами.
Вроде матч заключительный в сезоне, можно побаловаться и забить столько, сколько получится, без строгой игры в обороне. Но с другой, в случае неудачи есть риск опуститься на позицию ниже, а в случае с «Ахматом» — на пару. Это неприятно. Поэтому команды вряд ли пустятся во все тяжкие. Да и забивать в последнее время у соперников получается с трудом, так что попытки могут быть тщетны. В этой ситуации вряд ли результативными будут оба тайма — на отсутствие голов хотя бы в одном коэффициент 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»
Команды ни разу не обменялись мячами в последних пяти очных матчах, когда их составы были перенасыщены топовыми игроками атаки. Сейчас же к тому, что мяч влетит в ворота обоих вратарей, предпосылок еще меньше.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0