Соперникам есть что терять.

21 мая 2022 года в заключительном туре чемпионата России «Краснодар» примет дома «Ахмат». Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру не покажут, но в записи ее можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» в 23.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 21 мая 2022 года

«Краснодар» — фаворит матча с минимальным преимуществом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «быков» выставлен коэффициент 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Ахмата» идет за 2.60 (38%), ничья — за 3.90 (23%).

Ожидается довольно результативный матч: на «обе забьют» котировка — 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.30.

Также высока вероятность увидеть тотал больше 2.5 мяча — он идет за 1.74, а ТМ 2.5 — за 2.17.

Примерно равные шансы у команд забить по два гола и более. У «Краснодара» тотал больше 1.5 мяча идет за 2.17, ИТМ (1.5) — 1.69. У «Ахмата» — 2.18 и 1.68 соответственно.

Последний раз арбитры назначили пенальти в матче краснодарцев и грозненцев в 2019 году. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.35, на удаление — 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

Краснодарцы в условиях дефицита игроков и составом, полностью состоящим из футболистов академии, проводят феноменальную концовку сезона. «Быки» набрали 10 очков в четырех последних матчах и даже опередили в таблице ЦСКА, который еще недавно всерьез претендовал на медали. Да, победы у «Краснодара» скромные — все в один мяч, — но какая разница, если результат достигается.

«Ахмат» тоже встрепенулся под конец чемпионата. Грозненцы сначала неожиданно прибили дома ЦСКА (2:0), а затем дважды добились побед 1:0 — над «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». В результате команда Андрея Талалаева поднялась на седьмое место и может завершить чемпионат сразу за топ-командами.

Вроде матч заключительный в сезоне, можно побаловаться и забить столько, сколько получится, без строгой игры в обороне. Но с другой, в случае неудачи есть риск опуститься на позицию ниже, а в случае с «Ахматом» — на пару. Это неприятно. Поэтому команды вряд ли пустятся во все тяжкие. Да и забивать в последнее время у соперников получается с трудом, так что попытки могут быть тщетны. В этой ситуации вряд ли результативными будут оба тайма — на отсутствие голов хотя бы в одном коэффициент 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Команды ни разу не обменялись мячами в последних пяти очных матчах, когда их составы были перенасыщены топовыми игроками атаки. Сейчас же к тому, что мяч влетит в ворота обоих вратарей, предпосылок еще меньше.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.30.