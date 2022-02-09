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Сегодня, 18:15

Андрей Орловский — Джаред Вандераа: Питбуль уничтожит Гору

Прогноз на бой UFC 271 Андрей Орловский — Джаред Вандераа
Матвей Леонов
Андрей Орловский.
Фото Instagram
Возраст и кинокарьера — не помеха для белорусского бойца.

13 февраля 2022 года на турнире UFC 271 подерутся тяжеловесы Андрей Орловский и Джаред Вандераа. Бой пройдет на Toyota Center в Хьюстоне, США. Начало поединка — в 2.00.

Бой между белорусским ветераном и американцем состоится в предварительном карде турнира. Главное событие UFC 271 — титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

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Андрей Орловский

Андрей — фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы Орловского на победу оцениваются коэффициентом 1.62 — это примерно 58% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу белорусского спортсмена потенциальная выплата составит 1620 рублей, а прибыль — 620 рублей.

Орловский — одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005-2006). Также Андрей известен своим участием в съемках трех фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» и «Универсальный солдат 4». Кроме того, он прототип персонажа компьютерной игры Electronic Arts и коллекционной фигурки, выпущенной под брендом UFC.

Андрей по прозвищу Питбуль провел 54 боя в карьере — 32 победы, 20 поражений и два несостоявшихся. Чаще всего 43-летний боец добивался успеха нокаутом — 17 раз.

Дабы соответствовать своему прозвищу, Орловский носит капу с двумя «клыками».

Последний раз Андрей выходил в октагон в октябре прошлого года против Карлоса Фелипе. Белорусский спортсмен победил бразильца единогласным решением судей.

У Орловского четыре победы в пяти последних боях.

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Джаред Вандераа

Шансы 29-летнего американца победить в предстоящем бою оцениваются котировкой 2.30 — это около 41% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Джареда потенциальная выплата составит 2300 рублей, а прибыль — 1300 рублей.

В 15 лет Джаред начал заниматься рестлингом, а в феврале 2010-го попал в MMA. В UFC Вандераа выступает с 2020 года.

Рекорд Дажерда по прозвищу Гора в смешанных единоборствах — 12 побед и шесть поражений. Чаще всего он одерживал верх над соперниками нокаутом — семь раз.

Предыдущий бой американец провел в октябре прошлого года против Александра Романова. Джаред проиграл молдавскому спортсмену техническим нокаутом. Для Вандераа это было второе поражение за три последних поединка.

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Возможна ли ничья?

До сих пор в карьере бойцов не было поединков с ничейным исходом. Прервется ли эта серия?

Аналитический отдел букмекерской компании оценил шансы боя между Орловским и Вандераа завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 70 000 рублей, а прибыль — 69 000 рублей.

Прогнозы на спорт
Андрей Орловский
ММА
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«Ливерпуль» — «Лестер»: возвращение Салаха и Мане не оставит Роджерсу шансов даже на ничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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28 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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