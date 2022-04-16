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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фанаты «Спартака».

Самый титулованный клуб России в 25-м туре РПЛ встретится с «Рубином» Леонида Слуцкого, которому после каждого матча пророчат увольнение. Игра состоится 16 апреля 2022 года на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 мск под присмотром арбитра Павла Кукуяна. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что казанцы покинут Москву на щите без набранных очков. На победу команды Слуцкого доступен коэффициент 8.60 (11% вероятности исхода). На «Спартак» же можно поставить с невысокой котировкой 1.39 (71%). Средние показатели — на ничью, коэффициент — 5.00 (18%).

«Рубин» не побеждает пять игр подряд, но если это наконец произойдет, то ставка в 1000 рублей принесет ее автору выплату 8600 рублей.

Красно-белые сами только в прошлом туре против «Арсенала» прервали серию неудач, так что казанцы могут рассчитывать хотя бы на ничью. На то, что гости не проиграют, коэффициент очень приличный — 3.20. Но можно подстраховаться еще сильнее и поставить на «Рубин» с форой (+1.5) за 1.73.

Фанаты, которые пойдут на стадион в ожидании множества голов, могут расслабиться — команды вряд ли устроят феерию. На тотал больше 2.5 гола коэффициент — 1.77.

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Так как соперникам очень нужны очки, за них они даже готовы будут пролить кровь. А кровь — это всегда скандал и удаления. На красную карточку котировка 2.95. А на пенальти, который может поспособствовать удалению, — 2.35.

Слегка удивительно, но наиболее вероятный точный счет по итогам матча — 2:0 в пользу «Спартака» (6.20). На минимальную победу хозяев коэффициент 6.60, а на ничью 1:1 — 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка Англии 16 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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