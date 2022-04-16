16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей: вероятность победы «Урала» — 5%, или коэффициент 18.00. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценена котировкой 1.16 (86%). Ничью можно взять за 8.40 (9%).

Если вдруг Игорь Шалимов сотворит чудо, а вы поставите 1000 рублей на ничью, то потенциальная выплата составит 8400 рублей.

Вполне допустимо, что «Зенит» забьет три и больше мяча — этот индивидуальный тотал хозяев можно взять за 3.20. Обратный исход оценивается в 1.35.

У «Урала» ситуация печальная — даже индивидуальный тотал больше 1 мяча оценивается в 4.70, противоположную ставку можно оформить за 1.15.

Вариант «обе забьют — да» практически исключен, коэффициент на него — 2.33. На «обе забьют — нет» поставить можно с котировкой 1.60.

Вероятность суровых судейских решений в матче оценивается как средняя. Удаление идет с коэффициентом 2.95, пенальти — 2.35. На точку и красную карточку вместе в одном матче можно поставить за 5.50.

Наиболее вероятным точным счетом аналитики считают победу «Зенита» со счетом 2:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Уже очень много лет «Зенит» играет с клубом из Екатеринбурга максимально успешно. Осечка в этом сезоне — не более чем случайность, которая изредка проскакивает во встречах этих команд. Сейчас же для такой непроизвольности не время и не место — борьба за титул в разгаре, «Урал» «Зениту» не соперник.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» в обоих таймах и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.