Второго чуда за сезон не получится.

16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, помогать ему на ВАР будет Владимир Москалев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не дают «Уралу» ни шанса — вероятность победы гостей - 5%, или коэффициент 20.0. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценивается котировкой 1.19 (83%). Ничью можно взять за 6.90 (12%).

Игра может получиться результативной — коэффициент на тотал больше трех мячей - 1.93. Обратный исход можно взять за 1.87.

Если вдруг вы верите в «Урал» и его силу на выезде, то можете поставить Х2 за 4.90.

Команда из Екатеринбурга не радует голами в этом сезоне, поэтому вряд ли в матче забьют обе команды — поставить на это можно с котировкой 1.63. Если же считаете, что все-таки отличатся обе команды, поставить на это можно за 2.28.

«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 апреля 2022 года

У «Зенита» в последних двух турах получаются своеобразные каникулы. Сначала выезд в Грозный — наверное, исторически самый непростой для питерцев в РПЛ на этот раз был объективно легким. А теперь, в 25-м туре, уже дома сине-бело-голубые примут одного из любимых соперников — «Урал».

У хозяев есть сразу два повода победить с запасом. Во-первых, нужно исправиться за первые в истории питерско-екатеринбургского противостояния нули в последнем очном матче. Во-вторых, надо добирать очки в чемпионской гонке, потому что «Динамо» никак не отваливается и пару раз прошлось по пяткам Сергею Семаку и его ребятам. У «Зенита» нет иного выхода, кроме как победить, тем более рядовой выезд в Грозный был отработан на классе, что говорит о хорошей форме команды. Поэтому, чтобы не скучать при просмотре практически предрешенного матча, можно взять Ф1 (-1.5) за 1.63.

«Урал» выдал прекрасный отрезок перед Новым годом из шести матчей без поражений, но после сборов что-то надломилось. Теперь у Игоря Шалимова шесть матчей без побед и реальная перспектива вылететь — не лучшая позиция для игры с «Зенитом», пусть в этом сезоне набрать с питерцами очки уже удалось.

Три гола в шести играх — уральцы так и не починили атаку, да и не очень-то им везет. Ничья с ЦСКА пусть никого не обманывает, смотреть лучше на тренд, а он пока такой, что света в конце екатеринбургского тоннеля не видно. А еще за шесть прошедших туров «Урал» получил три красные карточки — поставить на удаление в будущей игре можно за 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Команды, находящиеся на грани вылета, обычно очень яростно сражаются, но при встрече с соперниками у подножия чемпионства им ничего не гарантировано. У «Зенита» слишком много козырей, чтобы считать его фаворитом: домашнее поле, топовый состав и резерв, отличная форма, которую команда подтвердила в Грозном. Шалимову же и его «Уралу» зацепиться особо не за что — борются (а что им делать?), но одним только желанием Питер не взять.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.75.