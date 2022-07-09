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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Сенникова на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года

Прогноз экспертов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Семак и Анатолий Тимощук.
Фото Global Look Press

«Зенит» и «Спартак» проведут первый официальный матч сезона-2022/23 и разыграют между собой Суперкубок России: команда Сергея Семака выиграла чемпионство в прошлом году, красно-белые — Кубок России. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Владимир Москалев. За час до стартового свистка прямая трансляция начнется на сайте matchtv.ru, чуть позже — на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Зенита» больше шансов забрать первый трофей нового сезона: коэффициент на победу сине-бело-голубых в основное время — 1.57, примерно 62% вероятности. Поставить на победу красно-белых можно с котировкой 6.40 (16%). Ничья идет за 4.30 (22%).

Прогнозом на матч Суперкубка поделился Дмитрий Сенников. Экс-защитник «Локомотива» и сборной России полагает, что наиболее надежный вариант, — взять голы от обеих команд.

«Результат в борьбе за Суперкубок — это всегда неожиданность. Однако, конечно, преимущество у «Зенита» и по подбору игроков, и по фактору домашней арены. Думаю, что у петербуржцев больше шансов на победу.

При этом, как показали товарищеские игры, у «Зенита» есть проблемы в обороне, так что у «Спартака» будет шанс забить.

Квинси Промес, &laquo;Спартак&raquo;. Суперкубок в Санкт-Петербурге — плюс для «Спартака». И шанс поквитаться за несправедливость

Команды атакующие, понятно, что все ждут голов, в обеих командах есть исполнители. Может быть, игра дойдет до серии пенальти. Но более вероятный вариант, что обе забьют", — цитирует Сенникова Metaratings.

Вариант «обе команды забьют» в букмекерской компании БЕТСИТИ можно взять за коэффициент 1.73.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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