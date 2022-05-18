Синим достаточно набрать одно очко.

19 мая 2022 года состоится перенесенный матч 27-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером». Он пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Стюарт Аттвелл.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Лестер» 19 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Челси». На победу команды Томаса Тухеля коэффициент 1.41, это примерно 71% вероятности. Ничью можно взять за 4.70 (21%), триумф гостей — за 8.80 (8%).

На то, что «Лестер» не проиграет, зашкаливающая котировка 3.10.

Но можно подстраховать команду Брендана Роджерса ставкой на победу с гандикапом:

Ф2 (+1.5) идет за 1.76, Ф1 (-1.5) — за 2.14;

Ф2 (+2.5) идет за 1.27, Ф1 (-2.5) — за 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.30.

Соперники обменялись голами только в одном из последних пяти матчей. На «обе забьют» и на «обе забьют — нет» коэффициент одинаковый — 1.90.

Возможность назначения пенальти в матче оценена котировкой 2.50, удаление — 6.00.

«Челси» — «Лестер»: прогноз и анализ матча 27-го тура АПЛ 19 мая 2022 года

«Лестер» докатывает сезон на автопилоте. Команда Брендана Роджерса не справилась с задачей — проиграла «Роме» и пролетела мимо финала Лиги конференций. В чемпионате «лисы» завершили борьбу за еврокубки уже давно. С середины апреля они выиграли всего два матча у слабейших команд АПЛ — «Уотфорда» (5:1) и «Норвича» в последние две недели. Но эти успехи уже ничего команде не дадут, кроме подлеченного самолюбия.

«Челси» тоже подошел к финалу сезона не в лучшей форме. Синие планировали выиграть Кубок Англии, но во второй раз за три месяца уступили в финале по пенальти «Ливерпулю». Настроение в команде наверняка паршивое, но нужно завершить розыгрыш на мажорной ноте, тем более предстоящий матч — последний домашний перед долгой летней паузой. Надо обязательно порадовать болельщиков результативной игрой. Благо оборона соперника позволит — «Лестер» отыграл на ноль только два из последних десяти матчей. На индивидуальный тотал синих больше 1.5 мяча коэффициент 1.48, на ИТБ (2.5) — 2.50.

Также «Челси» нужно официально забрать бронзу АПЛ. Последние недели команду Томаса Тухеля дерзко преследовал «Арсенал», но «канониры» проиграли дважды подряд и, вероятно, теперь останутся без Лиги чемпионов на будущий сезон. Их четвертое место занял «Тоттенхэм», который в случае двух ошибок «Челси» может нагнать и их. «Пенсионерам» допустить этого никак нельзя.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лестер»

Тут все просто — «Челси» закроет последний домашний матч красивой победой и поблагодарит болельщиков за поддержку в этот тяжелый для команды год. «Лестер» вряд ли будет против. Не факт, что гости забьют даже хоть раз, хотя Варди очень постарается продлить голевую серию. Но защита синих в матче с «Ливерпулем» доказала, что может уверенно противостоять опаснейшему трио форвардов Англии. Одного Варди они уж точно остановят.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал меньше 4.5 гола за 1.68.