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«Рубин» — «Уфа»: Агаларов отправит команду Слуцкого в ФНЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» 21 мая 2022 года
Читать «СЭ» в
Илья Самошников («Рубин»).
Фото Global Look Press
Казанцы безумно плохи после отъезда легионеров.

В заключительном, 30-м, туре РПЛ состоится матч за выживание — проигравший в паре «Рубин» — «Уфа» напрямую покинет высшую лигу. Игра пройдет 21 мая 2022 года в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире захватывающую встречу покажет телеканал «Матч! Арена». Старт трансляции — в 16.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Уфы» спастись предпочтительнее. На победу команды из Башкортостана коэффициент — 2.37, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рубина» доступна котировка 2.90 (34%), на ничью — 3.70 (24%).

Верите, что команда Леонида Слуцкого выстоит в домашнем матче? На 1Х коэффициент — 1.63.

На тотал больше 2.5 мяча и на тотал меньше 2.5 мяча котировки примерно одинаковые — 1.94 и 1.92.

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Аналитики верят, что команды обменяются голами, хотя в пяти последних матчах им это удалось всего однажды. На «обе забьют» можно поставить за 1.76, на обратный исход — за 2.06.

Пенальти и удаление в такой горячей схватке вполне реальны. 11-метровый оценен в 2.35, красная карточка — в 2.95.

«Рубин» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

Леонид Слуцкий оказался бессилен перед потускневшей и поплывшей командой. Если «Краснодар» после отъезда легионеров подарил шанс молодым, а те использовали его и едва не дотащили команду до медалей, то с «Рубином» абсолютно противоположная история. Во второй половине сезона казанцы провели 14 матчей, проиграли 10 из них, закономерно вылетели из БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» и почти опустились на дно таблицы.

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Что поражает, в большинстве игр «Рубин» проявил максимальное безволие. «Уралу», «Химкам», «Крыльям» и все тому же «Енисею» — совсем не топовым командам — проиграл с общим счетом 3:14. Получил 11 мячей в двух встречах с ЦСКА и «Сочи». В соцсетях пишут, что во время последнего матча с «Уралом» лицо Леонида Слуцкого было похоже на потекший на солнце кусок масла — тренер находился в прострации.

У «Рубина» нет атаки, полностью отсутствует оборона. На его фоне «Уфа» — российский танк с Гамидом Агаларовым вместо дула. Нападающий настрелял 19 мячей, в том числе принес важнейшую победу над «Арсеналом» в 29-м туре. На него большие надежды в предстоящей игре. И поэтому у «Уфы» намного больше шансов забить больше 1.5 мяча, коэффициент на это — 2.23. А еще, с учетом провальной игры «Рубина» в обороне, можно замахнуться на победу гостей с форой (-1.5) за 4.50.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»

Несмотря на предполагаемое преимущество, «Уфа» не будет оголтело бросаться на ворота соперника. Команда Алексея Стукалова спокойно дождется момента и снабдит мячом Агаларова, который красиво завершит сезон 20-м голом и спасением клуба в РПЛ. Но даже если этого не произойдет, гости вряд ли проиграют, а соперники — забьют больше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: Х2 и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.

Футбол
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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