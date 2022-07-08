Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 9 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Факел» 9 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Торпедо» против «СКА-Хабаровска».
Фото Официальная группа «Торпедо» ВК.

Команды продолжают подготовку к сезону. 9 июля в товарищеском матче встретятся новички РПЛ — «Торпедо» примет «Факел». Игра состоится в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и начнется в 11.00 по московскому времени. Пройдет она в закрытом режиме без болельщиков.

Игроки &laquo;Сочи&raquo; на&nbsp;тренировке. «Химки» — «Сочи»: южан ждет первая победа без Кассьерры и Родриго?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что больше шансов на победу у номинальных хозяев. Поставить на успех «Торпедо» можно за 2.36, это примерно 42% вероятности. Котировка на команду из Воронежа — 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (25%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Факела» в случае его успеха выплата составит 3000 рублей.

Если верите в воронежцев, вариант «гости не проиграют» идет за 1.55.

Матч ожидается равный, поэтому имеет смысл подстраховаться при помощи форы — например, можно забрать Ф1(0) за 1.68 или Ф2(0) за 2.10.

Ставка «обе забьют» заходила в четырех из десяти последних игр «Факела» и в восьми из десяти прошедших матчей «Торпедо». Если верите, что соперники сыграют результативно, поставьте на это за 1.73. Обратный исход оценивается в 2.00.

В половине из прошедших десяти матчей воронежцев зашел «верх», у «Торпедо» таких игр было семь. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.20.

Зелимхан Бакаев (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Бакаев не даст Абаскалю выиграть первый трофей в России

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Факел»

«Торпедо» монструозно готовится к сезону — пожалуй, москвичи провели больше всех товарищеских матчей за прошедший июнь. Помимо того, что они устроили шесть встреч, так еще ни разу не проиграли — правда, ни одной сухой победы у них не было. «Факел» куда менее успешен — всего два товарищеских матча, и в обоих ощутимые поражения. Вряд ли «Торпедо» — подходящий соперник, чтобы наконец выиграть.

Рекомендуемая ставка: победа «Торпедо» за 2.36.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Как правильно выбрать подержанный автомобиль? 5 советов от автоэксперта
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч легенд 8 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости