Дания — Россия: даже дебютант Олимпиады доставит проблемы команде Жамнова
11 февраля 2022 года во 2-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде Россия сыграет против Дании. Матч пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 7.10. Прямую трансляцию покажет Первый канал.
Коэффициенты букмекеров на матч Дания — Россия 11 февраля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова явным фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно за 1.19 — это примерно 77% вероятности. Успех Дании оценивается котировкой 9.60 (9%), а ничья доступна за 6.50 (14%).
Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.08. Аналогичный исход в пользу датчан оценивается котировкой 7.10.
Ф1(+2.5) идет за 1.95, а Ф2(-2.5) — за 1.80.
Тотал шайб больше 5.5 доступен за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.80.
Дания — Россия: прогноз и анализ матча олимпийского хоккейного турнира 11 февраля 2022 года
Россия выиграла хоккейный турнир на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане — в финале были повержены немцы.
Датчане дебютируют на Олимпийских играх. Они считаются аутсайдерами группы, но настроены дать бой в каждом матче. Даже нашей сборной — фавориту хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.
В финальной квалификации на Олимпиаду команда Элерса взяла верх над Словенией, Южной Кореей и Норвегией — соперником, который неоднократно преграждал датчанам путь на ОИ.
Дания подошла к Олимпиаде в отличной форме — семь побед подряд с учетом разных соревнований. В каждом из этих матчей скандинавы забросили минимум две шайбы. В распоряжении Элерса сыгранная и хорошо готовая тактически команда. Она уступает своим соперникам по группе в классе, но должна доставить всем хлопот за счет коллективной работы.
Россия не может похвастаться идеальными действиями в обороне. Например, на Кубке Первого канала наша сборная пропустила больше гола в трех из четырех матчей турнира.
В первой встрече на Олимпиаде команда Жамнова не пропустила от Швейцарии, но это скорее вина альпийской сборной. Соперник перебросал россиян 33-30. Наши хоккеисты нахватали 14 минут штрафа, а единственный гол швейцарцы забили сами себе.
Учитывая все вышесказанное, можно предположить определенные проблемы для нашей обороны и поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.
В то же время у России качественная и агрессивная линия атаки. Чего только стоит выступление Шипачева в нынешнем сезоне КХЛ — 24 гола и 43 результативные передачи. Да и против датчан наша сборная выступает успешно — девять побед в десяти последних очных встречах.
В пяти из этих десяти матчей Россия отличилась минимум четыре раза. Предполагая трудности для обороны нашей сборной, но памятуя о ее атакующей мощи и статистике личных встреч, можно ждать результативного исхода поединка. Поэтому предлагаем поставить также на тотал больше 5.5 за 1.95.
Прогноз и ставка на матч Дания — Россия: ставка на матч
Для датчан это первый в истории хоккейный турнир на Олимпиаде. Они полны эмоций и решимости провести его максимально ярко. «Датские львы» подошли к зимним Играм в Пекине на серии из семи побед. В каждом из этих матчей команда Элерса забросила больше шайбы.
Сборная России не отличается надежными действиями в обороне. К примеру, на Кубке Первого канала в декабре наша сборная пропустила более одного гола в трех из четырех матчей турнира. Предполагая трудности для защиты команды Жамнова, предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.14.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал голов сборной Дании больше 1.5 за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7