Казанцы безумно плохи после отъезда легионеров.

В заключительном, 30-м, туре РПЛ состоится матч за выживание — проигравший в паре «Рубин» — «Уфа» напрямую покинет высшую лигу. Игра пройдет 21 мая 2022 года в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире захватывающую встречу покажет телеканал «Матч! Арена». Старт трансляции — в 16.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Уфы» спастись предпочтительнее. На победу команды из Башкортостана коэффициент — 2.37, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рубина» доступна котировка 2.90 (34%), на ничью — 3.70 (24%).

Верите, что команда Леонида Слуцкого выстоит в домашнем матче? На 1Х коэффициент — 1.63.

На тотал больше 2.5 мяча и на тотал меньше 2.5 мяча котировки примерно одинаковые — 1.94 и 1.92.

Аналитики верят, что команды обменяются голами, хотя в пяти последних матчах им это удалось всего однажды. На «обе забьют» можно поставить за 1.76, на обратный исход — за 2.06.

Пенальти и удаление в такой горячей схватке вполне реальны. 11-метровый оценен в 2.35, красная карточка — в 2.95.

«Рубин» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

Леонид Слуцкий оказался бессилен перед потускневшей и поплывшей командой. Если «Краснодар» после отъезда легионеров подарил шанс молодым, а те использовали его и едва не дотащили команду до медалей, то с «Рубином» абсолютно противоположная история. Во второй половине сезона казанцы провели 14 матчей, проиграли 10 из них, закономерно вылетели из БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» и почти опустились на дно таблицы.

Что поражает, в большинстве игр «Рубин» проявил максимальное безволие. «Уралу», «Химкам», «Крыльям» и все тому же «Енисею» — совсем не топовым командам — проиграл с общим счетом 3:14. Получил 11 мячей в двух встречах с ЦСКА и «Сочи». В соцсетях пишут, что во время последнего матча с «Уралом» лицо Леонида Слуцкого было похоже на потекший на солнце кусок масла — тренер находился в прострации.

У «Рубина» нет атаки, полностью отсутствует оборона. На его фоне «Уфа» — российский танк с Гамидом Агаларовым вместо дула. Нападающий настрелял 19 мячей, в том числе принес важнейшую победу над «Арсеналом» в 29-м туре. На него большие надежды в предстоящей игре. И поэтому у «Уфы» намного больше шансов забить больше 1.5 мяча, коэффициент на это — 2.23. А еще, с учетом провальной игры «Рубина» в обороне, можно замахнуться на победу гостей с форой (-1.5) за 4.50.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»

Несмотря на предполагаемое преимущество, «Уфа» не будет оголтело бросаться на ворота соперника. Команда Алексея Стукалова спокойно дождется момента и снабдит мячом Агаларова, который красиво завершит сезон 20-м голом и спасением клуба в РПЛ. Но даже если этого не произойдет, гости вряд ли проиграют, а соперники — забьют больше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: Х2 и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.