«Нижний Новгород» — «Зенит»: Семак подарит Кержакову второй шанс в РПЛ
Чемпион России «Зенит» завершит сезон выездным матчем с «Нижним Новгородом». Игра 30-го тура состоится на стадионе «Нижний Новгород» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск параллельно с другими семью матчами турнира. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Страна», старт — в 16.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года
У «Зенита» есть превосходство в предстоящем матче, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сергея Семака можно поставить за 2.02, это порядка 50% вероятности исхода. На ничью и успех хозяев котировки примерно одинаковые — 3.80 (24%) и 3.60 (26%) соответственно.
«Нижнему» победа нужнее, поэтому можно взять ее с форой (0) за 2.70. При ничьей сумма ставки вернется на счет.
Также есть менее дерзкий вариант — «Нижний Новгород» не проиграет" за 1.85.
«Нижний Новгород» — низовая команда. В среднем в играх с ее участием забивается 2.2 мяча. Но на матч с «Зенитом» аналитики возлагают большие надежды — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.06.
В первом круге сине-бело-голубые победили 5:1. По ходу сезона они редко забивали меньше двух мячей. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола котировка — 1.90, на ИТМ2 (1.5) — тоже 1.90. У хозяев этот рынок идет со следующими цифрами — 2.75 и 1.45.
Команды обменяются точными ударами? На «обе забьют» коэффициент 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.
Наиболее вероятный точный счет также намекает на обоюдное взятие ворот — котировки 6.80 удостоилась ничья 1:1.
«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
В конце апреля «Зенит» выполнил первую задачу и в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Второй и заключительной целью сезона было не проиграть в Москве «Спартаку». Москвичи собирались взять реванш за поражение 1:7 в первом круге, но не удержали победу — Андрей Мостовой в добавленное время сравнял счет с пенальти. Теперь последний тур не имеет для сине-бело-голубых никакого смысла — Семак может выпустить хоть юниоров из команды U-15.
Санкт-петербуржцы уже давно на чемоданах, особенно легионеры. Их приберегли для поездки в столицу, но теперь отпустят по домам. Так было в прошлом сезоне, когда против «Тамбова» у «Зенита» вышли 11 игроков с российскими паспортами. Правда, аутсайдеру это не помогло — Дзюба сделал покер и загасил соперника 5:1.
Сейчас ситуация похожая. Отличие от сценария с «Тамбовом» в том, что «Нижний Новгород» занимает не последнее место (идет 11-м). Хотя клуб все равно рискует попасть в неприятности — от стыковых матчей его отделяют всего одно очко и успехи некоторых соперников. А еще его возглавляет хороший друг Санкт-Петербурга и легенда «Зенита» Александр Кержаков.
Питерцам победа не нужна, а помочь начинающему тренеру и товарищу остаться в премьер-лиге — дело чести для игроков и лично для Семака. Поэтому «Зенит» не станет напрягаться и забивать много. Команды будут идти рядом по счету, чтобы скорректировать его в случае изменений в параллельном матче. Поэтому никто из соперников не забьет два мяча подряд. Коэффициент на это — 1.89.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»
Если соперники «Нижнего» — «Урал», «Химки» и «Рубин» — не поведут в своих матчах, то команды Кержакова и Семака могут мирно закончить вничью. Этого хватит, чтобы нижегородцы не опустились ниже 12-го места. Если же все соперники вдруг будут выигрывать, тогда спокойствие «Зенита"завершится, «Нижний» постарается вырвать три очка. Но лучше подстраховаться и взять 1Х — так намного надежнее.
Рекомендуемая ставка: «Нижний Новгород» не проиграет за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0