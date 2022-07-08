Соболев или Сергеев: кто забьет больше в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»?

9 июля «Зенит» и «Спартак» в первом матче сезона разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Зенит». На победу питерцев в основное время можно поставить за 1.52, это примерно 65% вероятности исхода. В «Спартак» веры меньше, его успех идет за 7.00 (14%), ничья — за 4.60 (21%).

«Спорт-Экспресс» совместно с экспертами букмекерской компании БЕТСИТИ поразмышлял, каким этот важнейший матч будет для главных звезд обоих клубов.

Лучшие шансы забить в игре у Ивана Сергеева и Александра Соболева — на гол кого-то из этой пары можно поставить за 1.77. Чуть хуже шансы у пары Бакаев — Промес: их точный удар оценивается котировкой 1.86.

Наиболее вероятен персональный гол форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева — 2.50.

С меньшей вероятностью отличатся бразильцы Малком и Клаудиньо — 3.30 и 3.40.

В «Спартаке» ближе всех к успеху Александр Соболев — на его гол можно поставить за 3.50. Второй после форварда — Квинси Промес за 4.00.

Матч ожидается результативный: коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

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