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Сегодня, 15:38

Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом по вопросу продления контракта. Во вторник, 30 апреля, председатель совета директоров клуба Елена Илюхина сообщила, что тренер подпишет новое соглашение до 2030 года.

Сергей Семак. Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

«Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный — мы вернемся к этому вопросу в конце сезона», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Тренер назвал приятным такое отношение руководства клуба к работе его штаба.

«Думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления», — подчеркнул Семак.

При Семаке «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Источник: ФК
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
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 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
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 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
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 Факел 26 6 9 11 19-28 27
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 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
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