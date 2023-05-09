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«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Сиэтла» в третьем матче серии.
Фото Твиттер «Сиэтла», Twitter

10 мая состоится четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции НХЛ, в котором схлестнутся «Сиэтл Кракен» и «Даллас Старз». Пока преимущество на стороне команды Дэйва Хэкстола (2:1). Предстоящая игра пройдет на льду «Климат Пледж Арены» и стартует в 04.30 по столичному времени. В России легально не показывают североамериканский хоккей.

Никола Йокич (&laquo;Денвер Наггетс&raquo;. «Денвер» — «Финикс»: прогноз на матч НБА 10 мая 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на триумф: поставить на их викторию в основное время можно с коэффициентом 2.21, это примерно 43% вероятности исхода. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (33%). Ничья идет за 4.00 (24%).

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Выигрыш фаворита с учетом овертайма доступен за 1.71, на «Кракен» этот рынок предложен за 2.12.

Также можно взять один из многочисленных вариантов победы любой из команд с форой:

• Ф1(0) дана за 2.16, Ф2(0) — за 1.69;

• Ф1(+1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.63.

Эксперты ждут результативный матч: тотал больше 5.5 гола можно оформить за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.98. Во всех трех встречах противостояния оппоненты забрасывали минимум по шесть шайб на двоих.

Джек Хьюз (&laquo;Нью-Джерс Девилз&raquo;). «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сиэтл» — «Даллас»

Команды проводят результативную серию: в каждом поединке забрасывали минимум шесть шайб на двоих, дважды перешли отметку в восемь голов. Особенно ярко соперники проводят вторые двадцатиминутки: в прошлом матче во втором периоде настреляли шесть голов, в позапрошлом — четыре. И каждый раз, кроме первой игры, на этом отрезке отличались оба коллектива.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют во втором периоде» за 2.26.

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«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
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