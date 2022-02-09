Возраст и кинокарьера — не помеха для белорусского бойца.

13 февраля 2022 года на турнире UFC 271 подерутся тяжеловесы Андрей Орловский и Джаред Вандераа. Бой пройдет на Toyota Center в Хьюстоне, США. Начало поединка — в 2.00.

Бой между белорусским ветераном и американцем состоится в предварительном карде турнира. Главное событие UFC 271 — титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

Андрей Орловский

Андрей — фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы Орловского на победу оцениваются коэффициентом 1.62 — это примерно 58% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу белорусского спортсмена потенциальная выплата составит 1620 рублей, а прибыль — 620 рублей.

Орловский — одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005-2006). Также Андрей известен своим участием в съемках трех фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» и «Универсальный солдат 4». Кроме того, он прототип персонажа компьютерной игры Electronic Arts и коллекционной фигурки, выпущенной под брендом UFC.

Андрей по прозвищу Питбуль провел 54 боя в карьере — 32 победы, 20 поражений и два несостоявшихся. Чаще всего 43-летний боец добивался успеха нокаутом — 17 раз.

Дабы соответствовать своему прозвищу, Орловский носит капу с двумя «клыками».

Последний раз Андрей выходил в октагон в октябре прошлого года против Карлоса Фелипе. Белорусский спортсмен победил бразильца единогласным решением судей.

У Орловского четыре победы в пяти последних боях.

Джаред Вандераа

Шансы 29-летнего американца победить в предстоящем бою оцениваются котировкой 2.30 — это около 41% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Джареда потенциальная выплата составит 2300 рублей, а прибыль — 1300 рублей.

В 15 лет Джаред начал заниматься рестлингом, а в феврале 2010-го попал в MMA. В UFC Вандераа выступает с 2020 года.

Рекорд Дажерда по прозвищу Гора в смешанных единоборствах — 12 побед и шесть поражений. Чаще всего он одерживал верх над соперниками нокаутом — семь раз.

Предыдущий бой американец провел в октябре прошлого года против Александра Романова. Джаред проиграл молдавскому спортсмену техническим нокаутом. Для Вандераа это было второе поражение за три последних поединка.

Возможна ли ничья?

До сих пор в карьере бойцов не было поединков с ничейным исходом. Прервется ли эта серия?

Аналитический отдел букмекерской компании оценил шансы боя между Орловским и Вандераа завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 70 000 рублей, а прибыль — 69 000 рублей.