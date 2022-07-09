9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» его разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности исхода. Успех «Спартака» в основное время доступен за 7.00 (14%), ничья — за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых принесет 7000 рублей и чистую прибыль в 6000 рублей.

Вариант «Спартак» не проиграет" идет за 2.65. Последний матч в Москве завершился вничью — 1:1.

Кто заберет титул с учетом основного, дополнительного времени и серии пенальти? На красно-белых котировка 3.90, на сине-бело-голубых — 1.28.

Если верите, что матч получится результативным, возьмите ТБ 2.5 гола за 1.75. На противоположный исход котировка 2.15.

Сыграет ли вариант «обе забьют»? В последних пяти матчах соперники обменивались голами. На положительный исход коэффициент 1.86, на отрицательный — 1.94.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, точных счета намекают на абсолютное преимущество «Зенита»: