«Зенит» и «Спартак» проведут первый официальный матч сезона-2022/23 и разыграют между собой Суперкубок России: команда Сергея Семака выиграла чемпионство в прошлом году, красно-белые — Кубок России. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Владимир Москалев. За час до стартового свистка прямая трансляция начнется на сайте matchtv.ru, чуть позже — на телеканале «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Зенита» больше шансов забрать первый трофей нового сезона: коэффициент на победу сине-бело-голубых в основное время — 1.57, примерно 62% вероятности. Поставить на победу красно-белых можно с котировкой 6.40 (16%). Ничья идет за 4.30 (22%).

Прогнозом на матч Суперкубка поделился Дмитрий Сенников. Экс-защитник «Локомотива» и сборной России полагает, что наиболее надежный вариант, — взять голы от обеих команд.

«Результат в борьбе за Суперкубок — это всегда неожиданность. Однако, конечно, преимущество у «Зенита» и по подбору игроков, и по фактору домашней арены. Думаю, что у петербуржцев больше шансов на победу.

При этом, как показали товарищеские игры, у «Зенита» есть проблемы в обороне, так что у «Спартака» будет шанс забить.

Команды атакующие, понятно, что все ждут голов, в обеих командах есть исполнители. Может быть, игра дойдет до серии пенальти. Но более вероятный вариант, что обе забьют", — цитирует Сенникова Metaratings.

Вариант «обе команды забьют» в букмекерской компании БЕТСИТИ можно взять за коэффициент 1.73.