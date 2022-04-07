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«Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года

Прогноз и ставки на четвертьфинал Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Доменико Тедеско, главный тренер «Лейпцига».
Фото Global Look Press

7 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лейпциг» и «Аталанта». Матч начнется в 19.45 мск на «Ред Булл Арене», трансляция будет показана на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Аталанта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Доменико Тедеско. Коэффициент на победу «Лейпцига» составляет 1.85 (54%), ничью между командами можно взять за 4.00 (25%), а на победу «Аталанты» можно поставить с котировкой 4.10 (21%).

Если верите, что «Лейпциг» забьет больше двух мячей, то заработать на этом исходе можно за 2.50. Аналогичная ставка у «Аталанты» идет за 6.20.

Вероятность, что отличатся обе команды, достаточно высока, коэффициент на это событие — 1.68.

В игре назначат пенальти? Возможно, но стоит проверить, тем более коэффициент 2.75 побуждает.

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Удаление же менее вероятно, взять его можно за 4.50.

Котировка на пенальти и удаление вместе равна 8.00.

Аналитики компании наиболее вероятным результатом встречи считают ничью со счетом 1:1 за 7.20.

Футбол
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ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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