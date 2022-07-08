«Торпедо» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 9 июля 2022 года
Команды продолжают подготовку к сезону. 9 июля в товарищеском матче встретятся новички РПЛ — «Торпедо» примет «Факел». Игра состоится в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и начнется в 11.00 по московскому времени. Пройдет она в закрытом режиме без болельщиков.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что больше шансов на победу у номинальных хозяев. Поставить на успех «Торпедо» можно за 2.36, это примерно 42% вероятности. Котировка на команду из Воронежа — 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (25%).
При ставке в 1000 рублей на успех «Факела» в случае его успеха выплата составит 3000 рублей.
Если верите в воронежцев, вариант «гости не проиграют» идет за 1.55.
Матч ожидается равный, поэтому имеет смысл подстраховаться при помощи форы — например, можно забрать Ф1(0) за 1.68 или Ф2(0) за 2.10.
Ставка «обе забьют» заходила в четырех из десяти последних игр «Факела» и в восьми из десяти прошедших матчей «Торпедо». Если верите, что соперники сыграют результативно, поставьте на это за 1.73. Обратный исход оценивается в 2.00.
В половине из прошедших десяти матчей воронежцев зашел «верх», у «Торпедо» таких игр было семь. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Факел»
«Торпедо» монструозно готовится к сезону — пожалуй, москвичи провели больше всех товарищеских матчей за прошедший июнь. Помимо того, что они устроили шесть встреч, так еще ни разу не проиграли — правда, ни одной сухой победы у них не было. «Факел» куда менее успешен — всего два товарищеских матча, и в обоих ощутимые поражения. Вряд ли «Торпедо» — подходящий соперник, чтобы наконец выиграть.
Рекомендуемая ставка: победа «Торпедо» за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -