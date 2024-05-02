РФС невыгодно, чтобы «Балтика» прошла в Суперфинал Кубка

Успех «Балтики», вышедшей в финал Пути регионов FONBET Кубка России, может серьезным образом сказаться на календаре сезона.

Два месяца назад бюро исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и первой лиги. В соответствии с этим документом первые игры пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.

При этом Суперфинал Кубка России запланирован на 2 июня.

Сейчас «Балтика» идет в зоне стыков, занимая 13-е место в чемпионате России, и может выйти в Суперфинал, если в середине мая победит в Калининграде «Спартак». То есть существует теоретический шанс, что 1 июня калининградской команде придется провести ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне, а уже на следующий день выйти на поле в Лужниках.