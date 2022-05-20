«Динамо» — «Сочи»: Шварц будет биться за серебро или выберет БЕТСИТИ Кубок России?
21 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ в битве за серебро «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира — в 16.55 мск. Команды занимают в таблице второе и третье места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 21 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Динамо» можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Сочи» — 3.40 (29%), на ничью — 3.70 (24%).
На то, что южане не проиграют, можно поставить за 1.77.
В шести из десяти последних матчей с участием «Динамо» было забито меньше трех мячей, у «Сочи» это произошло в пяти случаях из десяти. На тотал меньше 2.5 мяча котировка 2.10.
На «обе забьют — нет» коэффициент 2.20, хотя команды обменивались голами с соперниками менее чем в 50% матчей.
На индивидуальный тотал больше 1.5 мяча у «Динамо» котировка 1.94, а у «Сочи» аж 2.60.
Пенальти можно взять за 2.35, пенальти — за 2.95.
«Динамо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 мая 2022 года
«Динамо» приблизилось к историческому результату в РПЛ — москвичи впервые за 28 лет могут взять серебро. Но за последние несколько туров команда Шварца сделала все, чтобы осложнить себе жизнь. Серия без побед у них длится уже четыре матча, при этом играли они против разношерстных команд. Если с ЦСКА или «Крыльями Советов» не зазорно терять очки, то поражение от «Урала» должно было встревожить.
Есть ощущение, что после потерянных шансов на чемпионство и еврокубкового бана «Динамо» стало не так интересно играть в РПЛ. Москвичи вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, и успех там для них еще важнее. Иначе объяснить резкий спад в игре трудно. Особенно это касается обороны — в последних трех играх РПЛ «Урал» и «Локомотив» забили им трижды, а «Крылья Советов» вообще разгромили 5:2. Может, «Сочи» продолжит тренд? ИТБ2 (2.5) можно взять за 6.80.
У южан прекрасный ход — они больше месяца не проигрывают в РПЛ. Плотную борьбу на вершине таблицы они выиграли стабильностью. ЦСКА и «Динамо» переживали не лучшие серии, «Сочи» эта проблема обошла стороной. Но одна сложность все же есть — из-за победы команды Шварца в первом круге играть вничью Федотову нельзя. Из-за личных встреч сочинцы идут третьими.
Гостям нужна победа, но они вряд ли ее добудут — в последних двух турах команда немного выдохлась. Южане в большинстве не дожали «Нижний Новгород» (0:0), развалившемуся ЦСКА забили всего один мяч. «Сочи» доползает до самой важной игры сезона буквально «на бровях».
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»
Динамовцам необходима всего лишь ничья, чтобы официально сделать этот сезон лучшим в современной истории. Южане тоже в шаге от исторического результата, а ведь клубу всего четыре года. Битва будет огненной, но, если Шварц не решит проблемы с обороной, а «Сочи» не раздобудет дополнительную энергию, закончится она без победителя. И это сыграет москвичам на руку.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0