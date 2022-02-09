Не помешает даже усталость Салаха Мане после Кубка Африки.

АПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных и игр Кубка Англии. В главном матче 24-го тура в четверг сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Сделать ставку на эту встречу вы можете с супербонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Ливерпуль» — «Лестер»?

«Ливерпуль» и «Лестер» выйдут на поле в четверг, 10 февраля, начало матча в 22.45 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

Патсон Дака и Джеймс Мэддисон. Фото Reuters

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч 10 февраля

«Ливерпуль» и «Лестер» играли между собой чуть больше месяца назад — 29 декабря. Тогда парни Юргена Клоппа упустили кучу шансов, Мохамед Салах не забил пенальти, пропустили гол и в итоге проиграли — 0:1.

С тех пор «Ливерпуль» не знает поражений на протяжении семи матчей, если брать все турниры, а в АПЛ у красных две победы и ничья. «Ливерпуль» идет в таблице вторым, на девять очков отставая от «Манчестер Сити» при игре в запасе. Многие считают, что борьба за титул уже закончена, но в случае победы красные сохранят интригу.

«Лестер» сейчас не в лучшей форме. На выходных «лисы» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест». В чемпионате после победы над «Ливерпулем» случились поражение от «Тоттенхэма» и ничья с «Брайтоном».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.24, на «Лестер» — 12.00, на ничью — 6.80.

«Ливерпуль» в этом сезоне еще не проигрывал дома, беспроигрышная серия на «Энфилде» длится уже 14 матчей, начавшись еще в апреле 2021 года.

Садио Мане и Салах вряд ли будут готовы играть все 90 минут после Кубка Африки, но нынешний «Лестер» не выглядит командой, способной прервать эту серию. У «лис» всего две гостевые победы в этом сезоне.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-2) и хорошим коэффициентом 2.05.

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