«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года
10 мая состоится четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции НХЛ, в котором схлестнутся «Сиэтл Кракен» и «Даллас Старз». Пока преимущество на стороне команды Дэйва Хэкстола (2:1). Предстоящая игра пройдет на льду «Климат Пледж Арены» и стартует в 04.30 по столичному времени. В России легально не показывают североамериканский хоккей.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на триумф: поставить на их викторию в основное время можно с коэффициентом 2.21, это примерно 43% вероятности исхода. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (33%). Ничья идет за 4.00 (24%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Сиэтл» при благоприятном результате принесет 2850 рублей.
Выигрыш фаворита с учетом овертайма доступен за 1.71, на «Кракен» этот рынок предложен за 2.12.
Также можно взять один из многочисленных вариантов победы любой из команд с форой:
• Ф1(0) дана за 2.16, Ф2(0) — за 1.69;
• Ф1(+1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.63.
Эксперты ждут результативный матч: тотал больше 5.5 гола можно оформить за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.98. Во всех трех встречах противостояния оппоненты забрасывали минимум по шесть шайб на двоих.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сиэтл» — «Даллас»
Команды проводят результативную серию: в каждом поединке забрасывали минимум шесть шайб на двоих, дважды перешли отметку в восемь голов. Особенно ярко соперники проводят вторые двадцатиминутки: в прошлом матче во втором периоде настреляли шесть голов, в позапрошлом — четыре. И каждый раз, кроме первой игры, на этом отрезке отличались оба коллектива.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют во втором периоде» за 2.26.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6