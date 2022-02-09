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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:30

«Ливерпуль» — «Лестер»: команда Клоппа сметет гостей в погоне за «Манчестер Сити»

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Лестер»
Отдел футбола «СЭ»
Юрген Клопп и Виргил ван Дейк.
Фото Reuters
Патсон Дака и Джеймс Мэддисон.
Фото Reuters
1/2
Не помешает даже усталость Салаха и Мане после Кубка Африки.

АПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных и игр Кубка Англии. В главном матче 24-го тура в четверг сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Сделать ставку на эту встречу вы можете с супербонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Когда сыграют и где смотреть «Ливерпуль» — «Лестер»?

«Ливерпуль» и «Лестер» выйдут на поле в четверг, 10 февраля, начало матча в 22.45 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

Патсон Дака и Джеймс Мэддисон. Фото Reuters
Патсон Дака и Джеймс Мэддисон.
Фото Reuters

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч 10 февраля

«Ливерпуль» и «Лестер» играли между собой чуть больше месяца назад — 29 декабря. Тогда парни Юргена Клоппа упустили кучу шансов, Мохамед Салах не забил пенальти, пропустили гол и в итоге проиграли — 0:1.

С тех пор «Ливерпуль» не знает поражений на протяжении семи матчей, если брать все турниры, а в АПЛ у красных две победы и ничья. «Ливерпуль» идет в таблице вторым, на девять очков отставая от «Манчестер Сити» при игре в запасе. Многие считают, что борьба за титул уже закончена, но в случае победы красные сохранят интригу.

«Лестер» сейчас не в лучшей форме. На выходных «лисы» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест». В чемпионате после победы над «Ливерпулем» случились поражение от «Тоттенхэма» и ничья с «Брайтоном».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.24, на «Лестер» — 12.00, на ничью — 6.80.

«Ливерпуль» в этом сезоне еще не проигрывал дома, беспроигрышная серия на «Энфилде» длится уже 14 матчей, начавшись еще в апреле 2021 года.

Садио Мане и Салах вряд ли будут готовы играть все 90 минут после Кубка Африки, но нынешний «Лестер» не выглядит командой, способной прервать эту серию. У «лис» всего две гостевые победы в этом сезоне.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-2) и хорошим коэффициентом 2.05.

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Мохамед Салах
Садио Мане
Футбол
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ФК Лестер
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Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 10 1 4
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