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«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года

Прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия («Спартак»).
Фото Global Look Press

Футбольный сезон в России откроется 9 июля 2022 года. В первом официальном матче «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», она начнется за час до матча.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу «Зенита» в основное время — 1.52, примерно 64% вероятности. Успех «Спартака» идет за 7.00 (14%). На ничью предложена котировка 4.20 (22%).

Верите, что красно-белые обыграют соперника в основное время? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае выигрыша принесет 7000 рублей, чистая прибыль составит 6000 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, итога основного времени говорят о большом преимуществе команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.00;

• успех 1:0 — за 7.10;

• за 7.90 предложены победа хозяев 2:1 и ничья 1:1.

Игры между «Зенитом» и «Спартаком» нередко получаются результативными: например, в сезоне 2021/22 сине-бело-голубые разобрали москвичей 7:1 в 12-м туре РПЛ. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.59, ИТМ1 (1.5) идет за 2.36. Этот же рынок на красно-белых оценен в 3.80 и 1.26 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Ждете забитых мячей от обеих команд? Обмен голами идет с котировкой 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

Квинси Промес, &laquo;Спартак&raquo;. Суперкубок в Санкт-Петербурге — плюс для «Спартака». И шанс поквитаться за несправедливость

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Команды провели достаточно много товарищеских матчей: «Зенит» бился в Кубке Матч Премьер и сразился с «Црвеной Звездой», «Спартак» ограничился играми с клубами из ФНЛ. Тренеры достаточно много экспериментировали с составами, но добивались положительных результатов — важные игроки явно находятся в неплохой форме. Для матчей «Зенита» и «Спартака» в последние годы характерны забитые мячи от обеих команд: так было в пяти подряд очных встречах и в шести из 10 последних матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Соболев или Сергеев: кто забьет больше в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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