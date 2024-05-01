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Сегодня, 20:03

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал пути регионов Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — «Спартак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» на выезде победил «Динамо» в матче второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 8-й минуте открыл форвард красно-белых Александр Соболев. На 39-й минуте преимущество гостей удвоил Михаил Игнатов.

«Спартак» стал первым финалистом пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал пути регионов пройдет 14-16 мая.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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