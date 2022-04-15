Реал Сосьедад

Одно из главных событий 32-го тура чемпионата Испании — встреча «Реал Сосьедада» и «Бетиса», двух конкурентов за топ-5 и место в Лиге чемпионов. Матч на стадионе «Аноэта» пройдет 15 апреля 2022 года в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе Okko sport.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Реал Сосьедада» — 2.14, примерно 45% вероятности. Выигрыш «Бетиса» оценен в 3.60 (27%). Ничью можно оформить с чуть меньшей котировкой 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 2 140.

Для подстраховки вы можете взять один из вариантов результатов с форой, на них традиционно представлена широкая линия.

• Ф1 (-1) идет за 3.00;

• Ф1 (+1) — за 1.11;

• Ф2 (-1) — за 6.50;

• Ф2 (+1) — за 1.39.

«Бетис» — одна из самых забивных команд Примеры, «Сосьедад», наоборот, отличился меньше «Леванте» из зоны вылета. Поэтому аналитики не ожидают сильно результативной игры. Тотал больше двух голов идет с коэффициентом 1.50, больше трех — 2.75.

Несмотря на статистику, котировки на мячи хозяев ниже. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у «Реал Сосьедада» можно оформить за 2.10, меньше — за 1.73. Возможность трех мячей оценивается увесистыми 4.70.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Бетис» предложен с котировкой 3.00, обратную ставку можно взять за 1.39.

Линия на пенальти в матче доступна за 2.95, отсутствие 11-метрового — за 1.37. В удаление верят еще меньше: наличие красной карточки оценено в 3.70, обратную ставку можно сделать за 1.25.