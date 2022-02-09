Андрей Орловский — Джаред Вандераа: Питбуль уничтожит Гору
13 февраля 2022 года на турнире UFC 271 подерутся тяжеловесы Андрей Орловский и Джаред Вандераа. Бой пройдет на Toyota Center в Хьюстоне, США. Начало поединка — в 2.00.
Бой между белорусским ветераном и американцем состоится в предварительном карде турнира. Главное событие UFC 271 — титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
Андрей Орловский
Андрей — фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы Орловского на победу оцениваются коэффициентом 1.62 — это примерно 58% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу белорусского спортсмена потенциальная выплата составит 1620 рублей, а прибыль — 620 рублей.
Орловский — одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005-2006). Также Андрей известен своим участием в съемках трех фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» и «Универсальный солдат 4». Кроме того, он прототип персонажа компьютерной игры Electronic Arts и коллекционной фигурки, выпущенной под брендом UFC.
Андрей по прозвищу Питбуль провел 54 боя в карьере — 32 победы, 20 поражений и два несостоявшихся. Чаще всего 43-летний боец добивался успеха нокаутом — 17 раз.
Дабы соответствовать своему прозвищу, Орловский носит капу с двумя «клыками».
Последний раз Андрей выходил в октагон в октябре прошлого года против Карлоса Фелипе. Белорусский спортсмен победил бразильца единогласным решением судей.
У Орловского четыре победы в пяти последних боях.
Джаред Вандераа
Шансы 29-летнего американца победить в предстоящем бою оцениваются котировкой 2.30 — это около 41% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Джареда потенциальная выплата составит 2300 рублей, а прибыль — 1300 рублей.
В 15 лет Джаред начал заниматься рестлингом, а в феврале 2010-го попал в MMA. В UFC Вандераа выступает с 2020 года.
Рекорд Дажерда по прозвищу Гора в смешанных единоборствах — 12 побед и шесть поражений. Чаще всего он одерживал верх над соперниками нокаутом — семь раз.
Предыдущий бой американец провел в октябре прошлого года против Александра Романова. Джаред проиграл молдавскому спортсмену техническим нокаутом. Для Вандераа это было второе поражение за три последних поединка.
Возможна ли ничья?
До сих пор в карьере бойцов не было поединков с ничейным исходом. Прервется ли эта серия?
Аналитический отдел букмекерской компании оценил шансы боя между Орловским и Вандераа завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 70 000 рублей, а прибыль — 69 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7