6 апреля на арене «Эстадио де ла Серамика» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет грозную «Баварию». Стартовый свисток в исполнении арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 22.00 по Москве. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены — шансы победить выше у «Баварии». На успех мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.54 (вероятность — 64%), на «Вильярреал» — 6.00 (16%), на ничью — 4.50 (20%).

Ставка в сумме 1000 рублей на возможную сенсационную победу хозяев принесет счастливчику 6000 рублей.

Но можно подстраховаться и поставить на то, что «желтая субмарина» не проиграет. На этот исход доступен коэффициент 2.60.

Роберт Левандовски — один из лучших игроков центра штрафной, который любит потолкаться за мяч. Любое его падение и последующий пенальти приумножат ставку в 2.4 раза. А вот удаление за коэффициент 4.00 может оказаться еще более выгодным вариантом.

Аналитики считают, что в двух из трех самых популярных вариантах итогового счета будет забито меньше 2.5 гола:

1:2 — за котировку 7.80;

1:1 — за 8.10;

0:2 — за 8.20.