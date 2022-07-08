Эксперты оценили шансы «Спартака» разбить «Зенит» в матче Суперкубка России

9 июля состоится первый матч нового сезона в российском футболе. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Зенита» победить значительно выше. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, это примерно 66% вероятности исхода. Успех «Спартака» идет за огромные 6.30 (13%), ничья — за 4.60 (21%).

На то, что трофей поднимут футболисты клуба из Санкт-Петербурга, котировка 1.27. На спартаковцев коэффициент 4.00.

Считаете, что красно-белые, как и в последнем матче команд, выстоят и не проиграют? Х2 идет за 2.65.

Аналитики убеждены, что игра получится результативной: на ТБ 2.5 можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.

В случае, если матч завершится в дополнительное время, ваша ставка на такой исход умножится на коэффициент 6.40. Победу «Зенита» в овертайме предлагается оформить за 9.60, «Спартака» — за 19.0.

На серию пенальти котировка 10.0, на успех каждой команды таким методом — по 20.0.