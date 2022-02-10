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Сегодня, 10:15

Дания — Россия: даже дебютант Олимпиады доставит проблемы команде Жамнова

Прогнозы на хоккейный матч Дания — Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине
Егор Сергеев
Сергей Федоров и Алексей Жамнов на скамейке сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сухая победа над Швейцарией не должна вводить в заблуждение.

11 февраля 2022 года во 2-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде Россия сыграет против Дании. Матч пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 7.10. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

11.02.2022 | Дания — Россия
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Коэффициенты букмекеров на матч Дания — Россия 11 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова явным фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно за 1.19 — это примерно 77% вероятности. Успех Дании оценивается котировкой 9.60 (9%), а ничья доступна за 6.50 (14%).

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.08. Аналогичный исход в пользу датчан оценивается котировкой 7.10.

Ф1(+2.5) идет за 1.95, а Ф2(-2.5) — за 1.80.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.80.

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Дания — Россия: прогноз и анализ матча олимпийского хоккейного турнира 11 февраля 2022 года

Россия выиграла хоккейный турнир на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане — в финале были повержены немцы.

Датчане дебютируют на Олимпийских играх. Они считаются аутсайдерами группы, но настроены дать бой в каждом матче. Даже нашей сборной — фавориту хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

В финальной квалификации на Олимпиаду команда Элерса взяла верх над Словенией, Южной Кореей и Норвегией — соперником, который неоднократно преграждал датчанам путь на ОИ.

Дания подошла к Олимпиаде в отличной форме — семь побед подряд с учетом разных соревнований. В каждом из этих матчей скандинавы забросили минимум две шайбы. В распоряжении Элерса сыгранная и хорошо готовая тактически команда. Она уступает своим соперникам по группе в классе, но должна доставить всем хлопот за счет коллективной работы.

Стычка хоккеистов возле ворот сборной Швейцарии.

Россия не может похвастаться идеальными действиями в обороне. Например, на Кубке Первого канала наша сборная пропустила больше гола в трех из четырех матчей турнира.

В первой встрече на Олимпиаде команда Жамнова не пропустила от Швейцарии, но это скорее вина альпийской сборной. Соперник перебросал россиян 33-30. Наши хоккеисты нахватали 14 минут штрафа, а единственный гол швейцарцы забили сами себе.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить определенные проблемы для нашей обороны и поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.

В то же время у России качественная и агрессивная линия атаки. Чего только стоит выступление Шипачева в нынешнем сезоне КХЛ — 24 гола и 43 результативные передачи. Да и против датчан наша сборная выступает успешно — девять побед в десяти последних очных встречах.

В пяти из этих десяти матчей Россия отличилась минимум четыре раза. Предполагая трудности для обороны нашей сборной, но памятуя о ее атакующей мощи и статистике личных встреч, можно ждать результативного исхода поединка. Поэтому предлагаем поставить также на тотал больше 5.5 за 1.95.

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Прогноз и ставка на матч Дания — Россия: ставка на матч

Для датчан это первый в истории хоккейный турнир на Олимпиаде. Они полны эмоций и решимости провести его максимально ярко. «Датские львы» подошли к зимним Играм в Пекине на серии из семи побед. В каждом из этих матчей команда Элерса забросила больше шайбы.

Сборная России не отличается надежными действиями в обороне. К примеру, на Кубке Первого канала в декабре наша сборная пропустила более одного гола в трех из четырех матчей турнира. Предполагая трудности для защиты команды Жамнова, предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал голов сборной Дании больше 1.5 за 2.14.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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