ЦСКА — «Ростов»: армейцы не сдадутся Карпину в прощальном матче Фернандеса
ЦСКА в 30-м туре закроет сезон матчем против «Ростова». Встреча между пятой и девятой командами РПЛ состоится 21 мая 2022 года на «ВЭБ Арене» в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, начало — в 16.55 мск. Обслужит ее 32-летний арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 21 мая 2022 года
ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех армейцев можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 59% вероятности исхода. Ничью предлагается взять за 4.40 (22%), победу гостей — за 4.70 (19%).
Хотите подстраховать «Ростов»? Можете взять вариант Х2 за 2.27.
Либо советуем выбрать одну из многочисленных вариаций победы гостей с форой:
Аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 гола рекомендуется поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.
С тем же коэффициентом, что и ТБ 2.5, можно взять вариант «обе забьют». На «обе забьют — нет» котировка 2.10.
В первом круге ЦСКА победил 3:1, но ни один из мячей не был забит с пенальти. 11-метровый в предстоящем матче идет за 2.35, а в комбо с удалением — за 5.50.
ЦСКА — «Ростов»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
На этой неделе вокруг ЦСКА завертелось много слухов, некоторые из которых уже подтвердились. Например, клуб неожиданно покидает Марио Фернандес — ставший родным для России и отечественного футбола бразилец объявил о приостановке карьеры. Уходит из ЦСКА Фан-Филипп Гбамен — у полузащитника закончился срок аренды, с ним не подписали контракт. Все еще достаточно вопросов вокруг будущего Алана Дзагоева — возможно, 31-летний игрок завершит карьеру. Минимальные шансы, что останется лучший игрок армейского клуба этой весной Юсуф Языджи — клуб уже подыскивает ему более дешевую замену. Неизвестно,продолжит ли руководить командой Алексей Березуцкий.
На фоне происходящего матч с «Ростовом» кажется неудачной шуткой. ЦСКА и так впервые за 21 год проиграл три игры подряд, не забив на этом отрезке ни одного мяча. А тут еще на пути крепкий коллектив Валерия Карпина. У южан пять побед и всего одно поражение в семи последних матчах. Правда, игры с «Краснодаром» (1:2), «Уфой» (0:0) и «Химками» (2:1) сложились непросто. Но в целом «Ростов» остается проблемой для любого соперника и достаточно много забивает — 1.7 гола в десяти предыдущих встречах. На то, что гости оформят больше 1.5 мяча, коэффициент 3.20, на ИТМ (1.5) — 1.35.
Вроде при всех сложившихся обстоятельствах фаворитом должен быть «Ростов», но у ЦСКА есть свои козыри. Армейцы сыграют дома, а прекращающие отношения с клубом футболисты наверняка захотят красиво попрощаться с фанатами. Тот же Фернандес, который заявил о моральном истощении, наверняка выложится на тысячу процентов, чтобы проститься с Москвой на мажорной ноте.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»
Единственная мотивация «Ростова» — опередить «Спартак» и позволить Карпину позлорадствовать над красно-белыми. Но это слабый стимул. ЦСКА сделает все, чтобы перекрыть последние неудачи и все-таки завершить сезон в топ-5, красиво проводив футболистов.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0