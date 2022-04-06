6 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» примет «Реал Мадрид». Игра начнется в 22.00 на стадионе «Стэмфорд Бридж», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Победу «Челси» можно взять за 2.05 (вероятность — 48%), коэффициент на ничью составляет 3.40 (29%), а победа «Реала» оценивается котировкой 4.00 (23%).

При ставке 1000 рублей на победу «Реала» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Коэффициент на то, что «Реал» не проиграет, составляет 1.82.

Пенальти в игре можно взять за 3.00, удаление — за 4.00, а оба этих события оцениваются котировкой 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.10;

• 1:1 — за 6.30;

• 2:0 — за 8.20.