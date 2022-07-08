У турнира будет новая чемпионка.

9 июля станет известен победитель Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде. За титул поспорят вторая ракетка мира Онс Жабер и 23-й номер рейтинга Елена Рыбакина. Для обеих это первый финал на турнирах «Большого шлема». Он начнется в 16.05 по московскому времени. В прямом эфире на территории России показан не будет. Счет личных встреч — 2-1 в пользу представительницы Туниса.

Коэффициенты букмекеров на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предположили, что у Жабер шансы победить чуть выше. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Успех Рыбакиной есть возможность оформить за 2.22 (40%).

При этом шикарные котировки представлены для ставки на победу москвички с форой по геймам:

Ф1(+1.5) идет за 2.00, Ф2(-1.5) — за 1.80;

Ф1(+2.5) — за 1.80, Ф2(-2.5) — за 1.94.

Самый вероятный исход встречи — победа Жабер 2-0 по сетам за 2.60. На успех Онс 2-1 и на успех Рыбакиной 2-0 котировки одинаковые — 3.70.

Можно подстраховать теннисистку из Казахстана и взять фору (+1.5) сета за 1.46. У Жабер этот вариант доступен за 1.25.

Аналитики считают, что матч затянется, поэтому на ТБ 20.5 гейма коэффициент 1.56, на ТБ 21.5 — 1.75, а на ТБ 22.5 — 2.03.

Елена Рыбакина — Онс Жабер: прогноз и анализ финала Уимблдона 9 июля 2022 года

Выход Жабер в финал Уимблдона — вполне ожидаемая история. Набравшая отличный ход теннисистка из Туниса считалась сильнейшей в нижней половине сетки и заслуженно пробилась в решающий матч. При этом ей относительно повезло — из шести соперниц у нее не было ни одной из топ-30 рейтинга WTA. Путь получился легким и не выжал из нее много сил — только в последних двух матчах Онс потеряла сет, но легко разгромила соперниц в решающем.

Против нее в финале сыграет Елена Рыбакина, которую никто не предполагал увидеть в игре за титул. Уроженка Москвы прежде всего раз доходила на «Шлеме» до четвертьфинала (на «Ролан Гаррос» в 2021-м), а на Уимблдоне играла максимум в четвертом круге. Поэтому ее прорыв ошеломляет.

В отличие от Жабер Рыбакина добыла место в двойке сильнейших потом и кровью против очень сильных участниц: обыграла экс-теннисисток топ-10 Вандевеге и Андрееску, восходящую звезду Чжэн, а также Мартич и Томлянович. В полуфинале жертвой Елены стала Симона Халеп — двукратная победительница ТБШ и обладательница трофея на Уимблдоне 2019 года. То, с какой легкостью Рыбакина расправилась с румынкой, вызывает восхищение.

Последние результаты казахстанской теннисистки показали, что она способна победить соперниц разных игровых стилей и мощностей, поэтому Жабер не должна стать для нее непреодолимой преградой на пути к мечте. Да, Онс ведет в личных встречах, но все они были упорные и проходили на харде, а трава — совсем другое дело. Поэтому стоит присмотреться к варианту ИТБ1 (11.5) за 1.67.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Онс Жабер

Часто случается, что один из игроков перегорает в финале — в итоге он заканчивается достаточно быстро и получается в каком-то смысле скучным. Но это должен быть не тот случай, потому что обе девушки показывают стрессоустойчивость и готовность биться до последнего розыгрыша. Ну и ход личных матчей, где в двух случаях из трех был сыгран максимум сетов, доказывает, что ближайшая игра получится упорной.

Рекомендуемая ставка: в матче будет три сета за 2.26.