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«Нижний Новгород» — «Зенит»: Семак подарит Кержакову второй шанс в РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сергей Семак («Зенит»).
Фото Global Look Press
Главный тренер сине-бело-голубых поможет экс-партнеру набрать важные очки.

Чемпион России «Зенит» завершит сезон выездным матчем с «Нижним Новгородом». Игра 30-го тура состоится на стадионе «Нижний Новгород» 21 мая 2022 года и начнется в 17.00 мск параллельно с другими семью матчами турнира. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Страна», старт — в 16.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 21 мая 2022 года

У «Зенита» есть превосходство в предстоящем матче, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сергея Семака можно поставить за 2.02, это порядка 50% вероятности исхода. На ничью и успех хозяев котировки примерно одинаковые — 3.80 (24%) и 3.60 (26%) соответственно.

«Нижнему» победа нужнее, поэтому можно взять ее с форой (0) за 2.70. При ничьей сумма ставки вернется на счет.

Также есть менее дерзкий вариант — «Нижний Новгород» не проиграет" за 1.85.

«Нижний Новгород» — низовая команда. В среднем в играх с ее участием забивается 2.2 мяча. Но на матч с «Зенитом» аналитики возлагают большие надежды — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.06.

В первом круге сине-бело-голубые победили 5:1. По ходу сезона они редко забивали меньше двух мячей. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола котировка — 1.90, на ИТМ2 (1.5) — тоже 1.90. У хозяев этот рынок идет со следующими цифрами — 2.75 и 1.45.

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Команды обменяются точными ударами? На «обе забьют» коэффициент 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Наиболее вероятный точный счет также намекает на обоюдное взятие ворот — котировки 6.80 удостоилась ничья 1:1.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

В конце апреля «Зенит» выполнил первую задачу и в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Второй и заключительной целью сезона было не проиграть в Москве «Спартаку». Москвичи собирались взять реванш за поражение 1:7 в первом круге, но не удержали победу — Андрей Мостовой в добавленное время сравнял счет с пенальти. Теперь последний тур не имеет для сине-бело-голубых никакого смысла — Семак может выпустить хоть юниоров из команды U-15.

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Санкт-петербуржцы уже давно на чемоданах, особенно легионеры. Их приберегли для поездки в столицу, но теперь отпустят по домам. Так было в прошлом сезоне, когда против «Тамбова» у «Зенита» вышли 11 игроков с российскими паспортами. Правда, аутсайдеру это не помогло — Дзюба сделал покер и загасил соперника 5:1.

Сейчас ситуация похожая. Отличие от сценария с «Тамбовом» в том, что «Нижний Новгород» занимает не последнее место (идет 11-м). Хотя клуб все равно рискует попасть в неприятности — от стыковых матчей его отделяют всего одно очко и успехи некоторых соперников. А еще его возглавляет хороший друг Санкт-Петербурга и легенда «Зенита» Александр Кержаков.

Питерцам победа не нужна, а помочь начинающему тренеру и товарищу остаться в премьер-лиге — дело чести для игроков и лично для Семака. Поэтому «Зенит» не станет напрягаться и забивать много. Команды будут идти рядом по счету, чтобы скорректировать его в случае изменений в параллельном матче. Поэтому никто из соперников не забьет два мяча подряд. Коэффициент на это — 1.89.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»

Если соперники «Нижнего» — «Урал», «Химки» и «Рубин» — не поведут в своих матчах, то команды Кержакова и Семака могут мирно закончить вничью. Этого хватит, чтобы нижегородцы не опустились ниже 12-го места. Если же все соперники вдруг будут выигрывать, тогда спокойствие «Зенита"завершится, «Нижний» постарается вырвать три очка. Но лучше подстраховаться и взять 1Х — так намного надежнее.

Рекомендуемая ставка: «Нижний Новгород» не проиграет за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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