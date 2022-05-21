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«Барселона» — «Вильярреал»: эксперименты Хави помогут Эмери запрыгнуть в еврокубки

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 22 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Обамеянг в матче против «Хетафе».
Фото Global Look Press
Каталонцы опять играют в странный футбол.

22 мая 2022 года в матче 38-го тура ла лиги «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет «Вильярреал». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Команды занимают второе и седьмое места в турнирной таблице соответственно.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Вильярреал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 22 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Коэффициент на победу команды Хави — 2.08, это примерно 48% вероятности. На победу «Вильярреала» можно поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 4.30. (20%).

Обе команды пробили тотал больше 2.5 мяча в половине из десяти последних матчей. Поставить на три и более гола в предстоящей встрече можно за 1.46, на ТМ 2.5 — 2.85.

В восьми из десяти последних игр с участием «Вильярреала» забивали обе команды, у «Барселоны» это произошло в шести из десяти матчей. «Обе забьют» можно взять за 1.43, «обе забьют — нет» — за 2.85.

На то, что «Вильярреал» не проиграет, рекомендуется поставить за 1.80.

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«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 22 мая 2022 года

«Барселона» обеспечила себе второе место, но в конце сезона выглядит разобрано. Даже серия из четырех матчей без поражений вряд ли доставила искреннее удовольствие Хави и болельщикам. В соперниках из более-менее крепких команд были только «Сельта» и «Бетис», но победы над ними сложно назвать стильными или образцовыми.

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Матч 37-го тура против «Хетафе» вообще получился кошмарным. Хави выбрал полуэкспериментальный состав с Депаем и Рики Пучем в полузащите. В итоге случился один из худших матчей сезона — «Барселона» нанесла всего один удар в створ, а xG команды составил 0.2. При этом тренер не особо спешил исправлять ситуацию. Всех сильнейших на поле он так и не выпустил, потому что «Барселона» мыслями уже в отпуске. В четырех из пяти последних играх каталонцы не забивали больше двух мячей — логично взять ИТМ1 (2) за 1.61.

«Вильярреалу», в отличие от «Барсы», в отпуск уходить рано. Лига чемпионов в следующем году им точно не светит, как и Лига Европы. Можно вообще остаться без еврокубков — «Атлетик Бильбао» всего в одном очке позади и может выкинуть «желтую субмарину» из Лиги конференций. «Сосьедаду» Эмери уже проиграл, хотя были теоретические шансы забраться на шестое место. Теперь остается только биться с немотивированной «Барселоной».

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

Судя по матчу против «Хетафе», каталонцы бросили играть. Задача-минимум решена, серебро и Лига чемпионов обеспечены. Хави использует оставшиеся матчи для экспериментов, и последний тур вряд ли станет исключением. А для «Вильярреала» он — как последний бой, от которого зависит, будет ли Эмери играть в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому «Вильярреал», хоть и не на бумаге, выглядит фаворитом — в этом сезоне они и не таких побеждали.

Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.80.

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ФК Вильярреал
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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