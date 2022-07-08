Соболев или Сергеев: кто забьет больше в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»?
9 июля «Зенит» и «Спартак» в первом матче сезона разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Зенит». На победу питерцев в основное время можно поставить за 1.52, это примерно 65% вероятности исхода. В «Спартак» веры меньше, его успех идет за 7.00 (14%), ничья — за 4.60 (21%).
«Спорт-Экспресс» совместно с экспертами букмекерской компании БЕТСИТИ поразмышлял, каким этот важнейший матч будет для главных звезд обоих клубов.
Лучшие шансы забить в игре у Ивана Сергеева и Александра Соболева — на гол кого-то из этой пары можно поставить за 1.77. Чуть хуже шансы у пары Бакаев — Промес: их точный удар оценивается котировкой 1.86.
Наиболее вероятен персональный гол форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева — 2.50.
С меньшей вероятностью отличатся бразильцы Малком и Клаудиньо — 3.30 и 3.40.
В «Спартаке» ближе всех к успеху Александр Соболев — на его гол можно поставить за 3.50. Второй после форварда — Квинси Промес за 4.00.
Матч ожидается результативный: коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.
Считаете, что в игре случится что-то необычное вроде удаления вратаря? Такая линия увеличит сумму ставки в 20 раз.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -