«Барселона» — «Вильярреал»: эксперименты Хави помогут Эмери запрыгнуть в еврокубки
22 мая 2022 года в матче 38-го тура ла лиги «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет «Вильярреал». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Команды занимают второе и седьмое места в турнирной таблице соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 22 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Коэффициент на победу команды Хави — 2.08, это примерно 48% вероятности. На победу «Вильярреала» можно поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 4.30. (20%).
Обе команды пробили тотал больше 2.5 мяча в половине из десяти последних матчей. Поставить на три и более гола в предстоящей встрече можно за 1.46, на ТМ 2.5 — 2.85.
В восьми из десяти последних игр с участием «Вильярреала» забивали обе команды, у «Барселоны» это произошло в шести из десяти матчей. «Обе забьют» можно взять за 1.43, «обе забьют — нет» — за 2.85.
На то, что «Вильярреал» не проиграет, рекомендуется поставить за 1.80.
«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 22 мая 2022 года
«Барселона» обеспечила себе второе место, но в конце сезона выглядит разобрано. Даже серия из четырех матчей без поражений вряд ли доставила искреннее удовольствие Хави и болельщикам. В соперниках из более-менее крепких команд были только «Сельта» и «Бетис», но победы над ними сложно назвать стильными или образцовыми.
Матч 37-го тура против «Хетафе» вообще получился кошмарным. Хави выбрал полуэкспериментальный состав с Депаем и Рики Пучем в полузащите. В итоге случился один из худших матчей сезона — «Барселона» нанесла всего один удар в створ, а xG команды составил 0.2. При этом тренер не особо спешил исправлять ситуацию. Всех сильнейших на поле он так и не выпустил, потому что «Барселона» мыслями уже в отпуске. В четырех из пяти последних играх каталонцы не забивали больше двух мячей — логично взять ИТМ1 (2) за 1.61.
«Вильярреалу», в отличие от «Барсы», в отпуск уходить рано. Лига чемпионов в следующем году им точно не светит, как и Лига Европы. Можно вообще остаться без еврокубков — «Атлетик Бильбао» всего в одном очке позади и может выкинуть «желтую субмарину» из Лиги конференций. «Сосьедаду» Эмери уже проиграл, хотя были теоретические шансы забраться на шестое место. Теперь остается только биться с немотивированной «Барселоной».
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»
Судя по матчу против «Хетафе», каталонцы бросили играть. Задача-минимум решена, серебро и Лига чемпионов обеспечены. Хави использует оставшиеся матчи для экспериментов, и последний тур вряд ли станет исключением. А для «Вильярреала» он — как последний бой, от которого зависит, будет ли Эмери играть в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому «Вильярреал», хоть и не на бумаге, выглядит фаворитом — в этом сезоне они и не таких побеждали.
Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0