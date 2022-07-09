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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Суперкубка России 9 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Клаудиньо, «Зенит».
Фото Global Look Press

9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» его разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности исхода. Успех «Спартака» в основное время доступен за 7.00 (14%), ничья — за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых принесет 7000 рублей и чистую прибыль в 6000 рублей.

Вариант «Спартак» не проиграет" идет за 2.65. Последний матч в Москве завершился вничью — 1:1.

Кто заберет титул с учетом основного, дополнительного времени и серии пенальти? На красно-белых котировка 3.90, на сине-бело-голубых — 1.28.

Если верите, что матч получится результативным, возьмите ТБ 2.5 гола за 1.75. На противоположный исход котировка 2.15.

Сыграет ли вариант «обе забьют»? В последних пяти матчах соперники обменивались голами. На положительный исход коэффициент 1.86, на отрицательный — 1.94.

Квинси Промес, &laquo;Спартак&raquo;. Суперкубок в Санкт-Петербурге — плюс для «Спартака». И шанс поквитаться за несправедливость

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, точных счета намекают на абсолютное преимущество «Зенита»:

  • победа 2:0 идет за 7.00;

  • успех 1:0 — за 7.10;

  • варианты 1:1 и 2:1 в пользу сине-бело-голубых оценены одинаково — в 7.90.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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