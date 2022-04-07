Прогноз и ставки на четвертьфинал Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года

7 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лейпциг» и «Аталанта». Матч начнется в 19.45 мск на «Ред Булл Арене», трансляция будет показана на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Доменико Тедеско. Коэффициент на победу «Лейпцига» составляет 1.85 (54%), ничью между командами можно взять за 4.00 (25%), а на победу «Аталанты» можно поставить с котировкой 4.10 (21%).

Если верите, что «Лейпциг» забьет больше двух мячей, то заработать на этом исходе можно за 2.50. Аналогичная ставка у «Аталанты» идет за 6.20.

Вероятность, что отличатся обе команды, достаточно высока, коэффициент на это событие — 1.68.

В игре назначат пенальти? Возможно, но стоит проверить, тем более коэффициент 2.75 побуждает.

Удаление же менее вероятно, взять его можно за 4.50.

Котировка на пенальти и удаление вместе равна 8.00.

Аналитики компании наиболее вероятным результатом встречи считают ничью со счетом 1:1 за 7.20.