Прогнозы на хоккейный матч Дания — Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сухая победа над Швейцарией не должна вводить в заблуждение.

11 февраля 2022 года во 2-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде Россия сыграет против Дании. Матч пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 7.10. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

11.02.2022 | Дания — Россия

Коэффициенты букмекеров на матч Дания — Россия 11 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова явным фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно за 1.19 — это примерно 77% вероятности. Успех Дании оценивается котировкой 9.60 (9%), а ничья доступна за 6.50 (14%).

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.08. Аналогичный исход в пользу датчан оценивается котировкой 7.10.

Ф1(+2.5) идет за 1.95, а Ф2(-2.5) — за 1.80.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.80.

Дания — Россия: прогноз и анализ матча олимпийского хоккейного турнира 11 февраля 2022 года

Россия выиграла хоккейный турнир на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане — в финале были повержены немцы.

Датчане дебютируют на Олимпийских играх. Они считаются аутсайдерами группы, но настроены дать бой в каждом матче. Даже нашей сборной — фавориту хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

В финальной квалификации на Олимпиаду команда Элерса взяла верх над Словенией, Южной Кореей и Норвегией — соперником, который неоднократно преграждал датчанам путь на ОИ.

Дания подошла к Олимпиаде в отличной форме — семь побед подряд с учетом разных соревнований. В каждом из этих матчей скандинавы забросили минимум две шайбы. В распоряжении Элерса сыгранная и хорошо готовая тактически команда. Она уступает своим соперникам по группе в классе, но должна доставить всем хлопот за счет коллективной работы.

Россия не может похвастаться идеальными действиями в обороне. Например, на Кубке Первого канала наша сборная пропустила больше гола в трех из четырех матчей турнира.

В первой встрече на Олимпиаде команда Жамнова не пропустила от Швейцарии, но это скорее вина альпийской сборной. Соперник перебросал россиян 33-30. Наши хоккеисты нахватали 14 минут штрафа, а единственный гол швейцарцы забили сами себе.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить определенные проблемы для нашей обороны и поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.

В то же время у России качественная и агрессивная линия атаки. Чего только стоит выступление Шипачева в нынешнем сезоне КХЛ — 24 гола и 43 результативные передачи. Да и против датчан наша сборная выступает успешно — девять побед в десяти последних очных встречах.

В пяти из этих десяти матчей Россия отличилась минимум четыре раза. Предполагая трудности для обороны нашей сборной, но памятуя о ее атакующей мощи и статистике личных встреч, можно ждать результативного исхода поединка. Поэтому предлагаем поставить также на тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз и ставка на матч Дания — Россия: ставка на матч

Для датчан это первый в истории хоккейный турнир на Олимпиаде. Они полны эмоций и решимости провести его максимально ярко. «Датские львы» подошли к зимним Играм в Пекине на серии из семи побед. В каждом из этих матчей команда Элерса забросила больше шайбы.

Сборная России не отличается надежными действиями в обороне. К примеру, на Кубке Первого канала в декабре наша сборная пропустила более одного гола в трех из четырех матчей турнира. Предполагая трудности для защиты команды Жамнова, предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал голов сборной Дании больше 1.5 за 2.14.