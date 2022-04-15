«Зенит» — «Урал»: Игорь Шалимов чемпионской гонке не помеха
16 апреля в матче 25-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Урал». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, помогать ему на ВАР будет Владимир Москалев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не дают «Уралу» ни шанса — вероятность победы гостей - 5%, или коэффициент 20.0. Победа «Зенита» практически неоспорима и оценивается котировкой 1.19 (83%). Ничью можно взять за 6.90 (12%).
Игра может получиться результативной — коэффициент на тотал больше трех мячей - 1.93. Обратный исход можно взять за 1.87.
Если вдруг вы верите в «Урал» и его силу на выезде, то можете поставить Х2 за 4.90.
Команда из Екатеринбурга не радует голами в этом сезоне, поэтому вряд ли в матче забьют обе команды — поставить на это можно с котировкой 1.63. Если же считаете, что все-таки отличатся обе команды, поставить на это можно за 2.28.
«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 апреля 2022 года
У «Зенита» в последних двух турах получаются своеобразные каникулы. Сначала выезд в Грозный — наверное, исторически самый непростой для питерцев в РПЛ на этот раз был объективно легким. А теперь, в 25-м туре, уже дома сине-бело-голубые примут одного из любимых соперников — «Урал».
У хозяев есть сразу два повода победить с запасом. Во-первых, нужно исправиться за первые в истории питерско-екатеринбургского противостояния нули в последнем очном матче. Во-вторых, надо добирать очки в чемпионской гонке, потому что «Динамо» никак не отваливается и пару раз прошлось по пяткам Сергею Семаку и его ребятам. У «Зенита» нет иного выхода, кроме как победить, тем более рядовой выезд в Грозный был отработан на классе, что говорит о хорошей форме команды. Поэтому, чтобы не скучать при просмотре практически предрешенного матча, можно взять Ф1 (-1.5) за 1.63.
«Урал» выдал прекрасный отрезок перед Новым годом из шести матчей без поражений, но после сборов что-то надломилось. Теперь у Игоря Шалимова шесть матчей без побед и реальная перспектива вылететь — не лучшая позиция для игры с «Зенитом», пусть в этом сезоне набрать с питерцами очки уже удалось.
Три гола в шести играх — уральцы так и не починили атаку, да и не очень-то им везет. Ничья с ЦСКА пусть никого не обманывает, смотреть лучше на тренд, а он пока такой, что света в конце екатеринбургского тоннеля не видно. А еще за шесть прошедших туров «Урал» получил три красные карточки — поставить на удаление в будущей игре можно за 2.95.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»
Команды, находящиеся на грани вылета, обычно очень яростно сражаются, но при встрече с соперниками у подножия чемпионства им ничего не гарантировано. У «Зенита» слишком много козырей, чтобы считать его фаворитом: домашнее поле, топовый состав и резерв, отличная форма, которую команда подтвердила в Грозном. Шалимову же и его «Уралу» зацепиться особо не за что — борются (а что им делать?), но одним только желанием Питер не взять.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0