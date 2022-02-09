«Ливерпуль» — «Лестер»: команда Клоппа сметет гостей в погоне за «Манчестер Сити»
АПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных и игр Кубка Англии. В главном матче 24-го тура в четверг сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Сделать ставку на эту встречу вы можете с супербонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Ливерпуль» — «Лестер»?
«Ливерпуль» и «Лестер» выйдут на поле в четверг, 10 февраля, начало матча в 22.45 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.
«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч 10 февраля
«Ливерпуль» и «Лестер» играли между собой чуть больше месяца назад — 29 декабря. Тогда парни Юргена Клоппа упустили кучу шансов, Мохамед Салах не забил пенальти, пропустили гол и в итоге проиграли — 0:1.
С тех пор «Ливерпуль» не знает поражений на протяжении семи матчей, если брать все турниры, а в АПЛ у красных две победы и ничья. «Ливерпуль» идет в таблице вторым, на девять очков отставая от «Манчестер Сити» при игре в запасе. Многие считают, что борьба за титул уже закончена, но в случае победы красные сохранят интригу.
«Лестер» сейчас не в лучшей форме. На выходных «лисы» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест». В чемпионате после победы над «Ливерпулем» случились поражение от «Тоттенхэма» и ничья с «Брайтоном».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.24, на «Лестер» — 12.00, на ничью — 6.80.
«Ливерпуль» в этом сезоне еще не проигрывал дома, беспроигрышная серия на «Энфилде» длится уже 14 матчей, начавшись еще в апреле 2021 года.
Садио Мане и Салах вряд ли будут готовы играть все 90 минут после Кубка Африки, но нынешний «Лестер» не выглядит командой, способной прервать эту серию. У «лис» всего две гостевые победы в этом сезоне.
Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-2) и хорошим коэффициентом 2.05.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|МЮ
|23
|11
|6
|6
|37-31
|39
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|10
|1
|4