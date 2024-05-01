Рыбакина обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 50 минут.
В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5
Новости