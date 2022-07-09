Футбольный сезон в России откроется 9 июля 2022 года. В первом официальном матче «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», она начнется за час до матча.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу «Зенита» в основное время — 1.52, примерно 64% вероятности. Успех «Спартака» идет за 7.00 (14%). На ничью предложена котировка 4.20 (22%).

Верите, что красно-белые обыграют соперника в основное время? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае выигрыша принесет 7000 рублей, чистая прибыль составит 6000 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, итога основного времени говорят о большом преимуществе команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.00;

• успех 1:0 — за 7.10;

• за 7.90 предложены победа хозяев 2:1 и ничья 1:1.

Игры между «Зенитом» и «Спартаком» нередко получаются результативными: например, в сезоне 2021/22 сине-бело-голубые разобрали москвичей 7:1 в 12-м туре РПЛ. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.59, ИТМ1 (1.5) идет за 2.36. Этот же рынок на красно-белых оценен в 3.80 и 1.26 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Ждете забитых мячей от обеих команд? Обмен голами идет с котировкой 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Команды провели достаточно много товарищеских матчей: «Зенит» бился в Кубке Матч Премьер и сразился с «Црвеной Звездой», «Спартак» ограничился играми с клубами из ФНЛ. Тренеры достаточно много экспериментировали с составами, но добивались положительных результатов — важные игроки явно находятся в неплохой форме. Для матчей «Зенита» и «Спартака» в последние годы характерны забитые мячи от обеих команд: так было в пяти подряд очных встречах и в шести из 10 последних матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.