Последний раз москвичи становились вице-чемпионами в 1994-м.

21 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ в битве за серебро «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира — в 16.55 мск. Команды занимают в таблице второе и третье места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Динамо» можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Сочи» — 3.40 (29%), на ничью — 3.70 (24%).

На то, что южане не проиграют, можно поставить за 1.77.

В шести из десяти последних матчей с участием «Динамо» было забито меньше трех мячей, у «Сочи» это произошло в пяти случаях из десяти. На тотал меньше 2.5 мяча котировка 2.10.

На «обе забьют — нет» коэффициент 2.20, хотя команды обменивались голами с соперниками менее чем в 50% матчей.

На индивидуальный тотал больше 1.5 мяча у «Динамо» котировка 1.94, а у «Сочи» аж 2.60.

Пенальти можно взять за 2.35, пенальти — за 2.95.

«Динамо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 мая 2022 года

«Динамо» приблизилось к историческому результату в РПЛ — москвичи впервые за 28 лет могут взять серебро. Но за последние несколько туров команда Шварца сделала все, чтобы осложнить себе жизнь. Серия без побед у них длится уже четыре матча, при этом играли они против разношерстных команд. Если с ЦСКА или «Крыльями Советов» не зазорно терять очки, то поражение от «Урала» должно было встревожить.

Есть ощущение, что после потерянных шансов на чемпионство и еврокубкового бана «Динамо» стало не так интересно играть в РПЛ. Москвичи вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, и успех там для них еще важнее. Иначе объяснить резкий спад в игре трудно. Особенно это касается обороны — в последних трех играх РПЛ «Урал» и «Локомотив» забили им трижды, а «Крылья Советов» вообще разгромили 5:2. Может, «Сочи» продолжит тренд? ИТБ2 (2.5) можно взять за 6.80.

У южан прекрасный ход — они больше месяца не проигрывают в РПЛ. Плотную борьбу на вершине таблицы они выиграли стабильностью. ЦСКА и «Динамо» переживали не лучшие серии, «Сочи» эта проблема обошла стороной. Но одна сложность все же есть — из-за победы команды Шварца в первом круге играть вничью Федотову нельзя. Из-за личных встреч сочинцы идут третьими.

Гостям нужна победа, но они вряд ли ее добудут — в последних двух турах команда немного выдохлась. Южане в большинстве не дожали «Нижний Новгород» (0:0), развалившемуся ЦСКА забили всего один мяч. «Сочи» доползает до самой важной игры сезона буквально «на бровях».

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»

Динамовцам необходима всего лишь ничья, чтобы официально сделать этот сезон лучшим в современной истории. Южане тоже в шаге от исторического результата, а ведь клубу всего четыре года. Битва будет огненной, но, если Шварц не решит проблемы с обороной, а «Сочи» не раздобудет дополнительную энергию, закончится она без победителя. И это сыграет москвичам на руку.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.70.