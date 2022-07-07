У его соперника нет никаких шансов.

8 июля состоится первый полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В нем действующий чемпион турнира Новак Джокович сразится с местным британским теннисистом Кэмероном Норри. Игра начнется приблизительно в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире она показана не будет. Единственная встреча между соперниками завершилась уверенной победой экс-первой ракетки мира из Сербии.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри 8 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с крохотным коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Норри идет за 9.40 (6%).

В четвертьфинале Новак провел тяжелый матч против Янника Синнера и с трудом ушел со счета 0-2 по сетам. Если считаете, что серб потратил много сил и даст шанс Норри, поставьте на британца с форой по геймам: Ф2(+7.5) доступна за 1.87, Ф1(-7.5) — за 1.93.

Также можно взять победу местного теннисиста с гандикапом по сетам, коэффициенты в этом случае — бомба: Ф2(+2.5) идет за 2.42, Ф2(+1.5) — за 5.30. Если же уверены, что Джокович победит с приличным преимуществом, то Ф1(-2.5) оценена в 1.52, Ф2(-1.5) — за 1.13.

Самый вероятный итоговый счет, по мнению аналитиков, — триумф Новака 3-0 за 1.52. Тотал больше 3.5 партии можно оформить за 2.45.

Если тяжело определиться с победителем и форами, есть качественный альтернативный вариант — тотал геймов:

ТБ 29.5 идет за 1.60, ТМ 29.5 — за 2.24;

ТБ 30.5 — за 1.79, ТМ 30.5 — за 1.95;

ТБ 31.5 — за 2.04, ТМ 31.5 — за 1.78.

Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз и анализ полуфинала Уимблдона 8 июля 2022 года

Джокович — машина со стальными нервами! В четвертьфинале он совершил умопомрачительный камбэк против Янника Синнера, когда казалось, что все потеряно: счет был 0-2, а игра серба была ужасно далека от идеальной. Но Новак нашел, как исправить ситуацию и перевернуть ход матча. «Я произнес вдохновляющую речь. Такие вещи помогают, когда пытаешься подобрать правильные слова, чтобы, скажем так, реанимировать себя», — поведал шестикратный чемпион турнира.

В результате Джоко потом и медитациями добыл не просто полуфинал, а 26-ю победу на Уимблдоне подряд. В последние четыре года ему нет равных в Великобритании, и соперники сами понимают, что шансов победить у них немного.

Норри в 1/2 выглядит как подарок за мучения против Синнера. Кэмерон и сам натерпелся на этом турнире — уже во втором круге едва не вылетел от испанца Муньяра, а в четвертьфинале тяжело отыгрался с 1-2 по сетам против Гоффена. Джоковичу этот факт также на руку — в последней игре соперник провел на корте всего на восемь минут меньше.

У Кэмерона нетипичная игра, напоминающая стиль Адриана Маннарино: оба левши и для удара по мячу будто прикладывают меньше 10% усилий. Мяч летит плоско, и это может стать в каком-то роде проблемой для Новака. Наверное, единственной, потому что в остальном действующий чемпион значительно сильнее противника. Поэтому даже тай-брейк в предстоящей встрече маловероятен — поставить на него можно за 1.95, на отсутствие — за 1.76.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Кэмерон Норри

Вряд ли Новак испытает такие же сложности, как против Синнера. Все-таки итальянец играет убедительнее и напористее Норри, которому будет тяжело рассекать по корту и отражать хитрые диагональные атаки серба. В подтверждение этому — их матч на Итоговом турнире 2021 года, когда Кэмерон взял всего три гейма.

Трава стала для Новака еще более удобным покрытием в последние годы, и чтобы переиграть его или хотя бы навязать борьбу, нужно сильно давить и прибегать к хитростям — суровая прямолинейность Норри в этом ему не поможет. Джокович выиграет с запасом, тем более ему нужно сохранить побольше сил на финал — там его будет ждать Надаль или Кирьос.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и тотал меньше 30.5 гейма за 2.08.