Команды продолжают подготовку к сезону. 9 июля в товарищеском матче встретятся новички РПЛ — «Торпедо» примет «Факел». Игра состоится в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и начнется в 11.00 по московскому времени. Пройдет она в закрытом режиме без болельщиков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что больше шансов на победу у номинальных хозяев. Поставить на успех «Торпедо» можно за 2.36, это примерно 42% вероятности. Котировка на команду из Воронежа — 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (25%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Факела» в случае его успеха выплата составит 3000 рублей.

Если верите в воронежцев, вариант «гости не проиграют» идет за 1.55.

Матч ожидается равный, поэтому имеет смысл подстраховаться при помощи форы — например, можно забрать Ф1(0) за 1.68 или Ф2(0) за 2.10.

Ставка «обе забьют» заходила в четырех из десяти последних игр «Факела» и в восьми из десяти прошедших матчей «Торпедо». Если верите, что соперники сыграют результативно, поставьте на это за 1.73. Обратный исход оценивается в 2.00.

В половине из прошедших десяти матчей воронежцев зашел «верх», у «Торпедо» таких игр было семь. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Факел»

«Торпедо» монструозно готовится к сезону — пожалуй, москвичи провели больше всех товарищеских матчей за прошедший июнь. Помимо того, что они устроили шесть встреч, так еще ни разу не проиграли — правда, ни одной сухой победы у них не было. «Факел» куда менее успешен — всего два товарищеских матча, и в обоих ощутимые поражения. Вряд ли «Торпедо» — подходящий соперник, чтобы наконец выиграть.

Рекомендуемая ставка: победа «Торпедо» за 2.36.