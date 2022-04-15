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«Зенит» — «Урал»: Игорь Шалимов чемпионской гонке не помеха

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой в Грозном.
Второго чуда за сезон не получится.

16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, помогать ему на ВАР будет Владимир Москалев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не дают «Уралу» ни шанса — вероятность победы гостей - 5%, или коэффициент 20.0. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценивается котировкой 1.19 (83%). Ничью можно взять за 6.90 (12%).

Игра может получиться результативной — коэффициент на тотал больше трех мячей - 1.93. Обратный исход можно взять за 1.87.

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Если вдруг вы верите в «Урал» и его силу на выезде, то можете поставить Х2 за 4.90.

Команда из Екатеринбурга не радует голами в этом сезоне, поэтому вряд ли в матче забьют обе команды — поставить на это можно с котировкой 1.63. Если же считаете, что все-таки отличатся обе команды, поставить на это можно за 2.28.

«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 апреля 2022 года

У «Зенита» в последних двух турах получаются своеобразные каникулы. Сначала выезд в Грозный — наверное, исторически самый непростой для питерцев в РПЛ на этот раз был объективно легким. А теперь, в 25-м туре, уже дома сине-бело-голубые примут одного из любимых соперников — «Урал».

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У хозяев есть сразу два повода победить с запасом. Во-первых, нужно исправиться за первые в истории питерско-екатеринбургского противостояния нули в последнем очном матче. Во-вторых, надо добирать очки в чемпионской гонке, потому что «Динамо» никак не отваливается и пару раз прошлось по пяткам Сергею Семаку и его ребятам. У «Зенита» нет иного выхода, кроме как победить, тем более рядовой выезд в Грозный был отработан на классе, что говорит о хорошей форме команды. Поэтому, чтобы не скучать при просмотре практически предрешенного матча, можно взять Ф1 (-1.5) за 1.63.

«Урал» выдал прекрасный отрезок перед Новым годом из шести матчей без поражений, но после сборов что-то надломилось. Теперь у Игоря Шалимова шесть матчей без побед и реальная перспектива вылететь — не лучшая позиция для игры с «Зенитом», пусть в этом сезоне набрать с питерцами очки уже удалось.

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Три гола в шести играх — уральцы так и не починили атаку, да и не очень-то им везет. Ничья с ЦСКА пусть никого не обманывает, смотреть лучше на тренд, а он пока такой, что света в конце екатеринбургского тоннеля не видно. А еще за шесть прошедших туров «Урал» получил три красные карточки — поставить на удаление в будущей игре можно за 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Команды, находящиеся на грани вылета, обычно очень яростно сражаются, но при встрече с соперниками у подножия чемпионства им ничего не гарантировано. У «Зенита» слишком много козырей, чтобы считать его фаворитом: домашнее поле, топовый состав и резерв, отличная форма, которую команда подтвердила в Грозном. Шалимову же и его «Уралу» зацепиться особо не за что — борются (а что им делать?), но одним только желанием Питер не взять.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.75.

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ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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П
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 6
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Зенит

 6
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Спартак

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 15 1 0
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