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«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года
Артем Белинин
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16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей: вероятность победы «Урала» — 5%, или коэффициент 18.00. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценена котировкой 1.16 (86%). Ничью можно взять за 8.40 (9%).

Если вдруг Игорь Шалимов сотворит чудо, а вы поставите 1000 рублей на ничью, то потенциальная выплата составит 8400 рублей.

Вполне допустимо, что «Зенит» забьет три и больше мяча — этот индивидуальный тотал хозяев можно взять за 3.20. Обратный исход оценивается в 1.35.

У «Урала» ситуация печальная — даже индивидуальный тотал больше 1 мяча оценивается в 4.70, противоположную ставку можно оформить за 1.15.

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Вариант «обе забьют — да» практически исключен, коэффициент на него — 2.33. На «обе забьют — нет» поставить можно с котировкой 1.60.

Вероятность суровых судейских решений в матче оценивается как средняя. Удаление идет с коэффициентом 2.95, пенальти — 2.35. На точку и красную карточку вместе в одном матче можно поставить за 5.50.

Наиболее вероятным точным счетом аналитики считают победу «Зенита» со счетом 2:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Уже очень много лет «Зенит» играет с клубом из Екатеринбурга максимально успешно. Осечка в этом сезоне — не более чем случайность, которая изредка проскакивает во встречах этих команд. Сейчас же для такой непроизвольности не время и не место — борьба за титул в разгаре, «Урал» «Зениту» не соперник.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» в обоих таймах и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

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ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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 20 1 3
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