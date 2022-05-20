Красно-белым нужно время перезарядиться.

21 мая в заключительном 30-м туре чемпионата России «Спартак» проверит на прочность «Химки». Матч состоится на «Химки Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в «Спартак». На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.20, это примерно 43% вероятности исхода. На успех «Химок» котировка 2.85 (32%), на ничью — 4.00 (25%).

На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 1.67.

Соперники забивали по три и более гола в шести последних матчах. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Высоки шансы, что команды обменяются голами, — на обоюдное взятие ворот котировка 1.62, на обратный исход — 2.30.

Индивидуальный тотал «Химок» больше 1.5 мяча оценен коэффициентом 2.34, тотал меньше 1.5 — 1.60. У «Спартака» этот рынок открыт за 2.03 и 1.78 соответственно.

В прошлом году один из матчей команды закончили в неравных составах. На удаление в предстоящей встрече можно поставить за 2.95.

«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

К концу сезона «Спартак» стал похож на топ-клуб здорового человека. Красно-белые выиграли три встречи подряд, в которых забили восемь мячей, а еще едва не поквитались с «Зенитом» за поражение в первом круге. Москвичам не хватило нескольких минут, чтобы удержать победный счет. Более того, был виден очевидный прогресс — футболисты усердно бегали, «Спартак» создавал очень много качественных и опасных моментов.

«Химки» проиграли два последних матча «Зениту» с «Ростовом» и до последнего будут бороться за выживание. Команда из Подмосковья занимает 13-е место и рискует оказаться в ФНЛ напрямую, но перспектива стыковых игр их тоже радовать не должна. Правда, есть шанс избежать нервоза по окончании сезона — нужно набрать три очка против «Спартака» и надеяться, что «Урал» или «Нижний Новгород» не выиграют.

Химчанам повезло, потому что у «Спартака» впереди важная игра БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» — победа в финале точно скрасит невзрачный сезон. Поэтому красно-белые вряд ли понесутся давить соперника в последнем туре. Да и зачем это делать, если «Химки» в каком-то роде братский клуб. Всем известно, что между командами есть добрая связь, они часто обмениваются игроками и несут друг другу пользу. Вероятно, «Спартак» не станет чинить соседям проблемы и сталкивать в пропасть под названием ФНЛ.

Матч может вовсе закончиться победой хозяев, но для подстраховки стоит взять их успех хотя бы в одном тайме за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Ваноли наверняка даст шанс молодым российским талантам из второй команды, чтобы поберечь лидеров. В этой ситуации «Химкам», которые иногда показывают бодрый и остроатакующий футбол, будет проще набрать три очка. Или хотя бы сыграть вничью.

Рекомендуемая ставка: «Химки» не проиграют за 1.67.