«Химки» — «Спартак»: команда Ваноли сбавит обороты перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
21 мая в заключительном 30-м туре чемпионата России «Спартак» проверит на прочность «Химки». Матч состоится на «Химки Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 21 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в «Спартак». На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.20, это примерно 43% вероятности исхода. На успех «Химок» котировка 2.85 (32%), на ничью — 4.00 (25%).
На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 1.67.
Соперники забивали по три и более гола в шести последних матчах. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.
Высоки шансы, что команды обменяются голами, — на обоюдное взятие ворот котировка 1.62, на обратный исход — 2.30.
Индивидуальный тотал «Химок» больше 1.5 мяча оценен коэффициентом 2.34, тотал меньше 1.5 — 1.60. У «Спартака» этот рынок открыт за 2.03 и 1.78 соответственно.
В прошлом году один из матчей команды закончили в неравных составах. На удаление в предстоящей встрече можно поставить за 2.95.
«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
К концу сезона «Спартак» стал похож на топ-клуб здорового человека. Красно-белые выиграли три встречи подряд, в которых забили восемь мячей, а еще едва не поквитались с «Зенитом» за поражение в первом круге. Москвичам не хватило нескольких минут, чтобы удержать победный счет. Более того, был виден очевидный прогресс — футболисты усердно бегали, «Спартак» создавал очень много качественных и опасных моментов.
«Химки» проиграли два последних матча «Зениту» с «Ростовом» и до последнего будут бороться за выживание. Команда из Подмосковья занимает 13-е место и рискует оказаться в ФНЛ напрямую, но перспектива стыковых игр их тоже радовать не должна. Правда, есть шанс избежать нервоза по окончании сезона — нужно набрать три очка против «Спартака» и надеяться, что «Урал» или «Нижний Новгород» не выиграют.
Химчанам повезло, потому что у «Спартака» впереди важная игра БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» — победа в финале точно скрасит невзрачный сезон. Поэтому красно-белые вряд ли понесутся давить соперника в последнем туре. Да и зачем это делать, если «Химки» в каком-то роде братский клуб. Всем известно, что между командами есть добрая связь, они часто обмениваются игроками и несут друг другу пользу. Вероятно, «Спартак» не станет чинить соседям проблемы и сталкивать в пропасть под названием ФНЛ.
Матч может вовсе закончиться победой хозяев, но для подстраховки стоит взять их успех хотя бы в одном тайме за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»
Ваноли наверняка даст шанс молодым российским талантам из второй команды, чтобы поберечь лидеров. В этой ситуации «Химкам», которые иногда показывают бодрый и остроатакующий футбол, будет проще набрать три очка. Или хотя бы сыграть вничью.
Рекомендуемая ставка: «Химки» не проиграют за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0