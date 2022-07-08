Эксперты оценили шансы «Спартака» разбить «Зенит» в матче Суперкубка России
9 июля состоится первый матч нового сезона в российском футболе. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Зенита» победить значительно выше. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, это примерно 66% вероятности исхода. Успех «Спартака» идет за огромные 6.30 (13%), ничья — за 4.60 (21%).
На то, что трофей поднимут футболисты клуба из Санкт-Петербурга, котировка 1.27. На спартаковцев коэффициент 4.00.
Считаете, что красно-белые, как и в последнем матче команд, выстоят и не проиграют? Х2 идет за 2.65.
Аналитики убеждены, что игра получится результативной: на ТБ 2.5 можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.
В случае, если матч завершится в дополнительное время, ваша ставка на такой исход умножится на коэффициент 6.40. Победу «Зенита» в овертайме предлагается оформить за 9.60, «Спартака» — за 19.0.
На серию пенальти котировка 10.0, на успех каждой команды таким методом — по 20.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -