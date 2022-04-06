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Сегодня, 19:15

«Вильярреал» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лерой Сане, «Бавария».
Фото Global Look Press

6 апреля на арене «Эстадио де ла Серамика» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет грозную «Баварию». Стартовый свисток в исполнении арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 22.00 по Москве. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены — шансы победить выше у «Баварии». На успех мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.54 (вероятность — 64%), на «Вильярреал» — 6.00 (16%), на ничью — 4.50 (20%).

Ставка в сумме 1000 рублей на возможную сенсационную победу хозяев принесет счастливчику 6000 рублей.

Но можно подстраховаться и поставить на то, что «желтая субмарина» не проиграет. На этот исход доступен коэффициент 2.60.

Роберт Левандовски — один из лучших игроков центра штрафной, который любит потолкаться за мяч. Любое его падение и последующий пенальти приумножат ставку в 2.4 раза. А вот удаление за коэффициент 4.00 может оказаться еще более выгодным вариантом.

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Аналитики считают, что в двух из трех самых популярных вариантах итогового счета будет забито меньше 2.5 гола:

1:2 — за котировку 7.80;

1:1 — за 8.10;

0:2 — за 8.20.

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«Челси» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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