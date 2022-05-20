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ЦСКА — «Ростов»: армейцы не сдадутся Карпину в прощальном матче Фернандеса

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес и Вагнер Лав в ЦСКА, 2013 год.
Фото Global Look Press
Армейцы намерены красиво проводить легенду.

ЦСКА в 30-м туре закроет сезон матчем против «Ростова». Встреча между пятой и девятой командами РПЛ состоится 21 мая 2022 года на «ВЭБ Арене» в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, начало — в 16.55 мск. Обслужит ее 32-летний арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 21 мая 2022 года

ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех армейцев можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 59% вероятности исхода. Ничью предлагается взять за 4.40 (22%), победу гостей — за 4.70 (19%).

Хотите подстраховать «Ростов»? Можете взять вариант Х2 за 2.27.

Либо советуем выбрать одну из многочисленных вариаций победы гостей с форой:

  • Ф2 (+1) идет за 1.71, Ф1 (-1) — за 2.13;

  • Ф2 (+1.5) идет за 1.45, Ф1 (-1.5) — за 2.75.

Аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 гола рекомендуется поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.

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С тем же коэффициентом, что и ТБ 2.5, можно взять вариант «обе забьют». На «обе забьют — нет» котировка 2.10.

В первом круге ЦСКА победил 3:1, но ни один из мячей не был забит с пенальти. 11-метровый в предстоящем матче идет за 2.35, а в комбо с удалением — за 5.50.

ЦСКА — «Ростов»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

На этой неделе вокруг ЦСКА завертелось много слухов, некоторые из которых уже подтвердились. Например, клуб неожиданно покидает Марио Фернандес — ставший родным для России и отечественного футбола бразилец объявил о приостановке карьеры. Уходит из ЦСКА Фан-Филипп Гбамен — у полузащитника закончился срок аренды, с ним не подписали контракт. Все еще достаточно вопросов вокруг будущего Алана Дзагоева — возможно, 31-летний игрок завершит карьеру. Минимальные шансы, что останется лучший игрок армейского клуба этой весной Юсуф Языджи — клуб уже подыскивает ему более дешевую замену. Неизвестно,продолжит ли руководить командой Алексей Березуцкий.

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На фоне происходящего матч с «Ростовом» кажется неудачной шуткой. ЦСКА и так впервые за 21 год проиграл три игры подряд, не забив на этом отрезке ни одного мяча. А тут еще на пути крепкий коллектив Валерия Карпина. У южан пять побед и всего одно поражение в семи последних матчах. Правда, игры с «Краснодаром» (1:2), «Уфой» (0:0) и «Химками» (2:1) сложились непросто. Но в целом «Ростов» остается проблемой для любого соперника и достаточно много забивает — 1.7 гола в десяти предыдущих встречах. На то, что гости оформят больше 1.5 мяча, коэффициент 3.20, на ИТМ (1.5) — 1.35.

Вроде при всех сложившихся обстоятельствах фаворитом должен быть «Ростов», но у ЦСКА есть свои козыри. Армейцы сыграют дома, а прекращающие отношения с клубом футболисты наверняка захотят красиво попрощаться с фанатами. Тот же Фернандес, который заявил о моральном истощении, наверняка выложится на тысячу процентов, чтобы проститься с Москвой на мажорной ноте.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

Единственная мотивация «Ростова» — опередить «Спартак» и позволить Карпину позлорадствовать над красно-белыми. Но это слабый стимул. ЦСКА сделает все, чтобы перекрыть последние неудачи и все-таки завершить сезон в топ-5, красиво проводив футболистов.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.84.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Рубин – Уфа
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