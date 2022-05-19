Главный тренер сине-бело-голубых поможет экс-партнеру набрать важные очки.

Чемпион России «Зенит» завершит сезон выездным матчем с «Нижним Новгородом». Игра 30-го тура состоится на стадионе «Нижний Новгород» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск параллельно с другими семью матчами турнира. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Страна», старт — в 16.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года

У «Зенита» есть превосходство в предстоящем матче, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сергея Семака можно поставить за 2.02, это порядка 50% вероятности исхода. На ничью и успех хозяев котировки примерно одинаковые — 3.80 (24%) и 3.60 (26%) соответственно.

«Нижнему» победа нужнее, поэтому можно взять ее с форой (0) за 2.70. При ничьей сумма ставки вернется на счет.

Также есть менее дерзкий вариант — «Нижний Новгород» не проиграет" за 1.85.

«Нижний Новгород» — низовая команда. В среднем в играх с ее участием забивается 2.2 мяча. Но на матч с «Зенитом» аналитики возлагают большие надежды — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.06.

В первом круге сине-бело-голубые победили 5:1. По ходу сезона они редко забивали меньше двух мячей. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола котировка — 1.90, на ИТМ2 (1.5) — тоже 1.90. У хозяев этот рынок идет со следующими цифрами — 2.75 и 1.45.

Команды обменяются точными ударами? На «обе забьют» коэффициент 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Наиболее вероятный точный счет также намекает на обоюдное взятие ворот — котировки 6.80 удостоилась ничья 1:1.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

В конце апреля «Зенит» выполнил первую задачу и в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Второй и заключительной целью сезона было не проиграть в Москве «Спартаку». Москвичи собирались взять реванш за поражение 1:7 в первом круге, но не удержали победу — Андрей Мостовой в добавленное время сравнял счет с пенальти. Теперь последний тур не имеет для сине-бело-голубых никакого смысла — Семак может выпустить хоть юниоров из команды U-15.

Санкт-петербуржцы уже давно на чемоданах, особенно легионеры. Их приберегли для поездки в столицу, но теперь отпустят по домам. Так было в прошлом сезоне, когда против «Тамбова» у «Зенита» вышли 11 игроков с российскими паспортами. Правда, аутсайдеру это не помогло — Дзюба сделал покер и загасил соперника 5:1.

Сейчас ситуация похожая. Отличие от сценария с «Тамбовом» в том, что «Нижний Новгород» занимает не последнее место (идет 11-м). Хотя клуб все равно рискует попасть в неприятности — от стыковых матчей его отделяют всего одно очко и успехи некоторых соперников. А еще его возглавляет хороший друг Санкт-Петербурга и легенда «Зенита» Александр Кержаков.

Питерцам победа не нужна, а помочь начинающему тренеру и товарищу остаться в премьер-лиге — дело чести для игроков и лично для Семака. Поэтому «Зенит» не станет напрягаться и забивать много. Команды будут идти рядом по счету, чтобы скорректировать его в случае изменений в параллельном матче. Поэтому никто из соперников не забьет два мяча подряд. Коэффициент на это — 1.89.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»

Если соперники «Нижнего» — «Урал», «Химки» и «Рубин» — не поведут в своих матчах, то команды Кержакова и Семака могут мирно закончить вничью. Этого хватит, чтобы нижегородцы не опустились ниже 12-го места. Если же все соперники вдруг будут выигрывать, тогда спокойствие «Зенита"завершится, «Нижний» постарается вырвать три очка. Но лучше подстраховаться и взять 1Х — так намного надежнее.

Рекомендуемая ставка: «Нижний Новгород» не проиграет за 1.85.