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Сегодня, 19:15

«Реал Сосьедад» — «Бетис»: где смотреть матч Примеры 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Бетис» 15 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Исак («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

Одно из главных событий 32-го тура чемпионата Испании — встреча «Реал Сосьедада» и «Бетиса», двух конкурентов за топ-5 и место в Лиге чемпионов. Матч на стадионе «Аноэта» пройдет 15 апреля 2022 года в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе Okko sport.

Испания. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Реал Сосьедада» — 2.14, примерно 45% вероятности. Выигрыш «Бетиса» оценен в 3.60 (27%). Ничью можно оформить с чуть меньшей котировкой 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 2 140.

Для подстраховки вы можете взять один из вариантов результатов с форой, на них традиционно представлена широкая линия.

• Ф1 (-1) идет за 3.00;

• Ф1 (+1) — за 1.11;

• Ф2 (-1) — за 6.50;

• Ф2 (+1) — за 1.39.

«Бетис» — одна из самых забивных команд Примеры, «Сосьедад», наоборот, отличился меньше «Леванте» из зоны вылета. Поэтому аналитики не ожидают сильно результативной игры. Тотал больше двух голов идет с коэффициентом 1.50, больше трех — 2.75.

Юсуф Языджи и&nbsp;Хесус Медина (ЦСКА). «Уфа» — ЦСКА: Языджи пригвоздит соперника к зоне вылета

Несмотря на статистику, котировки на мячи хозяев ниже. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у «Реал Сосьедада» можно оформить за 2.10, меньше — за 1.73. Возможность трех мячей оценивается увесистыми 4.70.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Бетис» предложен с котировкой 3.00, обратную ставку можно взять за 1.39.

Линия на пенальти в матче доступна за 2.95, отсутствие 11-метрового — за 1.37. В удаление верят еще меньше: наличие красной карточки оценено в 3.70, обратную ставку можно сделать за 1.25.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

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