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Сегодня, 17:15

Эксперты оценили шансы «Спартака» разбить «Зенит» в матче Суперкубка России

Евгений Коростелев
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Сергей Семак, «Зенит».
Фото Global Look Press

9 июля состоится первый матч нового сезона в российском футболе. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Зенита» победить значительно выше. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, это примерно 66% вероятности исхода. Успех «Спартака» идет за огромные 6.30 (13%), ничья — за 4.60 (21%).

На то, что трофей поднимут футболисты клуба из Санкт-Петербурга, котировка 1.27. На спартаковцев коэффициент 4.00.

Считаете, что красно-белые, как и в последнем матче команд, выстоят и не проиграют? Х2 идет за 2.65.

Аналитики убеждены, что игра получится результативной: на ТБ 2.5 можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.

Зелимхан Бакаев (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Бакаев не даст Абаскалю выиграть первый трофей в России

В случае, если матч завершится в дополнительное время, ваша ставка на такой исход умножится на коэффициент 6.40. Победу «Зенита» в овертайме предлагается оформить за 9.60, «Спартака» — за 19.0.

На серию пенальти котировка 10.0, на успех каждой команды таким методом — по 20.0.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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