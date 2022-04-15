«Реал Сосьедад» — «Бетис»: где смотреть матч Примеры 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Одно из главных событий 32-го тура чемпионата Испании — встреча «Реал Сосьедада» и «Бетиса», двух конкурентов за топ-5 и место в Лиге чемпионов. Матч на стадионе «Аноэта» пройдет 15 апреля 2022 года в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе Okko sport.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Реал Сосьедада» — 2.14, примерно 45% вероятности. Выигрыш «Бетиса» оценен в 3.60 (27%). Ничью можно оформить с чуть меньшей котировкой 3.40 (28%).
Ставка в 1 000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 2 140.
Для подстраховки вы можете взять один из вариантов результатов с форой, на них традиционно представлена широкая линия.
• Ф1 (-1) идет за 3.00;
• Ф1 (+1) — за 1.11;
• Ф2 (-1) — за 6.50;
• Ф2 (+1) — за 1.39.
«Бетис» — одна из самых забивных команд Примеры, «Сосьедад», наоборот, отличился меньше «Леванте» из зоны вылета. Поэтому аналитики не ожидают сильно результативной игры. Тотал больше двух голов идет с коэффициентом 1.50, больше трех — 2.75.
Несмотря на статистику, котировки на мячи хозяев ниже. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у «Реал Сосьедада» можно оформить за 2.10, меньше — за 1.73. Возможность трех мячей оценивается увесистыми 4.70.
Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Бетис» предложен с котировкой 3.00, обратную ставку можно взять за 1.39.
Линия на пенальти в матче доступна за 2.95, отсутствие 11-метрового — за 1.37. В удаление верят еще меньше: наличие красной карточки оценено в 3.70, обратную ставку можно сделать за 1.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0