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«Челси» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Давид Алаба, «Реал Мадрид».
Фото Global Look Press

6 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» примет «Реал Мадрид». Игра начнется в 22.00 на стадионе «Стэмфорд Бридж», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Победу «Челси» можно взять за 2.05 (вероятность — 48%), коэффициент на ничью составляет 3.40 (29%), а победа «Реала» оценивается котировкой 4.00 (23%).

При ставке 1000 рублей на победу «Реала» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Коэффициент на то, что «Реал» не проиграет, составляет 1.82.

Пенальти в игре можно взять за 3.00, удаление — за 4.00, а оба этих события оцениваются котировкой 8.00.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 — за 6.10;

• 1:1 — за 6.30;

• 2:0 — за 8.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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