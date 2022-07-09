«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
Футбольный сезон в России откроется 9 июля 2022 года. В первом официальном матче «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», она начнется за час до матча.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу «Зенита» в основное время — 1.52, примерно 64% вероятности. Успех «Спартака» идет за 7.00 (14%). На ничью предложена котировка 4.20 (22%).
Верите, что красно-белые обыграют соперника в основное время? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае выигрыша принесет 7000 рублей, чистая прибыль составит 6000 рублей.
Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, итога основного времени говорят о большом преимуществе команды Сергея Семака:
• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.00;
• успех 1:0 — за 7.10;
• за 7.90 предложены победа хозяев 2:1 и ничья 1:1.
Игры между «Зенитом» и «Спартаком» нередко получаются результативными: например, в сезоне 2021/22 сине-бело-голубые разобрали москвичей 7:1 в 12-м туре РПЛ. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.59, ИТМ1 (1.5) идет за 2.36. Этот же рынок на красно-белых оценен в 3.80 и 1.26 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.
Ждете забитых мячей от обеих команд? Обмен голами идет с котировкой 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»
Команды провели достаточно много товарищеских матчей: «Зенит» бился в Кубке Матч Премьер и сразился с «Црвеной Звездой», «Спартак» ограничился играми с клубами из ФНЛ. Тренеры достаточно много экспериментировали с составами, но добивались положительных результатов — важные игроки явно находятся в неплохой форме. Для матчей «Зенита» и «Спартака» в последние годы характерны забитые мячи от обеих команд: так было в пяти подряд очных встречах и в шести из 10 последних матчей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -