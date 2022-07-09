«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Суперкубка России 9 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» его разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности исхода. Успех «Спартака» в основное время доступен за 7.00 (14%), ничья — за 4.20 (22%).
Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых принесет 7000 рублей и чистую прибыль в 6000 рублей.
Вариант «Спартак» не проиграет" идет за 2.65. Последний матч в Москве завершился вничью — 1:1.
Кто заберет титул с учетом основного, дополнительного времени и серии пенальти? На красно-белых котировка 3.90, на сине-бело-голубых — 1.28.
Если верите, что матч получится результативным, возьмите ТБ 2.5 гола за 1.75. На противоположный исход котировка 2.15.
Сыграет ли вариант «обе забьют»? В последних пяти матчах соперники обменивались голами. На положительный исход коэффициент 1.86, на отрицательный — 1.94.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, точных счета намекают на абсолютное преимущество «Зенита»:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -