«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2022 года
16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей: вероятность победы «Урала» — 5%, или коэффициент 18.00. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценена котировкой 1.16 (86%). Ничью можно взять за 8.40 (9%).
Если вдруг Игорь Шалимов сотворит чудо, а вы поставите 1000 рублей на ничью, то потенциальная выплата составит 8400 рублей.
Вполне допустимо, что «Зенит» забьет три и больше мяча — этот индивидуальный тотал хозяев можно взять за 3.20. Обратный исход оценивается в 1.35.
У «Урала» ситуация печальная — даже индивидуальный тотал больше 1 мяча оценивается в 4.70, противоположную ставку можно оформить за 1.15.
Вариант «обе забьют — да» практически исключен, коэффициент на него — 2.33. На «обе забьют — нет» поставить можно с котировкой 1.60.
Вероятность суровых судейских решений в матче оценивается как средняя. Удаление идет с коэффициентом 2.95, пенальти — 2.35. На точку и красную карточку вместе в одном матче можно поставить за 5.50.
Наиболее вероятным точным счетом аналитики считают победу «Зенита» со счетом 2:0 за 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»
Уже очень много лет «Зенит» играет с клубом из Екатеринбурга максимально успешно. Осечка в этом сезоне — не более чем случайность, которая изредка проскакивает во встречах этих команд. Сейчас же для такой непроизвольности не время и не место — борьба за титул в разгаре, «Урал» «Зениту» не соперник.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» в обоих таймах и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0