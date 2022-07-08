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Сегодня, 19:15

Соболев или Сергеев: кто забьет больше в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен, «Зенит».
Фото Global Look Press

9 июля «Зенит» и «Спартак» в первом матче сезона разыграют Суперкубок России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Зенит». На победу питерцев в основное время можно поставить за 1.52, это примерно 65% вероятности исхода. В «Спартак» веры меньше, его успех идет за 7.00 (14%), ничья — за 4.60 (21%).

«Спорт-Экспресс» совместно с экспертами букмекерской компании БЕТСИТИ поразмышлял, каким этот важнейший матч будет для главных звезд обоих клубов.

Лучшие шансы забить в игре у Ивана Сергеева и Александра Соболева — на гол кого-то из этой пары можно поставить за 1.77. Чуть хуже шансы у пары Бакаев — Промес: их точный удар оценивается котировкой 1.86.

Зелимхан Бакаев (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Бакаев не даст Абаскалю выиграть первый трофей в России

Наиболее вероятен персональный гол форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева — 2.50.

С меньшей вероятностью отличатся бразильцы Малком и Клаудиньо — 3.30 и 3.40.

В «Спартаке» ближе всех к успеху Александр Соболев — на его гол можно поставить за 3.50. Второй после форварда — Квинси Промес за 4.00.

Матч ожидается результативный: коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

Считаете, что в игре случится что-то необычное вроде удаления вратаря? Такая линия увеличит сумму ставки в 20 раз.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Эксперты оценили шансы «Спартака» разбить «Зенит» в матче Суперкубка России
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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