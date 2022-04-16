Самый титулованный клуб России в 25-м туре РПЛ встретится с «Рубином» Леонида Слуцкого, которому после каждого матча пророчат увольнение. Игра состоится 16 апреля 2022 года на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 мск под присмотром арбитра Павла Кукуяна. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что казанцы покинут Москву на щите без набранных очков. На победу команды Слуцкого доступен коэффициент 8.60 (11% вероятности исхода). На «Спартак» же можно поставить с невысокой котировкой 1.39 (71%). Средние показатели — на ничью, коэффициент — 5.00 (18%).

«Рубин» не побеждает пять игр подряд, но если это наконец произойдет, то ставка в 1000 рублей принесет ее автору выплату 8600 рублей.

Красно-белые сами только в прошлом туре против «Арсенала» прервали серию неудач, так что казанцы могут рассчитывать хотя бы на ничью. На то, что гости не проиграют, коэффициент очень приличный — 3.20. Но можно подстраховаться еще сильнее и поставить на «Рубин» с форой (+1.5) за 1.73.

Фанаты, которые пойдут на стадион в ожидании множества голов, могут расслабиться — команды вряд ли устроят феерию. На тотал больше 2.5 гола коэффициент — 1.77.

Так как соперникам очень нужны очки, за них они даже готовы будут пролить кровь. А кровь — это всегда скандал и удаления. На красную карточку котировка 2.95. А на пенальти, который может поспособствовать удалению, — 2.35.

Слегка удивительно, но наиболее вероятный точный счет по итогам матча — 2:0 в пользу «Спартака» (6.20). На минимальную победу хозяев коэффициент 6.60, а на ничью 1:1 — 8.50.