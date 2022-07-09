«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Сенникова на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
«Зенит» и «Спартак» проведут первый официальный матч сезона-2022/23 и разыграют между собой Суперкубок России: команда Сергея Семака выиграла чемпионство в прошлом году, красно-белые — Кубок России. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Владимир Москалев. За час до стартового свистка прямая трансляция начнется на сайте matchtv.ru, чуть позже — на телеканале «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Зенита» больше шансов забрать первый трофей нового сезона: коэффициент на победу сине-бело-голубых в основное время — 1.57, примерно 62% вероятности. Поставить на победу красно-белых можно с котировкой 6.40 (16%). Ничья идет за 4.30 (22%).
Прогнозом на матч Суперкубка поделился Дмитрий Сенников. Экс-защитник «Локомотива» и сборной России полагает, что наиболее надежный вариант, — взять голы от обеих команд.
«Результат в борьбе за Суперкубок — это всегда неожиданность. Однако, конечно, преимущество у «Зенита» и по подбору игроков, и по фактору домашней арены. Думаю, что у петербуржцев больше шансов на победу.
При этом, как показали товарищеские игры, у «Зенита» есть проблемы в обороне, так что у «Спартака» будет шанс забить.
Команды атакующие, понятно, что все ждут голов, в обеих командах есть исполнители. Может быть, игра дойдет до серии пенальти. Но более вероятный вариант, что обе забьют", — цитирует Сенникова Metaratings.
Вариант «обе команды забьют» в букмекерской компании БЕТСИТИ можно взять за коэффициент 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -