«Рубин» — «Уфа»: Агаларов отправит команду Слуцкого в ФНЛ
В заключительном, 30-м, туре РПЛ состоится матч за выживание — проигравший в паре «Рубин» — «Уфа» напрямую покинет высшую лигу. Игра пройдет 21 мая 2022 года в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире захватывающую встречу покажет телеканал «Матч! Арена». Старт трансляции — в 16.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» 21 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Уфы» спастись предпочтительнее. На победу команды из Башкортостана коэффициент — 2.37, это около 42% вероятности исхода. На успех «Рубина» доступна котировка 2.90 (34%), на ничью — 3.70 (24%).
Верите, что команда Леонида Слуцкого выстоит в домашнем матче? На 1Х коэффициент — 1.63.
На тотал больше 2.5 мяча и на тотал меньше 2.5 мяча котировки примерно одинаковые — 1.94 и 1.92.
Аналитики верят, что команды обменяются голами, хотя в пяти последних матчах им это удалось всего однажды. На «обе забьют» можно поставить за 1.76, на обратный исход — за 2.06.
Пенальти и удаление в такой горячей схватке вполне реальны. 11-метровый оценен в 2.35, красная карточка — в 2.95.
«Рубин» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
Леонид Слуцкий оказался бессилен перед потускневшей и поплывшей командой. Если «Краснодар» после отъезда легионеров подарил шанс молодым, а те использовали его и едва не дотащили команду до медалей, то с «Рубином» абсолютно противоположная история. Во второй половине сезона казанцы провели 14 матчей, проиграли 10 из них, закономерно вылетели из БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» и почти опустились на дно таблицы.
Что поражает, в большинстве игр «Рубин» проявил максимальное безволие. «Уралу», «Химкам», «Крыльям» и все тому же «Енисею» — совсем не топовым командам — проиграл с общим счетом 3:14. Получил 11 мячей в двух встречах с ЦСКА и «Сочи». В соцсетях пишут, что во время последнего матча с «Уралом» лицо Леонида Слуцкого было похоже на потекший на солнце кусок масла — тренер находился в прострации.
У «Рубина» нет атаки, полностью отсутствует оборона. На его фоне «Уфа» — российский танк с Гамидом Агаларовым вместо дула. Нападающий настрелял 19 мячей, в том числе принес важнейшую победу над «Арсеналом» в 29-м туре. На него большие надежды в предстоящей игре. И поэтому у «Уфы» намного больше шансов забить больше 1.5 мяча, коэффициент на это — 2.23. А еще, с учетом провальной игры «Рубина» в обороне, можно замахнуться на победу гостей с форой (-1.5) за 4.50.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»
Несмотря на предполагаемое преимущество, «Уфа» не будет оголтело бросаться на ворота соперника. Команда Алексея Стукалова спокойно дождется момента и снабдит мячом Агаларова, который красиво завершит сезон 20-м голом и спасением клуба в РПЛ. Но даже если этого не произойдет, гости вряд ли проиграют, а соперники — забьют больше трех мячей.
Рекомендуемая ставка: Х2 и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0