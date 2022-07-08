Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Елена Рыбакина — Онс Жабер: москвичка принесет Казахстану первую победу на Уимблдоне?

Прогноз и ставка на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
У турнира будет новая чемпионка.

9 июля станет известен победитель Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде. За титул поспорят вторая ракетка мира Онс Жабер и 23-й номер рейтинга Елена Рыбакина. Для обеих это первый финал на турнирах «Большого шлема». Он начнется в 16.05 по московскому времени. В прямом эфире на территории России показан не будет. Счет личных встреч — 2-1 в пользу представительницы Туниса.

Вендел против Мартинса в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!

Коэффициенты букмекеров на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предположили, что у Жабер шансы победить чуть выше. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Успех Рыбакиной есть возможность оформить за 2.22 (40%).

При этом шикарные котировки представлены для ставки на победу москвички с форой по геймам:

  • Ф1(+1.5) идет за 2.00, Ф2(-1.5) — за 1.80;

  • Ф1(+2.5) — за 1.80, Ф2(-2.5) — за 1.94.

Самый вероятный исход встречи — победа Жабер 2-0 по сетам за 2.60. На успех Онс 2-1 и на успех Рыбакиной 2-0 котировки одинаковые — 3.70.

Можно подстраховать теннисистку из Казахстана и взять фору (+1.5) сета за 1.46. У Жабер этот вариант доступен за 1.25.

Аналитики считают, что матч затянется, поэтому на ТБ 20.5 гейма коэффициент 1.56, на ТБ 21.5 — 1.75, а на ТБ 22.5 — 2.03.

Игроки &laquo;Сочи&raquo; на&nbsp;тренировке. «Химки» — «Сочи»: южан ждет первая победа без Кассьерры и Родриго?

Елена Рыбакина — Онс Жабер: прогноз и анализ финала Уимблдона 9 июля 2022 года

Выход Жабер в финал Уимблдона — вполне ожидаемая история. Набравшая отличный ход теннисистка из Туниса считалась сильнейшей в нижней половине сетки и заслуженно пробилась в решающий матч. При этом ей относительно повезло — из шести соперниц у нее не было ни одной из топ-30 рейтинга WTA. Путь получился легким и не выжал из нее много сил — только в последних двух матчах Онс потеряла сет, но легко разгромила соперниц в решающем.

Против нее в финале сыграет Елена Рыбакина, которую никто не предполагал увидеть в игре за титул. Уроженка Москвы прежде всего раз доходила на «Шлеме» до четвертьфинала (на «Ролан Гаррос» в 2021-м), а на Уимблдоне играла максимум в четвертом круге. Поэтому ее прорыв ошеломляет.

В отличие от Жабер Рыбакина добыла место в двойке сильнейших потом и кровью против очень сильных участниц: обыграла экс-теннисисток топ-10 Вандевеге и Андрееску, восходящую звезду Чжэн, а также Мартич и Томлянович. В полуфинале жертвой Елены стала Симона Халеп — двукратная победительница ТБШ и обладательница трофея на Уимблдоне 2019 года. То, с какой легкостью Рыбакина расправилась с румынкой, вызывает восхищение.

Последние результаты казахстанской теннисистки показали, что она способна победить соперниц разных игровых стилей и мощностей, поэтому Жабер не должна стать для нее непреодолимой преградой на пути к мечте. Да, Онс ведет в личных встречах, но все они были упорные и проходили на харде, а трава — совсем другое дело. Поэтому стоит присмотреться к варианту ИТБ1 (11.5) за 1.67.

Новак Джокович. Новак Джокович — Кэмерон Норри: чемпион продлит победную серию на Уимблдоне до 27 матчей?

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Онс Жабер

Часто случается, что один из игроков перегорает в финале — в итоге он заканчивается достаточно быстро и получается в каком-то смысле скучным. Но это должен быть не тот случай, потому что обе девушки показывают стрессоустойчивость и готовность биться до последнего розыгрыша. Ну и ход личных матчей, где в двух случаях из трех был сыгран максимум сетов, доказывает, что ближайшая игра получится упорной.

Рекомендуемая ставка: в матче будет три сета за 2.26.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2022 года
Ник Кирьос — Рафаэль Надаль: главный теннисный шоумен не пустит чемпиона в финал Уимблдона
Новак Джокович — Кэмерон Норри: чемпион продлит победную серию на Уимблдоне до 27 матчей?
Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2022 года
Швентек не проигрывала 37 матчей, но вылетела с Уимблдона. Кто теперь станет чемпионкой?
Мария Боузкова — Онс Жабер: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: Бакаев не даст Абаскалю выиграть первый трофей в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости